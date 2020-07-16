57% граждан в случае болезни занимаются самолечением

«Если я заболею, к врачам обращаться не стану». Таковы итоги прошлогоднего социологического опроса. Лечение в платных медицинских центрах, как правило, заканчивается после просмотра расценок, чья исцеляющая сила действует лучше многих лекарств. А в государственные поликлиники население не ходит, прежде всего, потому, что муки от ожидания приёма, сидения в очередях, созерцания замученных набором отчётности врачей превосходят тяготы, связанные с большинством болезней. Только когда становится совсем невмоготу, отчаявшийся человек решается обратиться за помощью, либо его увозят в больницу уже в бессознательном состоянии .

Об основных достижениях реформы здравоохранения, объявленной в 2010г., рассказывает электронный журнал «Социальные аспекты здоровья населения»: за годы преобразований число участковых врачей, врачей общей практики и педиатров, ведущих первичный приём по месту жительства, сократилось на 13,5%; количество фельдшерско-акушерских пунктов - на 10%.

А вот доля участковых врачей - всего около 13% от общей численности старшего медицинского персонала против 33% в среднем по странам ОЭСР. Удивляться здесь не приходится: в странах ОЭСР расходы на здравоохранение составляют не менее 6,5% ВВП, в РФ в прошлом году они были всего лишь на уровне 3,5%. Авторы статьи делают вывод, что реформа забюрократизировала работу медиков в ущерб интересам их пациентов и ослабила первичную, наиболее важную для граждан, медицинскую помощь.

По данным Счётной палаты, проанализировавшей статистику последних лет, в детских поликлиниках штат педиатров укомплектован всего на 68%, урологов - на 37%, хирургов — на 58%, неонатологов — на 64%. Коэффициент совместительства врачей в среднем составляет 1,4. Нехватка врачей ведёт к снижению доступности медпомощи, а повышенная нагрузка — к снижению её качества. В этих условиях детская смертность в России в 1,5-2 раза выше, чем в среднем по Европе.

Результаты «майского указа» 2012г. о доведении зарплат медработников до 200% от средней по региону. 60% регионов не повысили зарплату как минимум работникам больниц и поликлиник, в 50 регионах из 85 не выросла зарплата среднего и младшего медицинского персонала. Эксперты РАНХиГС вообще сделали заключение, что от президентского указа младший медицинский персонал не только не выиграл, но и пострадал. За 5 лет его численность снизилась с 687 тыс. до 299 тыс. работников. Активно применялась практика перевода санитарок на должности уборщиц, хотя их обязанности в результате не менялись. В итоге люди лишились льгот — сокращённой рабочей недели и дополнительного отпуска.

В период пандемии коронавирусной инфекции только ленивый чиновник не похвастал, как выгодно отличалась ситуация в России от развития эпидемии в странах Запада. Попытки независимых экспертов подвергнуть сомнениям официальные данные по числу заболевших и погибших встречают мощный отпор: внутри государства — со стороны правоохранительных органов, возбуждающих дела о «фейк-ньюс», на международной арене — со стороны МИД, требующего опровержений от иностранных изданий. Между тем вопросы всё равно остаются.

По данным главы Росздравнадзора, среди жертв коронавируса присутствуют 6,5% медицинских работников, что значительно превышает подобные показатели тех, кто якобы гораздо хуже справлялся с эпидемией. Опросы в соцсети для медиков «Доктор на работе» в минувшем мае показали, что более 70% медработников не имеют возможности полноценно защищаться от коронавируса, а 39% вынуждены сами делать средства индивидуальной защиты или покупать их. При этом стоимость материала, из которого производят медицинские маски и защитные костюмы, писали «Ведомости» 6 мая, взлетела на чёрном рынке в 5 раз. Авторитетный в медицинских кругах журнал The Lancet в июне 2020г. указывает: «...как и во многих других странах, в российской системе здравоохранения ощущается острая нехватка средств индивидуальной защиты. Согласно одному сообщению, у российских медиков шансов умереть от Covid-19 в 16 раз больше, чем у их коллег в других странах».

Портал "Новости Владивостока" на прошлой неделе освещал ситуацию с организацией скорой медицинской помощи в городе, где согласно отчётам довольно благополучная обстановка с распространением эпидемии коронавируса. Жительница вызвала бригаду матери, которой стало плохо. На портал она обратилась после нескольких дополнительных звонков и девяти часов безуспешного ожидания. Обращения читателей показали, что это отнюдь не рекорд. Например, к женщине с подтверждённым диагнозом COVID-19, температурой 39,5, поражением четверти лёгких "Скорая" ехала 29 часов. "Бизнес-газета" пытался выяснить у чиновников причины ожидания "Скорой" в Казани по 12-18 часов. В общем, типичная для многих городов картина. Один из комментаторов подытожил, что, судя по ответам из медицинских ведомств, виноваты сами больные, что вызывают бригады на помощь: "Нет бы болели тихо, потихоньку умирали и не портили им статистику".

"Царьград" рассказывает, что депутат Заксобрания Красноярского края Глисков в своей соцсети обнародовал шокирующую аудиозапись разговора плачущей женщины и диспетчера скорой помощи. На просьбы женщины прислать медиков диспетчер отвечает, что "ковид - не ковид, скорая не ездит на такие вызова", при этом отмечая, что якобы имеется приказ о запрете выездов. На переходящий в плачущий крик мольбы женщины забрать её диспетчер призывает её прекратить "истерику" и понять, что "уже медиков не осталось" и "весь город (Норильск) больной".

… На фоне этой картины хочется вспомнить реформу здравоохранения, проведённую в первые послереволюционные годы под руководством главы Наркомздрава Николая Семашко. Тогда была создана первая в мире унифицированная система здравоохранения - бесплатная и общедоступная она опиралась на разделение медицинской помощи на несколько уровней в зависимости от тяжести случая. Первым звеном в цепи являлась районная поликлиника, которая предлагала амбулаторное лечение и обеспечивала координацию с другими учреждениями сектора. Участковый принцип организации здравоохранения позволял медикам лучше узнать условия труда и жизни пациентов, а участковый врач становился «другом семьи».

В 1922г. в Советской России была создана санитарно-эпидемиологическая служба, которая располагала рабочими группами по всей территории страны. Именно она позволила СССР победить такие болезни, как туберкулез и малярия.

Источник: https://igorolin.livejournal.com/373683.htm