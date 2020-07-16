Сводки от ополчения Новороссии 16 июля 2020

В редакцию «Русской Весны» поступил текст официального заявления заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина по вскрывшемуся факту открытого использования украинским командованием иностранных наёмников-диверсантов на Донбассе.

В настоящее время военно-политическое руководство Украины предпринимает все возможные меры оправдаться перед кураторами из США за открытую провокацию и бездумную гибель иностранных наемников 13 июля в районе н. п. Зайцево.

Нами установлена личность переданного вчера украинской стороне погибшего диверсанта.

Им является наемник из США — Шон Фуллер с позывным «Техас», имеющий опыт боевых действий в Ираке известен как специалист подрывного дела.

По имеющейся информации Шон Фуллер являлся приверженцем ультраправых взглядов и активно взаимодействовал с украинскими националистами. На некоторых элементах его одежды (головной убор и воротник) имелась нацистская символика.

Кроме того, поражает особый цинизм и беспринципность военно-политического руководства Украины, которое с целью скрыть истинные мотивы диверсионной вылазки пытается фальсифицировать факты, заявляя о гибели, якобы, «военного медика».

Для установления истинных причин произошедшего, нашими специалистами проведен дополнительный осмотр места подрыва диверсионной группы, где был обнаружен труп еще одного диверсанта.

В ходе идентификации тела определено, что смерть наступила в результате подрыва на мине, о чем свидетельствует минно-осколочный характер полученных ранений.

При изучении, находящегося при нем имущества, стоит отметить, что версия украинской стороны о принадлежности погибшего к военной медицине не выдерживает никакой критики.

Снаряжение погибшего характерно для спецподразделений и диверсионно-разведывательных групп и свидетельствует о намерении противника реализовать рейдовую диверсионно-разведывательную вылазку с привлечением иностранных наемников.

При погибшем был найден паспорт гражданина Эстонии на имя Миколы Ильина.

Обнаруженное имущество и вооружение представляют собой высококачественные дорогостоящие образцы производства стран НАТО, применяемые подразделениями сил специальных операций и предназначены для использования в дневное и ночное время суток.

Возле тела обнаружен автомат АКС-74 № 6428029.

Бронежилет LBT6094 укомплектован подсумками для автоматных магазинов, прибором ночного видения «AN/PVS-14» производства США и тактическим фонарем с инфракрасным режимом работы. В качестве дополнительного средства видеофиксации и последующего анализа действий диверсантов использовалась экшн-камера «Contour ROAM Hands-free HD».

Облегчённый шлем «MICH/ACH-ССО» (FAST) снабжен креплениями для навесного оборудования, в частности прибора ночного видения «AN/PVS-14», тактического фонаря с инфракрасным режимом работы «Princeton Tec — Remix Pro» и экшен камеры. Также на шлеме закреплена дополнительная маскировочная сеть.

Баллистические очки «ESS Crossbow» в вариантах для дневного и ночного использования. Среди имущества также обнаружен компас.

Использование подобного комплекта снаряжения характерно для разведывательных подразделений ССО.

Стоит напомнить, что сотрудники спецподразделения СБУ «Альфа», уничтоженные в декабре 2019 года при попытке совершения диверсии на территории Республики имели похожий набор снаряжения, что прямо указывает на принадлежность погибшего военнослужащего к разведывательно-диверсионным подразделениям.

Данные факты подтверждают абсурдность версии официального Киева о том, что это был военный медик.

Кроме того, как бы ни велико было желание украинского командования эвакуировать погибшего военнослужащего с места подрыва, оно бы никогда не стало бы рисковать жизнью иностранного наемника, оправив его в опасную зону.

И случившийся факт поставил командира 35 обр МП Паласа в безвыходное положение. Он прекрасно понимает, что гибель иностранцев ему не только никто не простит, но и грозит ему лишением погон и снятием с должности.

В этой связи им наспех и была придумана легенда о «мифической» эвакуационной группе СЦКК с характерными опознавательными знаками медицинского персонала в белых касках и жилетах.

Данная версия, которая устраивала всех и была подхвачена украинскими СМИ. Стоит отметить, что единственные медицинские средства, обнаруженные при трупе, являются стандартным набором разведчика для оказания первой медицинской помощи.

Становится очевидной обеспокоенность президента Украины Зеленского фактом гибели в зоне ООС иностранных наемников в составе диверсионной группы, что чревато потерей доверия как своих кураторов из США, так и партнеров из стран Нормандского формата.

Установление того, что погибшие диверсанты являются гражданами стран НАТО объясняет тот факт, что для расследования рядового подрыва на мине в зону ООС была направлена комплексная комиссия из первых лиц министерства обороны и офиса президента Украины.

Более того, по поступившей нам информации, в зону ответственности 35 бригады, где погибли иностранцы, в экстренном порядке спланирован визит представителей американского посольства.

Становиться понятной активизация пропагандистской деятельности ряда западных посольств на Украине, обвиняющих нас в гибели якобы украинских медиков.

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