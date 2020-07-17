Армяно-азербайджанский конфликт и турецкий фактор
О турецком факторе в армяно-азербайджанском конфликте.
Турция достаточно давно позиционирует себя как наиболее дружественная Азербайджану страна, опираясь на общие исламские и тюркские корни, которые обеспечивают некий идеологический базис для реализации современных турецких военно-политических и экономических амбиций, в которых все чаще заметны нотки неосманизма и пантюркизма, которые до Эрдогана считались фантазиями радикальных националистов.
За последние 5 лет, Турция начала проводить все более агрессивную внешнюю политику, не стесняясь использовать силовой ресурс для продвижения своих экономических интересов.
В Ираке Турция ведет многолетнюю военную кампанию против курдов на территории Кандиля и Синджара, опираясь на целую россыпь военных баз и опорных пунктов, развернутых на территории соседней страны.
В Сирии Турция оккупирует часть Идлиба, Африн, районы к северу от Алеппо в треугольнике Азаз-Аль-Баб-Джараблус, а также кусок приграничной территории Сирии от Таль-Абьяда до Рас-аль-Айна.
В Ливии действуют турецкие экспедиционные силы, а также до 20 тыс. протурецких боевиков из Сирии, которые ведут войну против ЛНА Хафтара и обеспечивают возможности для Турции продавливать полноценное военное присутствие в Северной Африке и преференции в шельфовой добыче к югу от Кипра, что в сумме создает предпосылки для войны с Египтом и конфликта с Францией.
На границах с Грецией Турция открыто претендует на право беспрепятственно выдавливать через границу сирийских беженцев со своей территории, что Греция расценивает как агрессивное поведение и угрозу нац. безопасности. Кроме того, Турция оспаривает контроль над шельфом в Восточном Средиземноморье, что дополняется застарелой проблемой Северного Кипра.
В Катаре Турция разместила постоянную военную базу, которая расширила возможности Турции в Персидском заливе и препятствует попыткам Саудовской Аравии и ОАЭ свергнуть катарского эмира, который содействует операциям Турции в Африке и выступает с дипломатической поддержкой по ряду других вопросов.
Турция развернула военную базу в Сомали и стремиться наряду с Россией и Китаем расширить свое военно-политическое и экономическое присутствие в северо-восточной Африке.
Как не трудно заметить, все это является результатом внешней политики Эрдогана после 2016-го года. И в рамках логики этой политики, которая подразумевает снятие ограничений на силовые решения, Турция вполне может рассматривать возможности втягивания в еще один конфликт на стороне дружественного Азербайджана против исторически антагонистичной Армении. Такое участие возможно, как на уровне военных поставок и отправки советников/инструкторов, так и до гибридного участия с задействованием БПЛА, систем РЭБ и других высокотехнологичных вооружений, которые могут дать Азербайджану дополнительное преимущество, тем более что операции в Сирии и Ливии показала, что при всех недостатках турецкой военной машины, ее возможности не следует недооценивать, это уже не та армия, которая несколько месяцев топталась под Аль-Бабом в 2016-м году.
Разумеется, с учетом вышеперечисленных заграничных конфликтов, в которые втянута Турция, влезание в еще в один выглядит верхом авантюризма, но он как раз и является характерной чертой позднего Эрдогана, который считает, что обрушение старого миропорядка и ослабление роли США, дает Турции уникальные возможности по расширению своего влияния в регионе, в том числе и на Кавказе, где у Анкары есть достаточно удобный партнер в лице Азербайджана.
Россия, по понятным причинам, отнюдь не заинтересована в разрастании этого конфликта, что может привести к усилению роли Турции на Кавказе и подрыву позиции РФ как модератора армяно-азербайджанского конфликта. Поэтому, Россия и призывает к переговорам, которые сохраняют сложившийся еще в 90-е годы статус-кво.
Некоторые аналитики рассматривают турецкий демарш через призму общих российско-турецких отношений. Турция таким образом фактически сигнализирует Москве, что у нее тоже есть уязвимые точки, на которые Турция может надавить, разрушив удобный Москве статус-кво на Кавказе. Это может являться для Турции способом показать свое недовольство неуступчивостью Москвы в ливийском вопросе (где Турция требует Сирт и авиабазу Аль-Джуфра) и настойчивыми требованиями Москвы в Анкаре, выполнить московскую редакцию сочинской сделки по обеспечению движения по трассе Алеппо-Латакия.
Если смотреть на весь спектр российско-турецких отношений на их текущем этапе, то с большой долей вероятности, это все останется на уровне дипломатического сигнала, поскольку МИД РФ и МИД Турции всячески дают понять, что несмотря на определенные разногласия по Ливии и Сирии, стороны заинтересованы в продолжении взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, что, например, 15 июля было подкреплено возобновлением авиасообщения между Россией и Турцией.
Вместе с тем, вряд ли турецкая угроза будет оставлена без внимания Москвы. Уж слишком явно Турция демонстрирует, что на текущем историческом этапе, она рассматривает Кавказ не как сферу влияния России, а как возможное поле для конкурентной борьбы, где у Анкары есть опорные точки. Россия, очевидно, будет более активно работать с Азербайджаном, в том числе и через диаспору, чтобы не допустить полного ухода Азербайджана на орбиту турецкой политики, что быстрее прочего разрушит сложившийся статус-кво, так как Турция очевидным образом подпитывает реваншистские настроения Азербайджана на предмет возвращения в свой состав Нагорного Карабаха военным путем. Митинг 14 июля ясно показал, что этот курс имеет существенную поддержку в азербайджанском обществе, а значит горючий материал для новой войны за Карабах вполне готов.
https://riafan.ru/1294017-turciya-i-konflikt-armenii-i-azerbaidzhana-kak-ankara-pytaetsya-rasshirit-svoe-vliyanie – полностью по ссылке
PS. Стоит отметить, что давеча Азербайджан открыто угрожал нанести удар по АЭС в Армении, если армяне создадут угрозу водоснабжению Азербайджана.
Несмотря на серьезные усилия по купированию конфликта, алармистская риторика с обеих сторон сохраняется, что в свою очередь сохраняет риски новой эскалации.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6025483.html
Время собирать камни?
Под защиту и в состав России?
Да бери их под ЛИЧНУЮ защиту.
Ты + Стариков + Гоблин+ Прилепин + Серый другие диванные герои и собиратели тапок.
Я Вам доверяю.
Удачи
а вот эти ,предавшие братья, пусть мочат друг друга до потери пульса и заберут из Москвы свою братву на подмогу ,а не ОДКБ и Русу.
Ага.
Братья похрен а вот БАКУ и НЕФТЬ не похрен )))
Баку КЛЮЧИК и к Нобеляи и их лядской премии и к рЫгалюции в России в 17 и к карьере Сталинидзе и ещё много к чему.
Не погаснет. Хотя бы потому , что одни – христиане, вторые – мусульмане.
Ага ,такие же христиане ,как поляки,еще большие братья евреям,см.Марго. А Баку Хохол ,они с собой не унесут туда ,куда ты всех лишних посылаешь постоянно.
Самый прикол в том , Мари , что в Турции армян вырезали по науськиванию младотурков ( мимикрировавших жидов) из-за того , что тогдашняя армянская диаспора плотно сидела на финансах турецкой империи.
Вижу Каспия приволье,
Нефтью залиты поля.
Это русское раздолье,
Это русская земля!
Вижу трубы нефтевышек
Вижу денег нет числа–
Это русская картина,
Это Русская земля
Армения входит в ОДКБ, поэтому вряд ли Эрдоган
пойдет на открытый конфликт с РФ и военную агрессию против
Армении. Но науськивать Алиева и подливать масло в огонь
он будет продолжать.
А ещё КУПИТ у России и С-500 и новейшие танки и самолёты.
Много.
А Армения купит?
Купить может и купит но что он с ними делать будет они бесполезны с них не сбито ни одного самолёта условного противника. Со старых моделей сбито несколько пассажирских, купить 500 и сбивать рейсы в Каире уж лучше бородастика в салон возмет живьём жалезную птицу.
Бои на улицах Лондона: Азербайджанцы атаковали посольство Армении в Британии (ФОТО, ВИДЕО)
17.07.2020 – 16:37
Бои на улицах Лондона: Азербайджанцы атаковали посольство Армении в Британии (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
Сегодня, в Великобритании посольство Армении было атаковано представителями азербайджанской общины.
В лондонском районе Кенсингтон митинг, где расположено посольство, быстро перерос в беспорядки.
Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на председателя лондонской комиссии «Ай дат» Анет Москофян.
Она уточнила, что полиция ситуацию под контролем удержать не смогла, и в противостояние с азербайджанцами вступили представители армянской общины.
В Сети также появились видеокадры столкновений.https://rusvesna.su/news/1594993062
П.С. лепота ,демократии вам по горло господа
Да,уж Карлсон тут как тут,назвался миротворцем -полезай…
“Представитель Кремля рассказал, что Путин проинформировал постоянных членов Совбеза о состоявшихся телефонных переговорах с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном, президентом Ирана Хасаном Рухани и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что Ереван надеется на посредничество Москвы в урегулировании конфликта с Баку. По словам дипломата, в Ереване очень рассчитывают, что Россия сможет приложить свои посреднические усилия, чтобы остановить происходящее на армяно-азербайджанской границе.”
П.С. скоро уже на настоящего Волка не среагируем с этими их выяснениями.
В Армяно азербайджанском конфликте главную роль будет играть Турция, которая никогда не была и не будет другом России. Другом Путина она может и будет, но только не русского народа.
Турция УЖЕ подруга россиян и три миллиона ежегодно отдыхают ТАМ а не в Одессе.
И россияне ждут с нетерпением чтоб ИМ открыли их ЛЮБИМУЮ ТУРЦИЮ,
Им похрен и армяне и айзеры и хохлы они хотят НА МОРЕ.
НА МОРЕ в Турцию.
А ещё советские женщины (по паспорту русские) становятся суррогатными матерями для китайцев за деньги. Дело в том, что в Китае резко упала рождаемость.
Советские сегодня в России?
Ты в терминах заблудился ))
Ну и становятся и что?
Завидуешь?
P.S.
Забыл написать, что турки отмывали кровь в расстрелянном доме Советов и ремонтировали его. Турки это слуги евреев. Их ещё называют еврейской пехотой. И как турки расстреляли посла России и кремлёвские власти замяли дело в угоду личной прибыли. Вместо того, чтобы разорвать дипломатические отношения, согласно международному праву. Это только маленькие факты.