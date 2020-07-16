Лекция №32. Снаряжение. Ремни и сумки
Что главное при решении боевой задачи? Как зарекомендовал себя инвентарь во время учений в Арктике? На какие особенности надо обращать внимание при выборе военной амуниции?
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Источник: https://youtu.be/EMs_eeA9-iM
Тема, канешна, для ЯП…
Валер, а скока тем на ЯПе не по ЯПу ? )
Да не, я не против совершенно. Мне автора ход мысли интересен – чем руководствовался… )))
Это сериал , и я , например , кое-что оттуда для себя извлёк.