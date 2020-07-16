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Митинги в Хабаровске

13:48. 16 июля 2020 159 просмотров 6 коммент. Опубликовал:


В Хабаровске продолжаются несанкционированные митинги в поддержку задержанного губернатора Фургала, которого обвиняют в создании ОПГ и убийствах.
Примечательно, что сам Фургал через своего адвоката открестился от этих митингов и заявил, что он благодарен людям вышедшим в его поддержку, но выступает против таких несанкционированных акций.







Самого Фургала суд оставил под арестом до 9 сентября.
Сами протесты очевидно стали для властей полной неожиданностью, поэтому вместо плановой замены нелояльного губернатора на лояльного, посредством "папочки с грязным бельем" получилось вот это вот все.
Главная проблема – если все это знали ранее, то почему не посадили раньше. А если узнали только сейчас, то чем занимались контролирующие органы, которые его пропустили в Госдуму и в губернаторы. Так или иначе это государственный косяк. Ну и резонно возникают вопросы – если можно вот так спокойно тягать за делишки начала нулевых, то почему бы не поднять вопрос залоговых аукционов и ваучерной приватизации, где грязи и трупов было поболе, чем в деле Фургула. Ах, мечты-мечты, где ваша сладость…

Также стоит отметить, что если уж Фургала там делают "надеждой Хабаровска", то какой же там был предыдущий губернатор от ЕР, который ему проиграл в треском.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6023120.html

Метки: Видео, Дальний Восток, криминал, Митинги, протесты, Хабаровск

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