О перевозке СОУ “Бук” 17.07.2014. Три кабины одного трейлера
23:25. 16 июля 2020 60 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Вторая часть материала инженера Р.Белялова посвященная разбору видео и скриншотов, которые "Беллингкет" пытался представить как доказательства причастности РФ к гибели малазийского "Боинга".
Первая часть вот здесь https://colonelcassad.livejournal.com/6021412.html
Действительно, очень интересное наблюдение относительно кадров кабины представленных трейлеров, которые пытаются представить как одну и ту же машину.
(с) Р.Белялов
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6024507.html