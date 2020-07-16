Митинги в Хабаровске
13:48. 16 июля 2020 159 просмотров 6 коммент. Опубликовал: feedmatic
В Хабаровске продолжаются несанкционированные митинги в поддержку задержанного губернатора Фургала, которого обвиняют в создании ОПГ и убийствах.
Примечательно, что сам Фургал через своего адвоката открестился от этих митингов и заявил, что он благодарен людям вышедшим в его поддержку, но выступает против таких несанкционированных акций.
Самого Фургала суд оставил под арестом до 9 сентября.
Сами протесты очевидно стали для властей полной неожиданностью, поэтому вместо плановой замены нелояльного губернатора на лояльного, посредством "папочки с грязным бельем" получилось вот это вот все.
Главная проблема – если все это знали ранее, то почему не посадили раньше. А если узнали только сейчас, то чем занимались контролирующие органы, которые его пропустили в Госдуму и в губернаторы. Так или иначе это государственный косяк. Ну и резонно возникают вопросы – если можно вот так спокойно тягать за делишки начала нулевых, то почему бы не поднять вопрос залоговых аукционов и ваучерной приватизации, где грязи и трупов было поболе, чем в деле Фургула. Ах, мечты-мечты, где ваша сладость…
Также стоит отметить, что если уж Фургала там делают "надеждой Хабаровска", то какой же там был предыдущий губернатор от ЕР, который ему проиграл в треском.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6023120.html
С каждого митингующего по 5 тыщ долл на помощь Фургалу ))
Принудительно по пацански.
)
И сдриснут как и не было.
Разлюбят Фургала В МИГ.
И Вам того же.
И упаковку пипифакса на дорожку.
Обуржуился.
Какой пипифакс?
Только газетка ” Правда” с портретами воШЬждя….
Рыбка, в твоей выгребной яме что-то случилось? Ты стал разбираться в сортах гoвнa!
Хабаровчане вышли против плешивого обнулка и eдpиcни. А Фургал? Фургал стал поводом!
“Люди гибнут за металл”
Сахалинский мост – 400 млрд. руб. – куш – Ротенберг – металл – Амурсталь – ничего личного – личные связи – повод для задержания – передел собственности – единственный подрядчик – журнал Форбс.