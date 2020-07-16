Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 16 июля 2020
- 10:13 Очередная империя потянулась на выход.
- 06:55 Депутат Госдумы перечислил, что Турции следует вернуть России.
- 05:30 Жуткий взрыв в Сирии: смертник прорвался на склад с боеприпасами (ВИДЕО).
- 00:26 Нападение на американскую колонну в Ираке.
Очередная империя потянулась на выход
США эвакуируют 5 из 9 своих баз в Афганистане. Басни про 100 000 долларов от ГРУ за голову американского солдата не особо помогли торможению процесса вывода войск.
Очередная империя потянулась на выход
Афганские СМИ: США эвакуируют 5 баз в Афганистане
KABUL, July 15 (Xinhua) — . Как сообщил в среду местный телеканал, США в Афганистане эвакуировали пять военных баз и передали их афганским силам.
«Соединенные Штаты, в соответствии с мирным соглашением, подписанным США и талибами в конце февраля этого года, приняли решение об эвакуации пяти баз», – сообщает Ariana News TV.
Как сообщается, базы расположены в южных провинциях Гильменд и Урузган и в восточных провинциях Лагман и Пактика.
До эвакуации иностранные силы размещались на девяти военных базах по всему Афганистану.
После подписания соглашения афганские лидеры, в том числе президент Мухаммед Ашраф Гани, многократно требовали от талибов снижения уровня насилия.
Однако боевики активизировали нападения, убивая и раня десятки комбатантов и гражданских лиц.
Правительство освободило более 4000 заключенных талибов, а боевики талибов после этой сделки освободили более 600 сотрудников национальных сил безопасности.
В настоящее время в Афганистане находится свыше 10 000 солдат и офицеров иностранных войск, в том числе 8500 американских военнослужащих, они занимаются подготовкой и оказанием помощи внутренним силам в войне с повстанцами.
http://perevodika.ru/articles/1209660.html – цинк
Заглавная карта контроля районов (не считая крупных городов) в высоком разрешении https://www.mepanews.com/d/other/afganharitatemmuz2020.jpg
Зеленым отмечен контроль Талибана – от 55 до 100%.
Красным – контроль правительства, США и НАТО.
Желтым – оспариваемые районы.
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Депутат Госдумы перечислил, что Турции следует вернуть России
Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану следует рассмотреть вопрос о передаче ряда религиозных объектов на территории этой страны России, заявил глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов в интервью «Парламентской газете».
Депутат подчеркнул, что к этим объектам относятся не только храмы, но и подворья, паломнические центры и гостиницы, которые строились русскими и принадлежали дореволюционной России. По его словам, речь может идти о как минимум семи храмах, принадлежавших РПЦ, и ситуация созрела для того, чтобы этот вопрос решили именно сейчас.
«Это касается не только Стамбула, но и таких популярных у наших туристов и паломников мест, как, например, Анталия, город Мира в Ликии, где проповедовал и погребен один из величайших святых Николай Мирликийский Чудотворец. Причем светские власти соответствующих провинций Турции готовы предоставить нашей стороне такие возможности ради создания благоприятных условий для российских гостей и инвесторов», — отметил Гаврилов.
Для запуска процесса требуется «добрая воля» Эрдогана и его заявление о готовности передать России соответствующие объекты, считает парламентарий. По его мнению, такое решение было бы мудрым.
«Он не раз заявлял, что Турция с уважением относится к чувствам верующих из других мировых конфессий. Раз так, то сейчас, после смены статуса Святой Софии, шаг по передаче христианских объектов России наиболее логичен для турецкого лидера. Да и право собственности в исламе является священным», — добавил собеседник издания.
Госсовет Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого глава государства сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. В ЮНЕСКО, ряде государств мира, а также в Русской православной церкви с сожалением отнеслись к этому решению.
Собор Святой Софии (Айя-София) основал христианский император Юстиниан. Религиозный объект открыли 27 декабря 537 года. Собор около тысячи лет был самым большим христианским храмом в мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор переделали в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Жуткий взрыв в Сирии: смертник прорвался на склад с боеприпасами (ВИДЕО)
Поздно вечером в среду в районе Телль-Яса в черте сирийского города Хасеке начиненная взрывчаткой машина с террористом-смертником прорвалась на склад боеприпасов курдо-арабской коалиции Сирийские Демократические силы (СДС / SDF).
Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.
Мощный взрыв прогремел в черте города, ранения получили не менее десяти человек.
Предварительно, ответственный за теракт — Саллех Аль Хамед, бывший игиловец*, который в настоящее время руководит группой протурецких боевиков.
Заброшен в провинцию Хасеке для проведения подрывной деятельности накануне выборов.
Министр внутренних дел автономной администрации Северной и Восточной Сирии (НЭС) Канаан Баракат подтвердил, что в ходе вражеской атаки уничтожен склад боеприпасов в сирийском городе Хасеке.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Нападение на американскую колонну в Ираке
Недавняя история с уничтожением трех американских грузовиков в Ираке получила продолжение.
Шиитская группировка "Асхаб-аль-Каф" взяла на себя ответственность за сегодняшнее нападение на американский конвой с машинами снабжения в Ираке. По заявлению группировки, уничтожены 11 машин с грузами для американских военных.
Группировка борется за вывод американских оккупационных войск из Ирака и угрожает продолжать нападения, пока оккупанты не покинут страну.
Нападение произошло на трассе между Тикритом и Самаррой.
Эмблема группировки "Асхаб-аль-Каф". Ранее она уже отмечалось как минимум 1 подтвержденным нападением на американский персонал весной этого года, а также заявлениями о других нападениях, которые на 100% не были подтверждены.
Стандартная пропаганда иранских прокси обыгрывающих афоризм Хассана Насраллы – Если вы не уходите вертикально, то уходите горизонтально.
Успешность этой атаки станет понятна скорее всего ближе к утру, когда будет ясно, чего там иранские прокси смогли уничтожить на этот раз. Ну и само собой США должны будут как-то ответить – вероятно, могут бомбить позиции иранских прокси в районе Абу-Кемаля или в западной части провинции Анбар. Или же снова попробовать задействуя лояльных силовиков, надавить на иранкских прокси в Багдаде.
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