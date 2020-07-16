Информационный суверенитет и политическая цензура

Дорогие друзья!

Свобода слова она такая – мой аккаунт в инстаграмме был заблокирован и… ликвидирован. За публикацию одной фотографии, которая широко представлена во всех остальных соцсетях. На ней британский полковник в конце ХIХ века изображен на фоне коллекции голов племени маори.

Такая вот свобода слова – ничего про англосаксов, что бросает тень на их белые одежды, публиковать нельзя.

Мы двигаемся дальше.

Прошу вас:

1. Подписаться на мой новый аккаунт

2. Как можно шире рассказать о подобной цензуре на всех площадках и в других соцсетях.

3. Призвать ваших друзей, подписчиков, единомышленников подписаться на мой инстаграмм.

Заранее признателен всем за слова (и действия!) поддержки.

Вместе мы сможем прорвать информационную блокаду, которая, незаметно и понемногу пытается остановить распространение неугодной и неудобной кое-кому информации.

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Прямой эфир каждую субботу в 18:00 Дорогие друзья!

Каждую субботу в 18:00 мы встречаемся с вами в моём Инстаграмме: https://instagram.com/nstarikovru Приходите, подключайтесь к трансляции. Рад ответить на все задаваемые вопросы!

P.S. Предыдущие выпуски прямых эфиров:

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Источник: https://nstarikov.ru/informacionnyj-suverenitet-i-politicheskaja-cenzura-116998