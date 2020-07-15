Сводки от ополчения Новороссии 15 июля 2020
- 08:55 В ДНР открыт центр реабилитации для военнослужащих (ВИДЕО).
- 03:00 Армия ЛНР наказала открывших огонь карателей, луганчанин жестоко избит военными, — сводка (ВИДЕО).
- 01:30 «Вооруженные формирования РФ применили „Фагот“» — у ВСУ много раненых.
- 01:00 Самоликвидация диверсантов: Киев выдвинул безумные обвинения против армии ДНР.
- Вчера 21:39 СРОЧНО: ВСУ нанесли удар по Донецку, есть пострадавшие.
В ДНР открыт центр реабилитации для военнослужащих (ВИДЕО)
В 80 километрах от столицы ДНР, в Амвросиевке, открылся современный реабилитационный центр для бойцов ДНР после ранений различной степени тяжести, а также для ветеранов боевых действий и гражданских лиц, пострадавших в ходе войны на Донбассе.
Стоит отметить, что это не государственное учреждение, не входящее в систему здравоохранения. Бюджетные средства в постройку не вкладывались, только частные инвестиции, но помощь раненым будет оказываться бесплатно.
Комплекс реабилитационных мер для военнослужащих включает классическую медицинскую реабилитацию, неврологию, психотерапевтическое лечение, физиотерапию, медицинский массаж и ЛФК.
Стоит отметить, что это первое учреждение подобного профиля в Донбассе, появившееся с начала войны.
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Армия ЛНР наказала открывших огонь карателей, луганчанин жестоко избит военными, — сводка (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник три раза нарушил режим прекращения огня.
Боевики 24-й бригады ВСУ вели огонь из 120-мм минометов по району н. п. Логвиново. Подчиненные военного преступника, командира 93-й бригады Брыжинского обстреляли из вооружения БМП-2 населенные пункты Березовское и Донецкий, где в результате преступных действий карателей осколками снарядов был поврежден жилой дом по адресу: улица им. 30 лет Победы, д.3/64.
Адекватными действиями защитников Республики огневая активность противника была подавлена, двое боевиков 93-й бригады ВСУ, рядовой Сенский и Вашев, получили ранения.
Дополнительная информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.
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Служба безопасности Украины продолжает нарушать права граждан ЛНР и Украины на неприкосновенность частной жизни.
Так, на КПВВ «Станица Луганская» отмечено прибытие специалистов департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности, которые осуществляют выборочный досмотр смартфонов у лиц, переходящих на территорию, подконтрольную Украине, и с помощью специального программного обеспечения делают копии всей информации, хранящейся и даже удаленной с телефона, которую потом анализируют специалисты департамента информационно-аналитического обеспечения СБУ с целью формирования доказательной базы для задержания граждан ЛНР по обвинению в сепаратизме, склонению к сотрудничеству, а также получения разведданных.
Мы предупреждаем граждан Республики о невозможности взаимовыгодного сотрудничества со спецслужбами Украины, все, кто доверился врагу, были обмануты и арестованы преступным киевским режимом.
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В районе н. п. Троицкое отмечено недовольство местного населения решением командира 24-й бригады Гудзя об обеспечении водой подразделений бригады с использованием личных колодцев и скважин населения.
В условиях недостатка воды и засушливого сезона подразделения тылового обеспечения без согласия владельцев проникают на территорию частных домовладений и с использованием дизельных насосных станций осушают источники воды, необходимые населению для обеспечения собственных нужд.
Житель частного домовладения по ул. Фрунзе 54-летний мужчина попытался оказать сопротивление и не пустить военных на свою территорию, в результате чего получил телесные увечья и госпитализирован в реанимацию.
Для проведения разбирательства в соединение прибыли сотрудники ВСП ВСУ.
С целью пресечения акций неповиновения граждан комендантская служба бригады усилила патрулирование в населенном пункте и задерживает мужчин, собирающихся на улице группами больше трех человек.
Командир 3-го батальона Поступальский организовал обеспечение личного состава водой, в том числе путем привлечения волонтеров, которые доставили на позиции необходимые средства обеззараживания, питьевую воду, продукты питания, спиртные напитки и квадрокоптер «Мэвик про», которые были изъяты в личное пользование командиром батальона под предлогом необходимости его использования в целях проведения рекогносцировки.
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В подразделениях ВСУ продолжают вскрываться факты хищения вооружения и военной техники с целью последующей контрабанды вглубь страны для обеспечения националистических организаций.
Так, в ходе проведения проверки несения службы на передовых позициях командир 1-го батальона 30-й бригады Кибальников выявил схрон с 800 патронами и 10 гранатами РГД-5 на западной окраине н. п. Хутор Вольный.
В ходе наблюдения за тайником военнослужащими роты управления зафиксирована дополнительная закладка патронов солдатом Кривдой, который при попытке задержания оказал сопротивление и скрылся с оружием.
Военнослужащий объявлен в розыск. Установлено, что Алексей Кривда, уроженец Умани, проживавший в Киеве, прибыл для восполнения некомплекта бригады в качестве добровольца, из резерва националистической организации «УНА-УНСО»*.
С целью предотвращения дальнейшего хищения ВВТ командующий ОТГ «Север» Шандар отдал распоряжение на перемещение военнослужащих из числа украинских националистов между подразделениями.
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Проблема укомплектованности подразделений ВСУ в зоне «ООС» остро стоит на повестке Министерства обороны Украины.
Осознавая нежелание граждан проходить службу в армии и невозможность восполнения некомплекта личного состава ВСУ, а также с целью снижения нагрузки на образовательные учреждения, министр обороны Таран, министр образования Новосад и президент Зеленский заблаговременно приняли соответствующие меры для доукомплектования ВСУ путем обмана призывников.
16 января 2020 года был подписан указ о призыве на срочную службу граждан, достигших 18 лет. Ранее призывались молодые люди 20-летнего возраста.
Под предлогом карантина призывная кампания была перенесена на период с мая по июль, а прием документов в вузы перенесен на август. Досрочный прием документов под разными предлогами не осуществляется.
Таким образом, абитуриенты не имеют никаких шансов избежать службы в ВС Украины, кроме как заявить о нарушении своих прав в открытых акциях неповиновения, что сейчас и происходит в ряде украинских городов.
Украинские власти по-прежнему не считаются с мнением народа, принимая во внимание лишь собственные выгоды.
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*Запрещённая в РФ экстремистская организация
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«Вооруженные формирования РФ применили „Фагот“» — у ВСУ много раненых
14 июля на Донбассе ранены семеро украинских оккупантов. О санитарных потерях сообщает пресс-центр штаба оккупационной операции, традиционно обвиняя в произошедшем Россию.
«14 июля, на Донетчине вблизи Новомихайловки вооруженные формирования Российской Федерации применили противотанковый ракетный комплекс „Фагот“. Шесть военнослужащих получили осколочные ранения», — говорится в сообщении.
«Еще один воин был ранен в результате обстрела из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия неподалеку от Водяного», — добавили в штабе.
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Самоликвидация диверсантов: Киев выдвинул безумные обвинения против армии ДНР
Политический эксперт, представитель ЛНР в Минской Трёхсторонней контактной группе Родион Мирошник прокомментировал инцидент под Зайцево, в результате которого погибли и были ранены несколько украинских оккупантов, также он высказался об обвинениях Киева в адрес донецких военных.
«Украинский МИД устами министра Кулебы пытается обвинить Народную милицию ДНР в нарушении правил ведения войны и гибели украинского военного медика, якобы отправившегося на эвакуацию тела погибшего бойца.
Разбираемся в подробностях.
Украинские диверсанты при попытке проникнуть на территорию ДНР в пос. Зайцево подорвались на мине. Один боец погиб, остальные вернулись на позиции. Украина запросила через СММ ОБСЕ режим „тишины“ для эвакуации тела и от ДНР его получила.
Но вместо группы безоружных волонтеров „Эвакуация 200“ за телом погибшего, а может, и не за телом, а для совершения новой диверсии, выдвинулось вооруженное боевое подразделение ВСУ, гарантий безопасности которому точно никто не давал.
Это заметили наблюдатели ДНР и тут же уведомили СММ ОБСЕ о нарушении договоренности украинской стороной. Немного погодя продвижение по “нейтралке” группы ВСУ стали уже сопровождать огнём прикрытия из украинских окопов. Сначала из стрелкового оружия, потом в ход пошли гранатометы и минометы.
В результате погибли еще два бойца ВСУ. Велика вероятность, что тоже был подрыв на мине. Остальные члены группы ретировались, оставив уже три тела на нейтральной полосе между позициями.
В результате тело первого погибшего все же было эвакуировано, но уже волонтерами ДНР. Оно доставлено в морг и вскоре будет передано Украине. Сейчас точно известно, что он подорвался на мине. Пулевых ранений на теле нет.
Тела ещё двух погибших украинских бойцов остаются на участке между позициями. И сейчас ведутся переговоры, кто и как сможет их вытащить с поля боя. Кто эти бойцы и как именно они погибли, в ДНР до сих пор достоверно не знают.
Однако, пока украинский МИД источает обвинения в адрес Народной милиции ДНР, нужно поставить ряд вопросов для прояснения ситуации:
♦ украинский боец подорвался в нейтральной зоне, когда пробирался в сторону позиций ДНР. Что он там делал, если Киев обязался не вести диверсионную деятельность?!
♦ почему ВСУ, в нарушение условий режима „тишины“, вместо волонтеров отправили в нейтральную зону вооруженную группу?!
♦ если группа шла за телом погибшего товарища, что там мог делать медик? Спасать его было уже поздно!
Военная пропаганда отличается тупой прямолинейностью и не предполагает деталей и тонкостей, а уж тем более вопросов. Для них есть свои и есть враги, и эти враги во всем неправы. Какие ещё, к черту, подробности?!
С военными пропагандистами понятно, но когда в эту историю уже впрягается украинский МИД, распространяя заведомые фейки, это уже заставляет задуматься, давно ли дипломатическое ведомство Украины выполняет роль отдела пропаганды ВСУ?».
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СРОЧНО: ВСУ нанесли удар по Донецку, есть пострадавшие
Женщина и ребенок получили ранения в поселке Александровка в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны украинских оккупантов.
Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«В результате обстрела со стороны ВСУ ранения получили двое мирных жителей: женщина и ребенок», — говорится в сообщении.
Обстрел был произведен с позиций ВСУ в Марьинке. Применялись зенитные установки, СПГ, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
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