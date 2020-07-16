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Лекция №32. Снаряжение. Ремни и сумки

17:16. 16 июля 2020 64 просмотра 4 коммент. Опубликовал:

Что главное при решении боевой задачи? Как зарекомендовал себя инвентарь во время учений в Арктике? На какие особенности надо обращать внимание при выборе военной амуниции?

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Источник: https://youtu.be/EMs_eeA9-iM

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