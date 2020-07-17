Армяно-азербайджанский конфликт и турецкий фактор

О турецком факторе в армяно-азербайджанском конфликте.Турция достаточно давно позиционирует себя как наиболее дружественная Азербайджану страна, опираясь на общие исламские и тюркские корни, которые обеспечивают некий идеологический базис для реализации современных турецких военно-политических и экономических амбиций, в которых все чаще заметны нотки неосманизма и пантюркизма, которые до Эрдогана считались фантазиями радикальных националистов.За последние 5 лет, Турция начала проводить все более агрессивную внешнюю политику, не стесняясь использовать силовой ресурс для продвижения своих экономических интересов.

В Ираке Турция ведет многолетнюю военную кампанию против курдов на территории Кандиля и Синджара, опираясь на целую россыпь военных баз и опорных пунктов, развернутых на территории соседней страны.

В Сирии Турция оккупирует часть Идлиба, Африн, районы к северу от Алеппо в треугольнике Азаз-Аль-Баб-Джараблус, а также кусок приграничной территории Сирии от Таль-Абьяда до Рас-аль-Айна.

В Ливии действуют турецкие экспедиционные силы, а также до 20 тыс. протурецких боевиков из Сирии, которые ведут войну против ЛНА Хафтара и обеспечивают возможности для Турции продавливать полноценное военное присутствие в Северной Африке и преференции в шельфовой добыче к югу от Кипра, что в сумме создает предпосылки для войны с Египтом и конфликта с Францией.

На границах с Грецией Турция открыто претендует на право беспрепятственно выдавливать через границу сирийских беженцев со своей территории, что Греция расценивает как агрессивное поведение и угрозу нац. безопасности. Кроме того, Турция оспаривает контроль над шельфом в Восточном Средиземноморье, что дополняется застарелой проблемой Северного Кипра.

В Катаре Турция разместила постоянную военную базу, которая расширила возможности Турции в Персидском заливе и препятствует попыткам Саудовской Аравии и ОАЭ свергнуть катарского эмира, который содействует операциям Турции в Африке и выступает с дипломатической поддержкой по ряду других вопросов.

Турция развернула военную базу в Сомали и стремиться наряду с Россией и Китаем расширить свое военно-политическое и экономическое присутствие в северо-восточной Африке.

https://riafan.ru/1294017-turciya-i-konflikt-armenii-i-azerbaidzhana-kak-ankara-pytaetsya-rasshirit-svoe-vliyanie – полностью по ссылкеPS. Стоит отметить, что давеча Азербайджан открыто угрожал нанести удар по АЭС в Армении, если армяне создадут угрозу водоснабжению Азербайджана.Несмотря на серьезные усилия по купированию конфликта, алармистская риторика с обеих сторон сохраняется, что в свою очередь сохраняет риски новой эскалации.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6025483.html