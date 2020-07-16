Е.Ю.Спицын на радио Аврора в программе “Прямой эфир. Вопросы и ответы”

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XjBIMSrKvZo
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Комментарий
Если мы принимаем людей такими, какие они есть, мы делаем их хуже. Если же мы относимся к ним так, как будто они таковы, какими им следует быть, мы помогаем им стать такими, какими они в состоянии стать.
— Виктор Франкл
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