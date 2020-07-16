Новости Украины и Новороссии 16 июля 2020

Одесский журналист Юрий Ткачёв рассказал, что значит принятие Верховной радой постановления о проведении местных выборов.

«Верховная Рада Украины сегодня официально и публично вытерла задницу Минскими соглашениями, приняв постановление о проведении местных выборов 25 октября.

В постановлении сказано, что местные выборы на неподконтрольных территориях могут состояться лишь после разоружения сепаратистов и передачи границы с Россией под украинский контроль.

Пункт 9 Минских соглашений гласит ровно противоположное: передача границы начинается на следующий день после выборов и заканчивается после полного политического урегулирования.

Украина и раньше заявляла, что такой порядок её не устраивает и что мало ли что мы там кому обещали, исполнять не будем. Но это были только слова.

Теперь же это подтверждено официально. По сути, этим постановлением Верховная Рада Украины денонсировала Минские соглашения.

Вы должны это понимать всякий раз, когда вам будут говорить, что альтернативы этим соглашениям нет».

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