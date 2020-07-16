О “похабном мире”

Историк Игорь Пыхалов о событиях предшествовавших заключению Брестского мира, самих переговорах и последствиях "пахабного мира".00:00 Триумфальное шествие большевиков01:40 Коммунист – не пацифист22:44 Декрет о мире25:17 Позиции сторон32:48 Роль Украины38:07 Игра в поддавки45:39 Отечество в опасности49:26 Заключение мира* * *

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6023261.html