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1971. Пхеньян

10:59. 16 июля 2020 112 просмотров Один комментарий Опубликовал:



01. Мужчина с ребенком на улице Чхоллима


02. Школьницы с красными галстуками смотрят в книгу на улице Чхоллима


03. Школьницы на улице Чхоллима






06. Дети у фасада дома на улице Чхоллима


07. Дети играют на улице Чхоллима




09. Ворота Потхон




11. Государственный цирк


12. Большой театр


13. Пхеньянский дворец школьников


14. Центральный исторический музей Кореи на углу площади Ким Ир Сена и набережной реки Тэдон


15. Театр Моранбон


16. Вид на статую Чхоллима высотой 46 метров


17. Вид современных бетонных зданий, построенных в социалистическом стиле на улице Чхоллима




19. Скромные дома рядом с современными бетонными зданиями, построенными в социалистическом стиле




21.Художница увековечивает место рождения Ким Ир Сена в Мангёндэ недалеко от Пхеньяна

Источник: https://humus.livejournal.com/7315050.html

Метки: история, корея, фото

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