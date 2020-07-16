Главная » Невероятное в мире

Откуда появился коронавирус нового типа?

17:04. 16 июля 2020 55 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Китайский официоз "Жэньминь Жибао" о том, откуда пошел коронавирус.


Откуда появился коронавирус нового типа?

Глубокие научные исследования выявили, что во многих странах коронавирусная эпидемия произошла намного раньше, чем считалось. Доказано, что COVID-19 уже существовал в других странах до его появления в Азии, и в то время он мог находиться в состоянии спячки в разных уголках мира.

Испания: 12 марта 2019 года

Первый подтвержденный случай был зарегистрирован 31 января 2020 года, а первый подтвержденный случай на территории страны – 25 февраля.
В образце сточных вод, собранных 12 марта 2019 года, был обнаружен коронавирус нового типа, примерно на год раньше, чем первый официально подтвержденный случай заболевания коронавирусом.

Франция: 6 ноября 2019 года

Первый подтвержденный случай был зафиксирован 24 января 2020 года, это также был первый зарегистрированный случай в Европе.
После повторного изучения 2456 рентгенограмм грудной клетки, сделанных с 1 ноября 2019 года по 30 апреля 2020 года, первый подозреваемый случай заболевания может быть прослежен до 6 ноября 2019 года, примерно на более чем два месяца до официального сообщения о первом подтвержденном случае заболевания

США: ноябрь 2019 года

21 ноября 2019 года в США зафиксирован первый подтвержденный случай заболевания.
Мэр города Белвилл (штат Нью-Джерси, США) Майкл Мелхамм сказал, что он получил положительный результат теста на антитела к COVID-19. Он полагает, что перенес инфекцию еще в ноябре прошлого года, а в то время врач считал, что он заразился гриппом.

Бразилия: 27 ноября 2019 года

Первый подтвержденный случай был зафиксирован 26 февраля 2020 года, это также первый в Латинской Америке случай заболевания коронавирусом.
Генетический материал коронавируса COVID-19 был обнаружен в пробах сточных вод, собранных 27 ноября 2019 года.

Италия: 18 декабря 2019 года

Первый подтвержденный случай был зафиксирован 30 января 2020 года, а первый подтвержденный случай на территории Италии – 21 февраля.
Генетический материал коронавируса COVID-19 был обнаружен в сточных водах Милана и Турина, отобранных 18 декабря 2019 года.

Кроме того, в исследовательском докладе, опубликованном Институтом генетики Университетского колледжа Лондона в Великобритании, было отмечено, что после анализа данных по вирусномугеному более 7500 пациентов с коронавирусной инфекцией было обнаружено, что вирус уже начал распространяться по всему миру в конце прошлого года, и его можно даже проследить до октября 2019 года…
Согласно сообщению британской газеты Daily Telegraph, известный эксперт Оксфордского университета Том Джефферсон считает, чтокоронавирус COVID-19мог находиться в спячке во всем мире и был активизирован при соответствующих условиях окружающей среды.

Искать первопричины вируса – сложная научная проблема, которая в настоящий момент все еще непонятна и запутанна. В этой области необходимо, чтобы ученые всего мира продвигали международное научное исследование и сотрудничество. В настоящее время, когда все больше научных доказательств публикуется, некоторые страны все равно пытаются переложить вину за бессилие в борьбе с эпидемией на чужие плечи, что является несостоятельным и безосновательным.

http://russian.people.com.cn/n3/2020/0716/c95181-9711466.html – цинк

Прочее.

1. О тестах американских вакцин – https://prof-afv.livejournal.com/30861.html
2. 3-я фаза испытаний российской вакцины начнется в начале августа https://russian.rt.com/russia/news/764892-vakcina-rossiya-tretya-faza (как и ранее, испытывать будут на добровольцах)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6023755.html

Метки: вирусы, Европа, Китай, коронавирус, медицина, США

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
10 вопросов к США
... гриппа, могли быть люди, зараженные коронавирусом нового типа. Сколько на самом деле было... впервые в США появился коронавирус нового типа? И началась ли передача коронавируса раньше, чем об... этапе. Так когда именно и откуда США получили этот штамм?VIII...
Мы умрем не от коронавируса, а от страха
...то, и другое? — Коронавирусов несколько десятков, они появились не вчера и не.... Поэтому мне не понятно, откуда эта небывалая ранее паника? Возьмём...испытаниях 6 вариантов вакцины от коронавируса нового типа и Федерального медико-биологического агентства...
Новости Украины и Новороссии 21 февраля 2020
... коллективы возобновили свою деятельность и появилось много новых интересных групп. Мне очень... из Китая из-за вспышки нового типа коронавируса обернулась столкновениями силовиков и жителей... привести в Новые Санжары. При этом она задала вопрос, «откуда у них...
Коронавирус. Ответы на вопросы.
...nCoV (novel CoronaVirus 2019 -новый коронавирус 2019). 11 февраля 2020г ...поздно будет сделано.B6. Откуда взялся УКВ?Да сегодня ... проведен только в стационаре. Появились, хотя пока и не... сравнивалось влияние ношения разного типа масок (хирургических и так...
Анализ ситуации с коронавирусом показал: мир обманули
... с коронавирусом – безусловно, это может привести к новым летальным ...в газеты с заголовками типа: «От нового вируса умирает 20%... тем временем начинают искать, откуда пришла угроза, сколько носителей…...родилась девочка, второй ребенок появился в 2008-м – снова...
Вирусы обладают коллективным разумом или о рождении новой науки: социовирусологии
....Два месяца продолжается пандемия нового коронавируса. Каждый уже считает себя...не набор отдельных характеристик предмета типа желтого цвета, округлой формы...в составе нашего генома. Откуда они там взялись?Есть ... том, как у нас появился нейронный ген Arc. Он...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)