«Курс Благополучия» – беседуем с критиками экономической программы

Большое спасибо всем тем, кто внимательно читает и глубоко осмысливает нашу экономическую программу «Курс Благополучия». Отклики помогают нам проверять, что и насколько хорошо понятно в содержании Курса, а где есть необходимость уточнений и пояснений. Авторы с интересом следят за критикой и поступающими предложениями дополнить, изменить, расширить и т.д и т.п. Ответим критикам на примере одного подобного материала.

Вот он: Чего не хватает в «Курсе Благополучия».

Вопрос / сомнение, что при повышении зарплат бюджетникам экономика действительно будет расти. Вопрос / возражение – почему речь только про бюджетников? Вопрос / предложение – почему не ввести прогрессивный НДФЛ? Вопрос / предложение – почему не изменить более радикально налоговую систему, состав собираемых налогов. Например, как упомянуто в цитируемой нами статье:

Вопрос / предложение – ввести Безусловный базовый доход (БОД) и тем самым присоединиться к «модному мировому тренду» Общая критика – программа декларативная, недостаточно конкретики про проценты роста экономики, показатели инфляции и процентных ставок.

Помимо этого, приняли в дополнения к Курсу просьбу «Уточнить предлагаемые изменения по налогам».

Отвечаем по пунктам:

Вопрос 1. Почему повышение зарплат бюджетникам приведет к экономическому росту.

Из консолидированного бюджета РФ в 33 триллиона рублей около 6 триллионов действительно приходится на классических бюджетников, и увеличение их зарплат на 50% даст «лишь» 3 триллиона дополнительного спроса в год. Если внимательнее посмотреть текст «Курса Благополучия» – в описании конкретных Этапов выполнения Курса, увеличение зарплат бюджетников упоминается вместе с увеличением пенсий и социальных выплат. И по сумме, и по количеству затрагиваемых граждан, повышение зарплат бюджетников всегда будет уступать повышению пенсий и социальных выплат. Буквально Курс предлагает:

Объявить и выполнить увеличение социальных выплат, пенсий, зарплат бюджетников, начиная с наименее обеспеченных и критичных для стабильности общества. Ввести нулевой НДФЛ на доходы менее 25 тыс. рублей в месяц. Доходы наиболее низкооплачиваемых слоев (пенсионеров, бюджетников) и сотрудников частного сектора (55 миллионов человек в сумме) должны удвоиться к третьему году проведения Курса Благополучия.

Согласны – этот раздел должен быть нами описан более подробно, с описанием пропорций между увеличением зарплат бюджетникам, всех социальных выплат, пенсий – и снижением НДФЛ. Учтем это в обновлении содержания Курса в августе.

Это крайне важно – именно увеличенные пенсии, социальные выплаты детям, инвалидам, увеличение зарплат тех, кто выполняет главные функции государства – здравоохранение, образование, безопасность (и неизбежно – управление всей государственной машиной) превращают БОД (Безусловный базовый доход), из инструмента перераспределения ресурсов в укрепление именно государствообразующих функций.

(Для справки: Безусловный базовый доход, или безусловный основной доход (БОД), — модная социальная концепция, предполагающая регулярную выплату определённой суммы денег каждому гражданину со стороны государства. Пока не реализована ни в одной стране мира))

Речь не идет только про механическое повышение постоянных зарплат – потребуются механизмы премий и дополнительных выплат, для поощрения требуемых изменений, более производительной работы. Иногда в тяжелое экономическое время эти дополнительные выплаты можно снизить – если производство растет медленнее ожиданий и нарастает риск инфляции.

Альтернативным решением проблемы бедности вполне могла бы быть раздача всем гражданам страны ББД. Попутно тоже решалась бы и задача быстрого увеличения денежной массы и потребительского спроса. Но в российских реалиях нужно вносить минимум изменений в существующие механизмы выплат гражданам – пенсии в первую очередь — прежде чем создавать новые.

Кроме того, за годы господства в нашей экономики либеральной модели, в стране накопились огромные «перекосы» в сфере медицины, образования и госуправления, требующие увеличения финансирования и средних зарплат. Если образование, медицина и госуправление на низовых уровнях не улучшат свою работоспособность – многие шаги Курса Благополучия забуксуют уже спустя два-три года после их начала.

Поэтому задача резкого увеличения потребительского спроса в экономике в России решается эффективнее всего увеличением именно пенсий и зарплат самых массовых категорий бюджетников.

Вопрос 2. Почему только бюджетникам? Почему не повысить зарплаты в частном секторе?

Государство не может предписать сотням тысяч компаний, кому и насколько поднять зарплату. Но зарплата в частном секторе сама сильно вырастет, если потребуется гораздо больше рабочих рук, чем сегодня – а для этого должен быстро вырасти потребительский спрос во всех отраслях.

Задача повышения реальных доходов в частном секторе решается через:

Обнуление НДФЛ на доходы менее 2 МРОТ – крайне важная мера для увеличения доходов у самой малодоходной части населения, и одновременно для увеличения потребительского спроса. Главное: Увеличение потребительского спроса в экономике неизбежно увеличит объем производства в большинстве секторов в экономике примерно на 60% в течение 4-5 лет, что потребует роста зарплат в среднем вдвое ( то есть на 100% от текущего уровня) за те же 4-5 лет. Хотите рост зарплат – вы должны увеличивать производство и его потребность в новых работниках. Хотите рост производства – вы должны параллельно создавать спрос!Требуемое увеличение выпуска не может быть выполнено через рост количества работающих – так как другие элементы «Курса Благополучия» требуют балансировать между максимальным привлечением постоянных русскоязычных мигрантов и поэтапным сокращением временных мигрантов из среднеазиатских стран. Соответственно, около 10% роста выпуска может быть выполнено через рост числа работающих, остальные же 50% увеличения выпуска придутся на увеличенную производительность труда на существующих и новых производствах и предприятиях сферы услуг. Как через новые производства, так и через неизбежную оптимизацию существующих рабочих мест. Нехватка рабочих рук ведет к росту зарплат примерно вдвое быстрее, чем рост выпуска – и заставляет частные компании бережнее использовать труд каждого работника. Рост зарплат в бюджетном секторе – неизбежно увеличивает привлекательность бюджетных рабочих мест, заставляет частный сектор быть конкурентоспособным по зарплатам.

Вопрос 3. Почему бы не ввести прогрессивный НДФЛ?

НДФЛ в России составляет сегодня 13%, и только с 2021 года по недавнему предложению Президента он будет повышен до 15% на доходы свыше 5 млн рублей в год. Это действительно один из самых низких в мире уровней налога на доходы физических лиц.

Почему многие предлагают его повысить? Из соображений социальной справедливости. Пусть богатые заплатят больше.

Почему мы не поддерживаем дальнейших заметных увеличений НДФЛ? Потому что для выполнения задач курса важны два условия:

Максимально быстрый рост доходов самых низкооплачиваемых граждан и их семей. Максимально быстрое создание новых производственных мощностей и жилищного строительства без увеличения цен.

Увеличение НДФЛ никак не помогает первой задаче – но мешает второй задаче, так как ограничивает реальные доходы инженеров и управленцев, которых будет хронически не хватать первые несколько лет выполнения Курса. Их тяжелее будет привлекать из других стран, и их стоимость для компаний возрастет из-за увеличенного НДФЛ на более высокие доходы.

Задача социальной справедливости быстрее решается обнулением НДФЛ на доходы ниже 2 МРОТ (то есть ниже примерно 25 тыс рублей в месяц). И упомянутым выше ростом пенсий и социальных выплат.

И еще. Самый способный и активный руководитель или специалист должен хотеть оказаться в той роли, в которой его вклад в рост экономики — наибольший. При этом искать именно высокого официального дохода (и бояться потерять его), а не искать коррупционного дохода. Руководитель ли это частного предприятия, или государственного ведомства, или государственного банка или фонда. Высокие доходы таких ролей должны поддерживать это стремление. И таких высокооплачиваемых ролей, упрощенно, должно стать вдвое больше в реальном секторе по сравнению с сегодняшним днем, и вдвое меньше в секторе банков, финансовых услуг, страхования.

Говоря проще, свежие выпускники должны гораздо чаще хотеть стать руководителями строительства новой швейной фабрики или ведущими разработчиками нового микропроцессора, чем руководителем в банке или в страховой компании, и именно за выплачиваемую «по белому» зарплату.

Для кандидатов из других стран высокооплачиваемые роли в реальном секторе в России должны быть максимально привлекательными. Иначе не успеть построить за 5 лет новые производственные мощности всех видов и запустить их в работу. НДФЛ даже после его незначительного увеличения до 15% все ещё хорошо помогает этому. Возможно, рост этого налога до 17% все ещё не сильно перекосит механизм привлечения максимум – а может, уже начнет мешать. Лучше с этим не торопиться.

Перераспределительная функция налогов лучше всего достигается, когда нет «дыр» в обложении рентного дохода, типа низких налогов на недвижимость как инвестиции, или типа низких налогов на дивиденды или любые иные формы процентного дохода в экономике.

Вопрос 4. Почему бы не изменить более радикально всю налоговую систему России следующим образом:

Про ББД, Безусловный базовый доход, уже говорили в ответе на первый вопрос и отвечаем отдельным пунктом ниже.

Про налоги в целом:

Обществу всегда приходится перераспределять ресурсы — для социальной справедливости и поддержки менее обеспеченных за счет более обеспеченных, для ускоренного строительства инфраструктуры, развития отдельных отраслей или регионов.

Как инструмент такого перераспределения – могут использоваться практически любые комбинации увеличенных выплат населению, прочих бюджетных расходов – и налоговых сборов всех видов. Выплатить всем ББД и одновременно поднять налоги, или снизить часть налогов и поднять другую их часть, или поднять один и тот же налог (НДФЛ, или социальный налог) для одних граждан и снизить его для других – все это может иметь одинаковые последствия для количества добавляемых денег в спрос, в экономику, но разные последствия для перераспределения ресурсов и для способности самой экономики расти быстрее или медленнее.

Если экономика быстро растет, то можно вообще тратить государству намного больше средств, чем оно собирает в виде налогов. В редких случаях, государство может вообще сократить собираемые налоги без инфляционных последствий, если экономика растет быстро, а доля госсектора в экономике небольшая.

В современном мире без налогов не обойтись – по двум причинам. Первая: современное общество требует крупного общественного, или государственного сектора. Особенно, если государство берет на себя большую часть здравоохранения, образования. В случае России – у нас ещё и огромная территория, недостаточно насыщенная инфраструктурой всех видов. А вокруг этой огромной и, потенциально, очень богатой территории, целая свора клацающих зубами волков. Отгораживаться от них, а ещё и иметь под рукой хорошую дубину (например, с разделяющимися головными частями индивидуального наведения) стоит приличную часть национального продукта (расходы на оборону). Экономика даже в Китае в его лучшие годы не росла каждый год настолько, чтобы перераспределения национального продукта на требуемые цели общества можно было достичь без налогов, только добавлением новой денежной массы в обращение.

Подытожим: и для роста экономики, и для целей социальной справедливости при следовании «Курсу Благополучия» крайне важно сначала убрать следующие искажения: .

Снизить НДС на товары с большей долей добавленной стоимости внутри России, поэтапно расширяя список товаров с 10% НДС. И как только увеличенный размер экономики и её рост позволят это – поэтапно снижать НДС в целом. Убрать регрессивность из единого социального налога – пусть на все доходы собираются фиксированные 15%, но пусть и пенсии станут выше. Не взимать НДФЛ с доходов ниже 2 МРОТ. Увеличить налог на недвижимость сверх щедрого социального минимума (например, квартира и дача) – чтобы разумно обложить налогом инвестиционные покупки недвижимости.

Несколько цифр из экономической статистики по России:

За 2019 год основными источниками консолидированного бюджета РФ были:

Всего доходов: 36,9 (здесь и далее все в трлн.руб)

В том числе:

Нефтегазовые 9,0

Социальный налог 7,2

НДС 6,0

Налог на прибыль 4,1

НДФЛ 3,7

Акцизы 1,6

Прочее 4,6

Для сравнения – внутри страны банки нашей страны собрали с компаний и населения в виде процентов более 6 трлн рублей на сумму выданных займов всех видов около 60 трлн рублей! Еще одно сравнение – сумма всего жилищного строительства в России в год равна 4 трлн рублей. То есть – нового жилья в год в России строится на сумму в полтора раза меньше, чем собирается процентов по займам всех видов!

Но в реальности эти собранные банками 6 трлн рублей стали не дополнительными инвестициями в экономику, а дополнительным огромным налогом на все инвестиции в стране.

Более общими словами – доля частного финансового сектора в суммарной прибыли в экономике должна сильно снизиться, если мы хотим максимально быстрого экономического роста. Доля прямого эмиссионного финансирования и доля кредитов от государственных банков и фондов должны, напротив, резко вырасти. Тогда процентный доход по большинству кредитов возвращается в доход государства, а не тормозит инвестиции в рост и не становится дополнительным источником роста неравенства в обществе.

Вопрос 5. Почему бы не ввести модный в экономической публицистике ББД, Безусловный Базовый Доход?

Как уже говорили в ответе на первый вопрос — Альтернативным решением проблемы бедности вполне могла бы быть раздача всем гражданам страны ББД. Попутно тоже решалась бы и задача быстрого увеличения денежной массы и потребительского спроса. Но в российских реалиях нужно вносить минимум изменений в существующие механизмы выплат гражданам – пенсии в первую очередь — прежде чем создавать новые.

Поэтому задача резкого увеличения потребительского спроса в экономике именно в России решается эффективнее всего увеличением именно пенсий и зарплат самых массовых категорий бюджетников.

Через 10-15 лет, инструменты типа ББД могут быть более эффективны и в России, и в других странах. Но в самом начале выстраивания новой экономической модели ББД отвлекал бы ресурсы от неотложных улучшений в базовых областях государства и общества, не предлагая при этом дополнительных выгод для экономического роста и улучшений в обществе.

Вопрос 6: Общая критика – программа декларативная, недостаточно конкретики про проценты роста экономики, показатели инфляции и процентных ставок

Все относительно – и если есть более подробные программы, чем «Курс Благополучия», то мы с удовольствием их изучим. Мы таких пока не нашли. С уважением относимся к программе Сергея Глазьева и поддерживаем большинство его тезисов. Считаем, что «Курс Благополучия» хорошо дополняет его программу более подробными инструментами и институтами развития.

Группа авторов экономической программы

«Курс Благополучия»

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Источник: https://nstarikov.ru/kurs-blagopoluchija-beseduem-s-kritikami-jekonomicheskoj-programmy-117021