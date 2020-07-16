Кто кому будет служить? Роботы и люди в Новом Мире. Аркадий Ющенко
10:54. 16 июля 2020 92 просмотра 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Если чистое сердце широких натур в одиночестве становится еще чище, то грубое сердце людей мелких делается под его влиянием ещё грубее. Потому что, хотя одиночество и может воспитать сильных духом, для слабых душ оно пытка.
слово ра-бо-та (работать)имело такие ОБРАЗЫ:
РА= Свет изначальный…
БО= богом сотворено…
ТА= правильное выполнение чего-то…
(ТАТЬ)=твёрдо сотворённое…
РАБОТА= божественное благословение на правильное выполнение чего-то твёрдо сотворённого…
ТРУД:
Т= твёрдо утверждённое…
Р= сила…
УД= умножением сотворяемое добро…
ТРУД= Сила,утверждённая свыше на преумножение сотворяемого добра…
В эзотерике есть понятие « расширение сознания»…это, когда любое жизненное явление рассматривается Человеком на з-х уровнях:
1.бытовом…(самом низком)
2. общечеловеческом…
3. галактическом…
На бытовом уровне работа воспринимается, как добывание материальных средств на жизнь, на выживание и на сохранение потомства…
На общечеловеческом – как способ встраивания людей в систему общественного устройства…
На Галактическом- как необходимое условие эволюции людей, их очеловечивания и роста в Духе до уровня бого-человека…
Лишение человека творческого труда на благо всех ведёт к лишению людей их божественной приРОДы,как Творцов явного мира…Бого-человеки ИМ(сатанистам) не нужны и опасны…поэтому ИХ задача- превратить людей не в человеков,а в винтиков,прислуживающих РОБОТАМ! При этом и сам человек превращается в биоРОБОТА…что мы и наблюдаем сегодня…
Технократия ( в т.ч. цифровизация) – инструмент сатанистов по расчеловечиванию….Это целенапрвленная диверсия…
Да хватит уже глупостями заниматься с шифрование всего и вся.