Радио Аврора 14.07.2020

Анатолий Александрович приветствую вас. Добрый день.

Здравствуйте.

И я ведущий сегодняшнего эфира Владимир Козлов. С вашего позволения задам первый вопрос. Мы в редакции недавно дискутировали на пример того, дело которое недавно возникло. Речь идёт о губернаторе Хабаровского края Хургале, которому инкриминируют некоторые обвинения. И вот у нас возник вопрос, не вышли ли сроки давности по тем преступлениям, что ему инкриминируют? И зачем вообще нужны сроки давности по тем или иным преступлениям? Как вы считаете?

По тем преступлениям, что ему инкриминируют сроки давности, насколько я знаю, не вышли. Но а в принципе, сама идея срока давности возникла из того, что если человек даже совершил преступление, но в последствии вёл себя хорошо правильно и никому более не причинял серьёзного зла, то вероятно он исправился, осознал свои заблуждения преступления. И более не представляет опасности для общества. К сожалению это не всегда так. Но действительно чаще всего человек по истечении срока давности уже не представляет опасности для общества. Хотя должен заметить, что срок давности может быть продлён при определённых обстоятельствах. Я не помню каких именно. Это надо смотреть в специальной литературе. Но в принципе такая возможность законом тоже предусмотрена.

Благодарю вас за разъяснение. С вашего позволения задам вопрос от наших зрителейв. Как вы считаете прогрессивный налог это рецепт для России в её нынешнем положении? Вообще необходим ли он как таковой?

Во-первых, прогрессивный налог очень сильно бьёт по совместителям. По тем, кто работает сразу в нескольких местах. Ну вот я например, хотя и пенсионер и нигде не числюсь именно на работе, но я во многих местах работаю по разным форматам трудовых соглашений. И для меня удобно, что во всех этих местах могут платить одну и ту же налоговую ставку не заморачиваясь подсчётом того, что творится со мною в других местах. Но правда говорят, что сейчас Федеральная Налоговая Служба уже научилась подробно отслеживать все выплаты для совместителя во всех местах. И соответственно может без особых технических проблем взимать налоги в любом формате. В том числе и в прогрессивном варианте…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/radio-avrora-14-07-2020/