Александр Дугин. Христианин – значит совершенно свободный человек

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]. В 1980 году, в 18 лет, вместе с Гейдаром Джемалем вступил в кружок «Чёрный орден SS»[7][12][13][14][15], который создал и возглавил (в качестве «рейхсфюрера») мистик[16], один из первых русских «новых правых»[17] Евгений Головин; учеником Головина он себя считает[18].
Как ни странно обизян,но тут я с тобой согласен,тот еще болтолог и мошенник с кашей на устах и голове.
Да ,биография у этого философа еще та,Джемаля Ходор ухайдокал,послав их добывать факты в Африку,а ведь даже дети знают ,нельзя в Африку гулять.
Да как Стариков или Гоблин или Сёмин или Прилепин…..
Все они одинаковы.
Им ПЛАТЯТ а они гадят в головы слабомыслящим
Вы для начала в “джемалях” разберитесь.
Христианин – человек, наивно пытающийся следовать учению, которое проповедовал Иисус Христос иудеям ”Я послан только к погибшим овцам дома Израилева.” (Ис. 53, 6. Иер. 50, 6. Иез. 34, 5-6. Мат. 9, 6. Мат. 15, 24). Христианин не задумывается, что учение Христа (назареянство) и учение официальной церкви совершенно разные вещи, и он не знаком с Наследием своих Предков. Познавая сохранённые Древние источники Мудрости (Славяно-Арийские Веды, Саньтии, Саги, Эдды и т.д.), белый человек рано или поздно осознает, что он потомок Древних Богов – их сын и внук, а не раб какого-либо чужого бога…
Кем бы ни был автор – он много знает и говорит о Важном: о развитии, Любви, Свободе. Уважаю
Путин тоже каждый год чего то обещает,вы что ему до сих пор верите?Этот тоже несет пургу о свободе для раба.
А грузить то уже и нечего , как по кругу. Разве что одебильнивать больше стадо , чтоб забывало то сказанное вчера , что и сегодня.
Да тогда насоздавали много направлений в дебилизации населения СССР ,сейчас собственно решили все управление передать машине поскольку сами в этом ни уха ни рыла да и напряжно как то,яхты простаивают.
Так что скоро всех этих соловьев смахнут на хрен с ветки,будет единая религия и кто не будет ходить в храм, тот не получит соц. карту и сдохнет.
Да и в “храм” будут ходить дистанционно. В виртуальный. Настоящих не будет – зачем общение в натуре , хоть какое-то, допускать.
Нет, как раз именно посещение храмов предусматривается именно личное присутствие,когда этот проект был на стадии запуска это где-то 2015 г. “святые отцы” настаивали именно на личном присутствии периодически с целью контроля,все социальные обязательства и услуги должны будут осуществляться именно через храмы единого бога.Пока проект завис,т.к. первоочередной задачей стоит именно оцифровка населения и развертывание сетей, так что возможно сроки сместили но это обязательный этап.
Ну, это “святые отцы” погорячились от недомыслия. Они не нужны, но это им скажут в конце всех этапов.
Без “святых отцов” пока никуда и они это отлично знают,но пока эти пауки выясняют кто главнее.Религия один из важнейших этапов глобализации просто он не на слуху,т.к. превалирует экономика, но отзвуки есть и они только подтверждают подковерную драку, просто “святые отцы” шифруются гораздо лучше всех остальных.
Да , имея так воспитанное и окормленное стадо. О том , что всех пристегнут к одному вероучению стаду пока не говорят явно , – не готово , видать. Но Папа Римский уже сболтнул , что надо от христианства возвращаться к истокам. Понятно , к какому.)
Верю только Себе, но это “Я” пытаюсь видеть в каждом, кем бы он ни был, через что бы ни прошёл, что бы ни говорил, делал и как бы ни выглядел. Если совсем не вижу (ещё не значит, что Этого нет), всё равно как-то использую. Например, лучше понимаю, каким бы не хотел быть и почему. За это благодарен судьбе. Необходимость обещать с благими или иными намерениями понимаю, но насколько жду исполнения только от себя – настолько и свободен