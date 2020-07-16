Информационный суверенитет и политическая цензура
Дорогие друзья!
Свобода слова она такая – мой аккаунт в инстаграмме был заблокирован и… ликвидирован. За публикацию одной фотографии, которая широко представлена во всех остальных соцсетях. На ней британский полковник в конце ХIХ века изображен на фоне коллекции голов племени маори.
Такая вот свобода слова – ничего про англосаксов, что бросает тень на их белые одежды, публиковать нельзя.
Мы двигаемся дальше.
Прошу вас:
1. Подписаться на мой новый аккаунт
2. Как можно шире рассказать о подобной цензуре на всех площадках и в других соцсетях.
3. Призвать ваших друзей, подписчиков, единомышленников подписаться на мой инстаграмм.
Заранее признателен всем за слова (и действия!) поддержки.
Вместе мы сможем прорвать информационную блокаду, которая, незаметно и понемногу пытается остановить распространение неугодной и неудобной кое-кому информации.
Прямой эфир каждую субботу в 18:00
Дорогие друзья!
Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!
P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:
- Арест Фургала, миллиард Грудинина, деноминация рубля
- Вторая волна, Греф, Платошкин и санкции
- Поправки в Конституцию, Путин, Сталин и Александр III
- Cтатья Путина, выборы Лукашенко, поправки в Конституцию
- Новая Конституция, снятие ограничений и дивный новый мир
- Почему Платошкин — не Навальный
- Путин и поправки в Конституцию, погромы в США, Платошкин
- Принудительная вакцинация, Платошкин, Собянин и прогулки
- Николай Стариков и Надана Фридрихсон: будет ли революция в США?
- Никита Михалков, ЕФИР, Гордон и Стрелков
Источник: https://nstarikov.ru/informacionnyj-suverenitet-i-politicheskaja-cenzura-116998
У коли всегда виноваты пендосы, чтобы не случилось. А обнулок? Обнулок- святой!
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRvlBplHNxpeGb0-J4x7z_2G9SbfGDQzVJ_zg&usqp=CAU