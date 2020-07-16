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Новости Украины и Новороссии 16 июля 2020

11:28. 16 июля 2020 187 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Украина разорвала Минские соглашения

Украина разорвала Минские соглашения | Русская весна

Одесский журналист Юрий Ткачёв рассказал, что значит принятие Верховной радой постановления о проведении местных выборов

«Верховная Рада Украины сегодня официально и публично вытерла задницу Минскими соглашениями, приняв постановление о проведении местных выборов 25 октября. 

В постановлении сказано, что местные выборы на неподконтрольных территориях могут состояться лишь после разоружения сепаратистов и передачи границы с Россией под украинский контроль.

Пункт 9 Минских соглашений гласит ровно противоположное: передача границы начинается на следующий день после выборов и заканчивается после полного политического урегулирования.

Украина и раньше заявляла, что такой порядок её не устраивает и что мало ли что мы там кому обещали, исполнять не будем. Но это были только слова.

Теперь же это подтверждено официально. По сути, этим постановлением Верховная Рада Украины денонсировала Минские соглашения.

Вы должны это понимать всякий раз, когда вам будут говорить, что альтернативы этим соглашениям нет».

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Правительство Украины утвердило тарифы на трансплантацию

Правительство Украины утвердило тарифы на трансплантацию | Русская весна

Правительство утвердило стоимость некоторых операций по трансплантации органов. Народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании в среду, 15 июля, опубликовал утвержденный перечень и стоимость операций.

Отмечается, что соответствующее решение правительство приняло в рамках пилотного проекта «по изменению механизма финансирования обеспечения оперативного лечения по трансплантации органов и других анатомических материалов».

Так, самая дешевая операция — пересадка почки от живого донора — будет стоить 323,7 тыс. грн. Стоимость пересадки печени составит от 855 тыс. до 929 тыс. грн (без учета сопутствующих тестов и операций). Самая дорогая операция — аллогенная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток обойдется в более чем 1,3 млн грн.

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Технолог Слуги Народа поддержал “caфари” на Партию Шария


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ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против России по делу Boeing MH17

ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против России по делу Boeing MH17 | Русская весна

Европейский суд по правам человека в Страсбурге зарегистрировал иск Нидерландов против России из-за сбитого в 2014 году Boeing MH17.

«В настоящее время имеется пять других межгосударственных жалоб и около семи тысяч индивидуальных жалоб, ожидающих рассмотрения в связи с событиями в Крыму и Восточной Украине», — отмечается в документе. Две из них подали родственники жертв катастрофы.

Правительство Нидерландов утверждает, что самолет якобы сбили из принадлежащей России зенитной установки «Бук». При этом в Москве неоднократно отрицали причастность к трагедии.

Более того, в МИД отмечали, что это решение лишь приведет к дальнейшей политизации процесса и затруднит поиск истины. Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова ранее назвала иск Нидерландов ударом по отношениям двух стран. Она напомнила, что следствие отметало все свидетельства, доказательства и экспертные оценки, которые шли вразрез с заранее выбранным сценарием.

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На Украине анонсировали учения с участием кораблей НАТО

Фото: © NATO / Paul Hall

Корабли НАТО вошли в Чёрное море с целью участия в военных учениях с Украиной и Болгарией. Об этом информирует офис вице-премьера Украины по вопросам евроинтеграции, передает RT.

«Подразделения 2-й постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2) и группы противодействия противоминным мерам НАТО (SNMCMG2) во второй раз в этом году вошли в Чёрное море для участия в двух региональных учениях совместно с ВМС Болгарии и Украины», — указано в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

По данным пресс-службы, в ближайшие дни планируются визиты кораблей НАТО в болгарский порт Бургас, а также в порт Одессы.

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Метки: важное, компиляция

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