Сводки от ополчения Новороссии 15 июля 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник три раза нарушил режим прекращения огня.

Боевики 24-й бригады ВСУ вели огонь из 120-мм минометов по району н. п. Логвиново. Подчиненные военного преступника, командира 93-й бригады Брыжинского обстреляли из вооружения БМП-2 населенные пункты Березовское и Донецкий, где в результате преступных действий карателей осколками снарядов был поврежден жилой дом по адресу: улица им. 30 лет Победы, д.3/64.

Адекватными действиями защитников Республики огневая активность противника была подавлена, двое боевиков 93-й бригады ВСУ, рядовой Сенский и Вашев, получили ранения.

Дополнительная информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.

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Служба безопасности Украины продолжает нарушать права граждан ЛНР и Украины на неприкосновенность частной жизни.

Так, на КПВВ «Станица Луганская» отмечено прибытие специалистов департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности, которые осуществляют выборочный досмотр смартфонов у лиц, переходящих на территорию, подконтрольную Украине, и с помощью специального программного обеспечения делают копии всей информации, хранящейся и даже удаленной с телефона, которую потом анализируют специалисты департамента информационно-аналитического обеспечения СБУ с целью формирования доказательной базы для задержания граждан ЛНР по обвинению в сепаратизме, склонению к сотрудничеству, а также получения разведданных.

Мы предупреждаем граждан Республики о невозможности взаимовыгодного сотрудничества со спецслужбами Украины, все, кто доверился врагу, были обмануты и арестованы преступным киевским режимом.

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В районе н. п. Троицкое отмечено недовольство местного населения решением командира 24-й бригады Гудзя об обеспечении водой подразделений бригады с использованием личных колодцев и скважин населения.

В условиях недостатка воды и засушливого сезона подразделения тылового обеспечения без согласия владельцев проникают на территорию частных домовладений и с использованием дизельных насосных станций осушают источники воды, необходимые населению для обеспечения собственных нужд.

Житель частного домовладения по ул. Фрунзе 54-летний мужчина попытался оказать сопротивление и не пустить военных на свою территорию, в результате чего получил телесные увечья и госпитализирован в реанимацию.

Для проведения разбирательства в соединение прибыли сотрудники ВСП ВСУ.

С целью пресечения акций неповиновения граждан комендантская служба бригады усилила патрулирование в населенном пункте и задерживает мужчин, собирающихся на улице группами больше трех человек.

Командир 3-го батальона Поступальский организовал обеспечение личного состава водой, в том числе путем привлечения волонтеров, которые доставили на позиции необходимые средства обеззараживания, питьевую воду, продукты питания, спиртные напитки и квадрокоптер «Мэвик про», которые были изъяты в личное пользование командиром батальона под предлогом необходимости его использования в целях проведения рекогносцировки.

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В подразделениях ВСУ продолжают вскрываться факты хищения вооружения и военной техники с целью последующей контрабанды вглубь страны для обеспечения националистических организаций.

Так, в ходе проведения проверки несения службы на передовых позициях командир 1-го батальона 30-й бригады Кибальников выявил схрон с 800 патронами и 10 гранатами РГД-5 на западной окраине н. п. Хутор Вольный.

В ходе наблюдения за тайником военнослужащими роты управления зафиксирована дополнительная закладка патронов солдатом Кривдой, который при попытке задержания оказал сопротивление и скрылся с оружием.

Военнослужащий объявлен в розыск. Установлено, что Алексей Кривда, уроженец Умани, проживавший в Киеве, прибыл для восполнения некомплекта бригады в качестве добровольца, из резерва националистической организации «УНА-УНСО»*.

С целью предотвращения дальнейшего хищения ВВТ командующий ОТГ «Север» Шандар отдал распоряжение на перемещение военнослужащих из числа украинских националистов между подразделениями.

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Проблема укомплектованности подразделений ВСУ в зоне «ООС» остро стоит на повестке Министерства обороны Украины.

Осознавая нежелание граждан проходить службу в армии и невозможность восполнения некомплекта личного состава ВСУ, а также с целью снижения нагрузки на образовательные учреждения, министр обороны Таран, министр образования Новосад и президент Зеленский заблаговременно приняли соответствующие меры для доукомплектования ВСУ путем обмана призывников.

16 января 2020 года был подписан указ о призыве на срочную службу граждан, достигших 18 лет. Ранее призывались молодые люди 20-летнего возраста.

Под предлогом карантина призывная кампания была перенесена на период с мая по июль, а прием документов в вузы перенесен на август. Досрочный прием документов под разными предлогами не осуществляется.

Таким образом, абитуриенты не имеют никаких шансов избежать службы в ВС Украины, кроме как заявить о нарушении своих прав в открытых акциях неповиновения, что сейчас и происходит в ряде украинских городов.

Украинские власти по-прежнему не считаются с мнением народа, принимая во внимание лишь собственные выгоды.

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*Запрещённая в РФ экстремистская организация