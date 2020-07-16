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Кто кому будет служить? Роботы и люди в Новом Мире. Аркадий Ющенко

10:54. 16 июля 2020 92 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 12216 6901
    Lada 16 июля 2020 в 12:50

    слово ра-бо-та (работать)имело такие ОБРАЗЫ:
    РА= Свет изначальный…
    БО= богом сотворено…
    ТА= правильное выполнение чего-то…
    (ТАТЬ)=твёрдо сотворённое…
    РАБОТА= божественное благословение на правильное выполнение чего-то твёрдо сотворённого…

    ТРУД:
    Т= твёрдо утверждённое…
    Р= сила…
    УД= умножением сотворяемое добро…
    ТРУД= Сила,утверждённая свыше на преумножение сотворяемого добра…

    В эзотерике есть понятие « расширение сознания»…это, когда любое жизненное явление рассматривается Человеком на з-х уровнях:
    1.бытовом…(самом низком)
    2. общечеловеческом…
    3. галактическом…
    На бытовом уровне работа воспринимается, как добывание материальных средств на жизнь, на выживание и на сохранение потомства…
    На общечеловеческом – как способ встраивания людей в систему общественного устройства…
    На Галактическом- как необходимое условие эволюции людей, их очеловечивания и роста в Духе до уровня бого-человека…
    Лишение человека творческого труда на благо всех ведёт к лишению людей их божественной приРОДы,как Творцов явного мира…Бого-человеки ИМ(сатанистам) не нужны и опасны…поэтому ИХ задача- превратить людей не в человеков,а в винтиков,прислуживающих РОБОТАМ! При этом и сам человек превращается в биоРОБОТА…что мы и наблюдаем сегодня…
    Технократия ( в т.ч. цифровизация) – инструмент сатанистов по расчеловечиванию….Это целенапрвленная диверсия…

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