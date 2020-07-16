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О перевозке СОУ “Бук” 17.07.2014. Три кабины одного трейлера

23:25. 16 июля 2020 60 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Вторая часть материала инженера Р.Белялова посвященная разбору видео и скриншотов, которые "Беллингкет" пытался представить как доказательства причастности РФ к гибели малазийского "Боинга".
Первая часть вот здесь https://colonelcassad.livejournal.com/6021412.html
Действительно, очень интересное наблюдение относительно кадров кабины представленных трейлеров, которые пытаются представить как одну и ту же машину.

































(с) Р.Белялов

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6024507.html

Метки: 2014, белялов, Боинг, бук, война на украине, ДНР, донецкая народная республика, лнр, Новороссия, Украина, фальсификации, фотографии

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