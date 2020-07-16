Британские эксперименты. Что за препарат принимали атлеты перед ОИ-2012?

Британское издание Daily Mail провело расследование, в ходе которого выяснило, что ведущие спортсмены Великобритании перед домашней Олимпиадой-2012 принимали вещество, специально разработанное для американских военных, повышающее выносливость.

Секретный проект

«Допинговая государственная программа» — сколько раз мы слышали это определение в отношении России. Никаких прямых доказательств этому не было, но пострадали в итоге десятки спортсменов, у кого-то загублены карьеры и отобраны медали.

Теперь выясняется, что искусственно завысить результаты своих спортсменов не прочь были в Великобритании, где решились принять участие в спорном эксперименте для улучшения результатов своих спортсменов.

По сообщению издания Daily Mail, об этом спортивные чиновники задумались сразу после того, как получили в 2005 году право на проведение Олимпийских Игр-2012 в Лондоне. В те времена британские спортсмены не котировались высоко, а потому результаты каким-то образом нужно было улучшать, чтобы к Олимпиаде подойти во всеоружии.

В качестве одного из способов было решено опробовать препарат DeltaG — изобретение английских ученых Оксфордского университета. Вещество было разработано по заказу минобороны США для своих военных, на исследования были выделены порядка 10 млн долларов. Данный препарат позволял военнослужащим дольше обходиться без питания во время выполнения различных заданий.

DeltaG искусственно заменял в человеческом организме кетоновые тела, которые являются своеобразным топливом для мышечной ткани и почек, — дополнительная доза кетонов повышает выносливость и работоспособность.

Для начала министерство спорта Великобритании связалось с Вооруженными силами США, где использовался данный препарат, и узнало про его эффективность. Там подтвердили, что он действует, как и было задумано. После этого британцы начали его опробовать на своих спортсменах.

Допинг или нет?

Первыми в числе подопытных оказалась сборная Великобритании по регби, пловцы и гребцы. Как установили специалисты, DeltaG действительно улучшал результаты спортсменов на 1-2%. Тогда решили идти дальше и распространять препарат среди атлетов в других видах спорта.

Однако здесь встал вопрос, что не все были готовы принимать вещество, поскольку существовал риск быть пойманными на допинге. Для этого минспорта Великобритании было вынуждено выпустить памятку для спортсменов, в которой сообщалось:

«Министерство спорта Великобритании не гарантирует, не обещает и не уверяет в том, что в использование препарата не нарушает правила Всемирного антидопингового агентства (WADA), поэтому снимает себя всю ответственность за его использование». Другими словами, если бы WADA посчитал DeltaG допингом, то вину за это понесли бы только спортсмены, но не министерство.

Британский минспорт заранее предполагал, что WADA (или МОК) может перепроверить пробы через несколько лет после соревнований (особенно в том случае, если DeltaG признают допингом позже), поэтому сразу успокоил своих атлетов: «Содержание кетоновых тел в организме человека совершенно естественно, поэтому WADA будет сложно доказать, что вы применяли этот препарат».

В тоже время для подстраховки минспорта Великобритании решили отправить запросы в WADA и местное антидопинговое агентство с целью выяснить, являются ли кетоны допингом. И что будет, если их обнаружат лаборатории при проверки спортсменов?

Ответ пришел неоднозначный: на данный момент это не считается допингом, но в любой момент препарат может быть включен в список запрещенных, и тогда спортсменов ждут серьезные проблемы.

Соглашение о неразглашении

Очевидный намек, что «лучше бы прекратить ваши эксперименты», британцы пропустили мимо ушей. Вместо того чтобы свернуть программу, они выпустили соглашение для своих спортсменов, которые те должны были подписать: «Я понимаю все риски этого исследования по приему кетонов. Я принимаю, что не могу перекладывать ответственность за эти риски на тех, кто работает или связан с этим исследованием, или на их соответствующие организации, ассоциации и предприятия».

Интересно, что кроме небольшой прибавки в выносливости препарат давал и побочные эффекты. Установлено, что некоторых спортсменов после его применения рвало. В итоге 52 атлета за небольшой промежуток времени отказались от приема DeltaG.

Минспорта Великобритании крайне опасался слива информации в прессу, а потому предупреждал спортсменов о запрете упоминания о препарате с кем-либо в разговорах. Но все равно о DelteG со временем стали узнавать даже те спортсмены, кто его не принимал. По задумке чиновников, со временем на него планировалось посадить все олимпийские и паралимпийские сборные.

После выхода в свет материала Daily Mail, министерство спорта Великобритании поспешило выступить с заявлением:

«UK Sport не финансирует исследовательские проекты, направленные на то, чтобы дать нашим командам преимущество за счет благополучия спортсменов. Антидопинговое агентство Великобритании после разъяснений от WADA в письменном виде подтвердило, что у WADA нет оснований считать такие вещества запрещенными согласно „Списку запрещенных веществ и методов 2011 года«.

В любом исследовательском проекте, финансируемом UK Sport, существует форма согласия участника для обеспечения полной прозрачности в отношении любых рисков. Спортсмены соглашаются, что им предоставили полную информацию об исследовании. На атлетов не оказывают давление со стороны UK Sport, и они в любое время могут отказаться от участия в проекте.

UK Sport в полной мере привержено развитию культуры высоких результатов, но никогда не будет стремиться выиграть медали любой ценой».

Правда, вряд ли кто-то поверит этим оправданиям, ведь даже федерации велоспорта и и хоккея на траве ранее заявляли, что их спортсменам действительно предлагали участвовать в эксперименте с DeltaG.

Стоит признать, что данный препарат в итоге так и не попал в список запрещенных WADA, и его спокойно можно купить в магазинах как биологическую добавку. Однако это уже и не важно — сам факт того, что минспорта Британии участвовало в секретном проекте и заставляло подписывать бумаги о неразглашении, говорит о многом.

Практически нет сомнений, что это не единственный проект британской стороны. Результаты их спортсменов за последние годы на Олимпиадах растут, не исключено, что какие-то другие препараты, до которых пока не добрались руки WADA, помогают добывать эти медали.

Обложка: Подъем флага на открытии Олимпиады-2012 в Лондоне. © / www.globallookpress.com

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Источник: https://nstarikov.ru/britanskie-jeksperimenty-chto-za-preparat-prinimali-atlety-pered-oi-2012-116979