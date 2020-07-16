Сводки от ополчения Новороссии 16 июля 2020
- 18:42 Армия ДНР ответила на обстрел Донецка, враг понёс потери — экстренное заявление.
- 18:27 ВАЖНО: Каратели открыли огонь по Донецку, ранены мирные жители.
- 13:29 Американский наёмник-подрывник самоуничтожился под Горловкой — заявление Армии ДНР.
Армия ДНР ответила на обстрел Донецка, враг понёс потери — экстренное заявление
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления официального представителя Народной милиции ДНР.
Боевики 79-й бригады, нарушив нормы международного гуманитарного права, по приказу военного преступника Луценко совершили очередное преступление против мирного населения Донбасса, целенаправленно открыв огонь из 82-мм минометов и зенитных установок по посёлку шахты «Трудовская».
В результате обстрела ранения получили двое мирных жителей: женщина, 1961 г. р., и мужчина, 1987 г. р., повреждено два домостроения по адресам: ул. Бокия, 13а и ул. Безлесная 3. Кроме того, повреждения получила школа по ул. Самарской, 1.
Ответными действиями подразделений НМ ДНР огневая активность врага была подавлена. Потери в живой силе противника составили: один убит, трое боевиков ранены.
Дополнительная информация о потерях противника уточняется.
Материалы по фактам военных преступлений против мирного населения Республики будут переданы представителям международных организаций, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении командира 79 бригады ВСУ Луценко.
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ВАЖНО: Каратели открыли огонь по Донецку, ранены мирные жители
Сегодня, 16 июля, вечером ВСУ открыли огонь по населённым пунктам Донецкой Народной Республики. В результате обстрела из зенитных установок были ранены мирные жители.
По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня, в 16:30 были зафиксированы обстрелы со стороны украинской армии в районе н. п. Марьинка по двум направлениям:
► н. п. Александровка: выпущена 1 граната из СПГ, также применяется стрелковое оружие;
► г. Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»): произведено 20 выстрелов из зенитных установок.
По предварительной информации, в результате обстрела со стороны ВСУ посёлка ш-ты «Трудовская» есть двое пострадавших среди мирных граждан. Ранения получили:
женщина, 1961 г. р., проживающая по адресу: ул. Бокия, 13а (осколочное ранение ноги);
мужчина, 1987 г. р., проживающий по адресу: ул. Безлесная, 3а (осколочное ранение спины).
Кроме того, были зафиксированы повреждения жилых домов по адресам:
ул. Бокия, 13 А;
ул. Безлесная, 3.
Также был повреждён фасад действующей школы № 116 по адресу: ул. Самарская, 1.
Читайте также: Истерика на Украине и в США: Кем же был погибший под Горловкой «медик» из ВСУ? (ФОТО)
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Американский наёмник-подрывник самоуничтожился под Горловкой — заявление Армии ДНР
В редакцию «Русской Весны» поступил текст официального заявления заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина по вскрывшемуся факту открытого использования украинским командованием иностранных наёмников-диверсантов на Донбассе.
В настоящее время военно-политическое руководство Украины предпринимает все возможные меры оправдаться перед кураторами из США за открытую провокацию и бездумную гибель иностранных наемников 13 июля в районе н. п. Зайцево.
Нами установлена личность переданного вчера украинской стороне погибшего диверсанта.
Им является наемник из США — Шон Фуллер с позывным «Техас», имеющий опыт боевых действий в Ираке известен как специалист подрывного дела.
По имеющейся информации Шон Фуллер являлся приверженцем ультраправых взглядов и активно взаимодействовал с украинскими националистами. На некоторых элементах его одежды (головной убор и воротник) имелась нацистская символика.
Кроме того, поражает особый цинизм и беспринципность военно-политического руководства Украины, которое с целью скрыть истинные мотивы диверсионной вылазки пытается фальсифицировать факты, заявляя о гибели, якобы, «военного медика».
Для установления истинных причин произошедшего, нашими специалистами проведен дополнительный осмотр места подрыва диверсионной группы, где был обнаружен труп еще одного диверсанта.
В ходе идентификации тела определено, что смерть наступила в результате подрыва на мине, о чем свидетельствует минно-осколочный характер полученных ранений.
При изучении, находящегося при нем имущества, стоит отметить, что версия украинской стороны о принадлежности погибшего к военной медицине не выдерживает никакой критики.
Снаряжение погибшего характерно для спецподразделений и диверсионно-разведывательных групп и свидетельствует о намерении противника реализовать рейдовую диверсионно-разведывательную вылазку с привлечением иностранных наемников.
При погибшем был найден паспорт гражданина Эстонии на имя Миколы Ильина.
Обнаруженное имущество и вооружение представляют собой высококачественные дорогостоящие образцы производства стран НАТО, применяемые подразделениями сил специальных операций и предназначены для использования в дневное и ночное время суток.
Возле тела обнаружен автомат АКС-74 № 6428029.
Бронежилет LBT6094 укомплектован подсумками для автоматных магазинов, прибором ночного видения «AN/PVS-14» производства США и тактическим фонарем с инфракрасным режимом работы. В качестве дополнительного средства видеофиксации и последующего анализа действий диверсантов использовалась экшн-камера «Contour ROAM Hands-free HD».
Облегчённый шлем «MICH/ACH-ССО» (FAST) снабжен креплениями для навесного оборудования, в частности прибора ночного видения «AN/PVS-14», тактического фонаря с инфракрасным режимом работы «Princeton Tec — Remix Pro» и экшен камеры. Также на шлеме закреплена дополнительная маскировочная сеть.
Баллистические очки «ESS Crossbow» в вариантах для дневного и ночного использования. Среди имущества также обнаружен компас.
Использование подобного комплекта снаряжения характерно для разведывательных подразделений ССО.
Стоит напомнить, что сотрудники спецподразделения СБУ «Альфа», уничтоженные в декабре 2019 года при попытке совершения диверсии на территории Республики имели похожий набор снаряжения, что прямо указывает на принадлежность погибшего военнослужащего к разведывательно-диверсионным подразделениям.
Данные факты подтверждают абсурдность версии официального Киева о том, что это был военный медик.
Кроме того, как бы ни велико было желание украинского командования эвакуировать погибшего военнослужащего с места подрыва, оно бы никогда не стало бы рисковать жизнью иностранного наемника, оправив его в опасную зону.
И случившийся факт поставил командира 35 обр МП Паласа в безвыходное положение. Он прекрасно понимает, что гибель иностранцев ему не только никто не простит, но и грозит ему лишением погон и снятием с должности.
В этой связи им наспех и была придумана легенда о «мифической» эвакуационной группе СЦКК с характерными опознавательными знаками медицинского персонала в белых касках и жилетах.
Данная версия, которая устраивала всех и была подхвачена украинскими СМИ. Стоит отметить, что единственные медицинские средства, обнаруженные при трупе, являются стандартным набором разведчика для оказания первой медицинской помощи.
Становится очевидной обеспокоенность президента Украины Зеленского фактом гибели в зоне ООС иностранных наемников в составе диверсионной группы, что чревато потерей доверия как своих кураторов из США, так и партнеров из стран Нормандского формата.
Установление того, что погибшие диверсанты являются гражданами стран НАТО объясняет тот факт, что для расследования рядового подрыва на мине в зону ООС была направлена комплексная комиссия из первых лиц министерства обороны и офиса президента Украины.
Более того, по поступившей нам информации, в зону ответственности 35 бригады, где погибли иностранцы, в экстренном порядке спланирован визит представителей американского посольства.
Становиться понятной активизация пропагандистской деятельности ряда западных посольств на Украине, обвиняющих нас в гибели якобы украинских медиков.
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