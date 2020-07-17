Дворкин рассказал о самой влиятельной секте мира, интересы которой лоббирует Госдеп США

Эта секта работает, как международная спецслужба и собирает информацию, рассказал ФБА «Экономика сегодня» в рамках онлайн-эфира Медиагруппы «Патриот» на тему «Сектантство и традиционные религии. Как секты рушат человеческие жизни?» президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС) Александр Дворкин.

«Юридические критерии секты очень сложно нащупать. Я занимаюсь тоталитарными сектами и могу дать определение – это особого рода авторитарная организация, главный смысл существования которой заключается в получении власти и денег для руководства и ближайшего окружения. Для тоталитарной секты характерны пять признаков: обман при вербовке, манипуляция сознанием своих членов, регламентация всех аспектов их жизни, эксплуатация и абсолютизация лидера и самой организации», — рассказал Дворкин.

Кроме того, президент Российской ассоциации центров изучения религий и сект сравнил то, что создал схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре с абсолютной тоталитарной сектой.

«Секта может появиться где угодно – внутри православной или католической церкви. Зарождается именно там, постепенно отделяясь. Может паразитировать на буддизме, исламе, психологии, педагогике, семейных отношениях. Те, кто внутри Среднеуральского монастыря – это сектанты, которых ущемляют, это адепты, которых вовлекли туда через обман и манипуляцию и держат их таким образом. И адепты Сергия Романова есть по всей стране», — добавил он.

Александр Дворкин отметил что в Российской Федерации шел судебный процесс в отношении деятельности саентологов на территории страны.

«Если уж кого запрещать, то в первую очередь саентологов. Это типичнейшая тоталитарная секта. Тысячи разрушенных судеб, разрушенных жизней, и эта секта работает, как международная спецслужба со сбором информации. Например, взять их базовую процедуру, когда вводят в легкий гипнотический транс и под аудиозапись в течении нескольких раз записывают все его поступки, всю его криминальную историю, подолгу держат в файлике.

И после сеанса одна копия остается на месте, а вторая запись отсылается в штаб-квартиру саентологии в Соединенных Штатах. Это одна из наиболее влиятельных сект мира. Госдеп США лоббирует их интересы во всех странах мира с 1993. Во Франции несколько лет назад готовился самый мощный процесс по саентологии, их признали мошеннической организацией, судили руководителей, но при этом не закрыли. Я думаю, что сектантов нужно штрафовать на большие суммы», — резюмировал Дворкин.

Обложка: Президент РАЦИРС Александр Дворкин. Фото vk.com / https://vk.com/club17322407

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Источник: https://nstarikov.ru/dvorkin-rasskazal-o-samoj-vlijatelnoj-sekte-mira-interesy-kotoroj-lobbiruet-gosdep-ssha-117015