Не Знатный Не Славянин – Картина Рембрандта
12:16. 17 июля 2020 197 просмотров 2 коммент. Опубликовал: Константин Федосеев
Любители альтернативной истории используют эту картину, как доказательство подлога истории.
Любители альтернативной истории используют эту картину, как доказательство подлога истории.
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Подобно тому, как золото очищается огнём, так и моя душа очищается океаном и одиночеством.
Так и есть.
Используют и картинки и надписи на заборах и мультфильмы и сказки ))
И навалили КУЧУ всякой дряни в которой невозможно разобраться….
Да и пусть ТАК и остаётся РЕЛИГИОЗНЫМ КУЛЬТОМ.
Историями про прошлое.
Сказочками.
А НАУЧНО понять как было на самом деле ещё предстоит.
Пока НОЛЬ……
Как было в прошлом мы ВОООБЩЕ ничего почти не знаем.
Да это Эрдоган! Только небритый.