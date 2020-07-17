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Не Знатный Не Славянин – Картина Рембрандта

12:16. 17 июля 2020 197 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

Любители альтернативной истории используют эту картину, как доказательство подлога истории. 

Метки: альтернативная история, искусство, история, рембрандт

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 20801 2059
    Русофил 17 июля 2020 в 12:34

    Так и есть.
    Используют и картинки и надписи на заборах и мультфильмы и сказки ))
    И навалили КУЧУ всякой дряни в которой невозможно разобраться….
    Да и пусть ТАК и остаётся РЕЛИГИОЗНЫМ КУЛЬТОМ.
    Историями про прошлое.
    Сказочками.
    А НАУЧНО понять как было на самом деле ещё предстоит.
    Пока НОЛЬ……
    Как было в прошлом мы ВОООБЩЕ ничего почти не знаем.

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    1
  • 10482 8406
    Айва 17 июля 2020 в 14:06

    Да это Эрдоган! Только небритый.

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