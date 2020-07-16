57% граждан в случае болезни занимаются самолечением
«Если я заболею, к врачам обращаться не стану». Таковы итоги прошлогоднего социологического опроса. Лечение в платных медицинских центрах, как правило, заканчивается после просмотра расценок, чья исцеляющая сила действует лучше многих лекарств. А в государственные поликлиники население не ходит, прежде всего, потому, что муки от ожидания приёма, сидения в очередях, созерцания замученных набором отчётности врачей превосходят тяготы, связанные с большинством болезней. Только когда становится совсем невмоготу, отчаявшийся человек решается обратиться за помощью, либо его увозят в больницу уже в бессознательном состоянии .
Об основных достижениях реформы здравоохранения, объявленной в 2010г., рассказывает электронный журнал «Социальные аспекты здоровья населения»: за годы преобразований число участковых врачей, врачей общей практики и педиатров, ведущих первичный приём по месту жительства, сократилось на 13,5%; количество фельдшерско-акушерских пунктов - на 10%.
А вот доля участковых врачей - всего около 13% от общей численности старшего медицинского персонала против 33% в среднем по странам ОЭСР. Удивляться здесь не приходится: в странах ОЭСР расходы на здравоохранение составляют не менее 6,5% ВВП, в РФ в прошлом году они были всего лишь на уровне 3,5%. Авторы статьи делают вывод, что реформа забюрократизировала работу медиков в ущерб интересам их пациентов и ослабила первичную, наиболее важную для граждан, медицинскую помощь.
По данным Счётной палаты, проанализировавшей статистику последних лет, в детских поликлиниках штат педиатров укомплектован всего на 68%, урологов - на 37%, хирургов — на 58%, неонатологов — на 64%. Коэффициент совместительства врачей в среднем составляет 1,4. Нехватка врачей ведёт к снижению доступности медпомощи, а повышенная нагрузка — к снижению её качества. В этих условиях детская смертность в России в 1,5-2 раза выше, чем в среднем по Европе.
Результаты «майского указа» 2012г. о доведении зарплат медработников до 200% от средней по региону. 60% регионов не повысили зарплату как минимум работникам больниц и поликлиник, в 50 регионах из 85 не выросла зарплата среднего и младшего медицинского персонала. Эксперты РАНХиГС вообще сделали заключение, что от президентского указа младший медицинский персонал не только не выиграл, но и пострадал. За 5 лет его численность снизилась с 687 тыс. до 299 тыс. работников. Активно применялась практика перевода санитарок на должности уборщиц, хотя их обязанности в результате не менялись. В итоге люди лишились льгот — сокращённой рабочей недели и дополнительного отпуска.
В период пандемии коронавирусной инфекции только ленивый чиновник не похвастал, как выгодно отличалась ситуация в России от развития эпидемии в странах Запада. Попытки независимых экспертов подвергнуть сомнениям официальные данные по числу заболевших и погибших встречают мощный отпор: внутри государства — со стороны правоохранительных органов, возбуждающих дела о «фейк-ньюс», на международной арене — со стороны МИД, требующего опровержений от иностранных изданий. Между тем вопросы всё равно остаются.
По данным главы Росздравнадзора, среди жертв коронавируса присутствуют 6,5% медицинских работников, что значительно превышает подобные показатели тех, кто якобы гораздо хуже справлялся с эпидемией. Опросы в соцсети для медиков «Доктор на работе» в минувшем мае показали, что более 70% медработников не имеют возможности полноценно защищаться от коронавируса, а 39% вынуждены сами делать средства индивидуальной защиты или покупать их. При этом стоимость материала, из которого производят медицинские маски и защитные костюмы, писали «Ведомости» 6 мая, взлетела на чёрном рынке в 5 раз. Авторитетный в медицинских кругах журнал The Lancet в июне 2020г. указывает: «...как и во многих других странах, в российской системе здравоохранения ощущается острая нехватка средств индивидуальной защиты. Согласно одному сообщению, у российских медиков шансов умереть от Covid-19 в 16 раз больше, чем у их коллег в других странах».
Портал "Новости Владивостока" на прошлой неделе освещал ситуацию с организацией скорой медицинской помощи в городе, где согласно отчётам довольно благополучная обстановка с распространением эпидемии коронавируса. Жительница вызвала бригаду матери, которой стало плохо. На портал она обратилась после нескольких дополнительных звонков и девяти часов безуспешного ожидания. Обращения читателей показали, что это отнюдь не рекорд. Например, к женщине с подтверждённым диагнозом COVID-19, температурой 39,5, поражением четверти лёгких "Скорая" ехала 29 часов. "Бизнес-газета" пытался выяснить у чиновников причины ожидания "Скорой" в Казани по 12-18 часов. В общем, типичная для многих городов картина. Один из комментаторов подытожил, что, судя по ответам из медицинских ведомств, виноваты сами больные, что вызывают бригады на помощь: "Нет бы болели тихо, потихоньку умирали и не портили им статистику".
"Царьград" рассказывает, что депутат Заксобрания Красноярского края Глисков в своей соцсети обнародовал шокирующую аудиозапись разговора плачущей женщины и диспетчера скорой помощи. На просьбы женщины прислать медиков диспетчер отвечает, что "ковид - не ковид, скорая не ездит на такие вызова", при этом отмечая, что якобы имеется приказ о запрете выездов. На переходящий в плачущий крик мольбы женщины забрать её диспетчер призывает её прекратить "истерику" и понять, что "уже медиков не осталось" и "весь город (Норильск) больной".
… На фоне этой картины хочется вспомнить реформу здравоохранения, проведённую в первые послереволюционные годы под руководством главы Наркомздрава Николая Семашко. Тогда была создана первая в мире унифицированная система здравоохранения - бесплатная и общедоступная она опиралась на разделение медицинской помощи на несколько уровней в зависимости от тяжести случая. Первым звеном в цепи являлась районная поликлиника, которая предлагала амбулаторное лечение и обеспечивала координацию с другими учреждениями сектора. Участковый принцип организации здравоохранения позволял медикам лучше узнать условия труда и жизни пациентов, а участковый врач становился «другом семьи».
В 1922г. в Советской России была создана санитарно-эпидемиологическая служба, которая располагала рабочими группами по всей территории страны. Именно она позволила СССР победить такие болезни, как туберкулез и малярия.
Да чего к ним обращаться? Диагнозы ставят пальцем в небо, хотя аппаратуры диагностической огромное количество.А лечить чем? Пилюльками? Не дешевыми между прочим и не факт, что они хоть симптоматику уберут..Ну, тогда другое лекарство попробуем..Или “витамины пропейте”.Вчера в трамвае девушку подслушала.Радовалась,что зубы исправила.Чем я не поняла, но суммы звучали астрономические.Она на телефон наговаривала кому то, рекламируя себя.Кстати одета в джинсы, майку, кепку,курточку.Все как у всех в Москве.Простенько-припростенько..
Мира, народ знает , что все болезни делятся на 2 категории – 1. “Пипец” , который не лечится. 2. “Фигня” – сама пройдёт. Прошу меня извинить за моё воспитание.)
Шлейф тянется из совка медицины нет только травмоталогия хорошая кстати. Неважно за деньги или бесплатно лечения не будет, только по блату или коробок встанет на ребро. Я за трицать лет смог один раз походить на процедуры десны полечить а зубы мне лечит двадцать лет друг так бы уже не было зубов. Сейчас поликлиники вообще в блатном режиме только травматология и блат. Но, если вы к попали к эскулапу не теряйте время стригите ушами вы там не первый до вас горемыка с такой же хренью был. Врач называет возможные неисправности старайтесь свою отсеч и запомнить его совет. Выписали пять лекарств купите два дешёвых из них поможет одинаково. Есть только одна панацея лечебная физкультура, любая ваша болезнь неизлечима.