Вегетативная нервная система – невидимый дирижёр. Михаил Сватковский

...должна была выработать вся система антирелигиозной пропаганды у ... системы человеческого тела и межклеточное пространство, заполненное плазмой. - невидимые,...генетика, долговременная память и вегетативнаянервнаясистема, формирующая адаптивные способности ...
...это как бы и невидимое, но очень мощное ...Законодатель здесь — центральная нервнаясистема. Её коммуникации — периферическая нервнаясистема. Форма реализации команд...информация, служащая мощным регулятором вегетативных функций, психического, эмоционального ...
... только благодаря созданным приборам, невидимое стало видимым и осязаемым. Приборы...8 Желчные протоки 9 Вегетативно-сосудистая система 10 Мочевой пузырь 11...14 Половая система 15 Кроветворная система 16 Нервнаясистема 17 Кровеносная система 18 Система связи (...