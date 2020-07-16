Главная » История, Мировоззрение, Политика

О “похабном мире”

14:55. 16 июля 2020 57 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Историк Игорь Пыхалов о событиях предшествовавших заключению Брестского мира, самих переговорах и последствиях "пахабного мира".



Аннотация:

00:00 Триумфальное шествие большевиков
01:40 Коммунист – не пацифист
22:44 Декрет о мире
25:17 Позиции сторон
32:48 Роль Украины
38:07 Игра в поддавки
45:39 Отечество в опасности
49:26 Заключение мира

* * *

Товарищ Сталин считает, что, принимая лозунг революционной войны, мы играем на руку империализму. Позицию Троцкого невозможно назвать позицией. Революционного движения на Западе нет, нет в наличии фактов революционного движения, а есть только потенция, ну, а мы не можем полагаться в своей практике на одну лишь потенцию. Если немцы начнут наступать, то это усилит у нас контрреволюцию. Наступать Германия сможет, так как у нее есть свои корниловские войска – “гвардия”. В октябре мы говорили о священной войне против империализма, потому что нам сообщали, что одно слово “мир” поднимет революцию на Западе. Но это не оправдалось. Проведение нами социалистических реформ будоражит Запад, но для проведения их нам нужно время. Принимая политику Троцкого, мы создаем наихудшие условия для революционного движения на Западе. Поэтому товарищ Сталин предлагает принять предложение товарища Ленина о заключении мира с немцами. (с) Выступление на заседании Центрального Комитета РСДРП(б) по вопросу о мире с немцами 11 января 1918 г. (Краткая протокольная запись)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6023261.html

Метки: 1918, белые, большевики, брестский мир, Видео, германская империя, история, красные, Ленин, первая мировая война, пыхалов, сталин, троцкий, унр

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Донецкий исход
... бы не этот похабный мир - а он, действительно был похабным, но неизбежным - Россия... 3 дня после подписания Брестского мира. (все даты по новому стилю... так получилось, что красные подписали мир с немцами - и они предатели...
Культурная мощь Русского мира
...национальный менталитет.Что есть Русский мир? Русский мир — это пределы того ... другом полюсе оказываются ценности англосаксонского мира с его индивидуализмом, позитивизмом,...к чиновникам, которые поощряли разные похабные выставки, спектакли и прочее, и...
Аннулирование "Брестского мира"
...унизителен был Брестский мир, который сам Ленин называл "похабным", он всё...Вильгельма, вынудившего этот насильнический мир в целях ослабления и постепенного... На место империалистического мира должен притти социалистический мир, заключенный освободившимися от...
Прогресс по-шведски: неотроцкизм или «пост-иудопротестантское общество»
...и колокольни; проводить богохульственные и похабные театрализованные представления; установили «норму ... престарелых, — самая высокая в мире. Есть бесплатное медицинское обслуживание. На... (затем выставку начали возить по миру – начав с православной Сербии –...
Русская Голгофа: тяжёлый путь России, кровавые испытания от революции до войны — в чём их смысл?
...и уважали. В этом мире есть непреложные законы (например..., законы физического мира или биологические), которые действуют...войны, заключив с Германией «похабный» мир, а оказалась бы одной... если бы условия Версальского мира были бы менее кабальными...
Сводки от Ополчения Новороссии на 1 февраля 2015
..., нет интернета, чтобы сообщить всему миру!!! Украина опомнитесь!!! Взрывы были такой... в сердце России… Главным условием мира на Украине является свержение хунты... ничего не стали подписывать, очередному похабному миру с бандеровскими людоедами не бывать...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)