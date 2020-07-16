Нужен хороший адвокат для Трехлебова. Всеславъ
20:41. 16 июля 2020 176 просмотров 7 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Бесконечный смысл необходимо лежит вне постижения конечного существа. Это пункт, где наука уступает и мудрость берёт верх.
ВЕДА-МАНУ-ВЕДА-ГОРУ Нужен Адвокат?! Это что…Серьёзно?
Вот кем, себя Только не называют!!!, А по Факту Гнильё Стандартное)))))))
Ребята бородатые ! Адвокат – это человек, который объяснит вам , почему вы проиграли за ваши деньги. Нет вариантов.
Вот надо ему найти такого хорошего адвоката. Фейгин я слышал хорошо объясняет. Как раз одной национальности.
Фейгин не адвокат.
Печалька))
Человека с такой фамилией я на работу не возьму.))
Так это же высокооплачиваемый адвокат специального назначения. Его нанимают когда требуется 100%-ный результат. Говорят он не выиграл ни одного дела. Специализируется на борцах с режимом: 100% делает из них политических узников режима.
Надя знает..)
Он уже не адвокат.Его лишили адвокатского статуса.
Шарий постарался.))