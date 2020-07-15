ОСВАИВАТЬ КОСМОС ДОЛЖНА ЛИЧНОСТЬ.

При этом, если на ранних этапах зарождения живых существ их совершенствование происходило на уровне обменных процессов, то затем адаптивные механизмы всё больше проявляются на уровне функциональном — повышается их активность и плодовитость. По мере остывания планеты возникла необходимость в использовании биоценозом энергии Солнца, что было достигнуто формированием процессов фотосинтеза некоторыми бактериями и растениями. Однако при этом как побочный продукт фотосинтеза в атмосфере стал накапливаться кислород — мощный окислитель, который произвёл революцию в развитии живой материи. Наиболее приспособленной к использованию кислорода тканью является нервная ткань и особенно головной мозг. Именно их возникновение и совершенствование во многом определило дальнейший процесс эволюции — цефализации (постоянного увеличения и совершенствования мозга).

Анализ основ жизнедеятельности и развития живой материи с момента её зарождения до современного состояния биоценоза с позиций различных научных подходов позволяет утверждать, что основным свойством и одновременно механизмом её совершенствования является адаптация — приспособление к изменяющимся условиям окружающей среды .



По мере цефализации в дополнение к явлению физиологической адаптивности возникло и развивается явление адаптивности психологической. Имея достаточно примитивные формы у животных, такая адаптивность достигла своего апофеоза у приматов и человека.



При этом психологическая и физиологическая адаптивность являются двумя сторонами совершенствования процесса адаптации как основного механизма эволюционного процесса живой материи под воздействием изменяющихся факторов окружающей среды.

Во времени этот процесс имеет нарастающий и восходящий характер. Эти явления имеют вполне определенное биологическое основание — головной мозг («инструмент прогресса»).

В XIX веке сформулирована концепция, согласно которой эволюция животного мира сопряжена с возникновением и совершенствованием центральной нервной системы и мозга. При этом ход эволюции и изменения идут только в сторону всё более сложных и совершенных её систем и никогда наоборот.

В дальнейшем было установлено, что нервная ткань и особенно нейроны мозга обладают уникальными биологическими особенностями. Так, обменные процессы головного мозга происходят с постоянно высокой интенсивностью.



Мозг, составляя незначительную часть массы тела человека, потребляет повышенное пропорционально количество кислорода, поглощаемого организмом, даже при отсутствии нагрузки, при этом необходимо постоянное обеспечение мозга углеводами, расщепление которых даёт энергию для его работы.



Прекращение поступления кислорода или углеводов даже на несколько минут ведёт к потере сознания и гибели нервных клеток, а затем и всего организма.



Таким образом, нейроны мозга — это постоянно работающие с высокой интенсивностью сложноорганизованные клетки, контролирующие всю жизнедеятельность организма, его приспособление к изменяющимся условиям окружающей среды — адаптацию.

Нервная ткань имеет существенное отличие от других тканей организма.



Так, нейроны стремятся к максимальному увеличению поверхности за счёт появления и удлинения отростков — дендритов и аксонов — и имеют уникальные морфофункциональные особенности, позволяющие генерировать разнообразные электрические импульсы.



Во многом это определяется строением их мембран и наличием в них нейромедиаторов, обладающих положительными и отрицательными зарядами.

Существует симбиотическая концепция происхождения нейронов от микроорганизмов, способных переносить большую кислородную нагрузку, которая подтверждается генетическими особенностями этих клеток и особенно их митохондрий.



В функциональном плане это позволяет потреблять нейронам большие количества кислорода и интегрировать химические особенности нейромедиаторов, биологически активных олиго- и полипептидов, образующихся в мозге, с электрофизиологической его функцией.

Это во многом определяет высокую адаптивность нервной ткани и её главенствующее регуляторное значение. Так, например, образующиеся в мозге карнозин и анзерин усиливают работу утомлённых мышц, обладая стабилизирующим воздействием на их мембраны и восстанавливающим эффектом на электролитные насосы этих мембран.



То есть эти вещества обеспечивают функциональные возможности организма в условиях чрезмерных нагрузок в экстремальных ситуациях.

Большие количества таурина, цистеина, глутамата, глутамина, аспартата, присутствующие в тканях мозга, являются мощными адаптогенами, значительно повышающими устойчивость организма к разнообразным повреждающим факторам.

Таким образом, мощная ЦНС с большим мозгом — это важнейший регуляторно-метаболический ресурс защитно-адаптивных механизмов, что, очевидно, и определяет существенное превосходство человека над всеми животными в плане адаптивно-приспособительного потенциала организма к меняющимся условиям среды.

В своё время снижение концентрации кислорода при накоплении в биосфере большого количества продуктов сгорания органического вещества (каменноугольный период) воздействовали на живые организмы, которые были вынуждены приспосабливаться к новым условиям окружающей среды и обезвреживать поступающие извне вредные вещества.



Важнейшим органом их обезвреживания стала печень.



Сформировался другой важнейший центр адаптации, в котором происходит обезвреживание вредных для организма веществ как поступающих извне, так и образующихся в ходе обменных процессов, кроме того, здесь стали образовываться биологически активные вещества, влияющие на функцию других адаптивных систем, прежде всего нервной системы и мозга.

Процесс формирования защитно-адаптивных систем и их совершенствование был сопряжён с подбором биологически активных молекул.



Так, в ходе эволюции постепенно сформировался универсальный набор метаболитов-регуляторов, обладающих свойствами медиаторов, гормонов, антиоксидантов и других веществ, повышающих адаптивность организма — адаптогенов.



Важным фактором является трансформация химических особенностей перечисленных веществ в электрофизиологические сигналы, в наибольшей степени генерируемые мозгом и ЦНС.

На пути совершенствования этих адаптивных систем и органов наибольшего прогресса достигли млекопитающие, среди которых максимальноий адаптивности за счёт усиления функции печени достигли такие животные как крысы, собаки, лошади и ряд других, а пик цефализации приходится на предшественников человека — троглодитов-неандертальцев, которые, по всей видимости, людьми ещё не были, но их большой мозг (больший по размерам, чем у современного человека) позволял им адаптироваться.



То есть это было абсолютное преобладание «мозгового» адаптивного типа. Однако для того, чтобы выжить, необходимо было вырабатывать мощные тормозные процессы с участием активного совершенствования механизмов адаптации на уровне печени, контролирующих тормозную функцию мозга.



Печень нарабатывает вещества, повышающие устойчивость организма к холоду, интоксикациям, инфекциям, радиации, физической нагрузке и другим повреждающим воздействиям. Очень большое значение имеет наработка печенью вещества, усиливающего тормозные функции мозга — таурина.



Именно значительное усиление тормозных процессов, как бы наслаивание их друг на друга в формирующихся молодых структурах мозга, сделали возможным эффективный контроль над процессами психической адаптации и создании мощной защиты от психологической агрессии — суггестии.



Одновременно эти же механизмы лежали в основе резкого повышения координации движений, появления зачатков речи и, соответственно, мышления и способности к вербальным коммуникациям, что предопределило появление первых людей — кроманьонцев.

Всё это сделало возможным появление нового, небывалого ранее в природе адаптивного организма с преобладанием социальной адаптивности — человеческой общины.

Так возникли люди-общинники, мозг которых стал меньше по размеру, но в нём появились структуры, ответственные за речь, мышление и высокую координацию движений.



То есть в данном случае можно говорить о формировании у представителей живой материи двух мощных полюсов адаптивности: «печёночного» адаптивного типа, более характерного для животных, при наличии также мощного «мозгового» адаптивного типа, характерного для троглодитов-неандертальцев.



Такое сочетание открывало широкие возможности к развитию тормозных процессов в мозге и формированию более совершенных адаптивных механизмов, усиление которых лежало в основе формирования иерархии наиболее молодых структур коры серого вещества мозга, ответственных за становление и развитие ассоциативно-мыслительных процессов.



Таким образом, появляется и всё более совершенствуется механизм защиты, в основе которого противостояние воздействию неандертальцев, дающее преимущество первобытной общины кроманьонцев.

Происходило острое противостояние между теми и другими. Однако по мере развития человеческого общества и перехода его в современную форму это противостояние трансформируется в социальные группы общества.

В то же время формирование социальной лагуны создаёт определённую внутрипопуляционную иерархию с образованием различных социальных групп, формирующихся при распаде естества первичных народов (крестьянской или кочевнической общины), ещё не ступивших в полной мере на путь процесса цивилизационного развития.



А затем, по мере цивилизационного развития, противоборствующих социальных групп.

Экономика и производственные отношения имеют вторичный характер в развитии цивилизации.

Базовый характер имеет тип развития и условия формирования центральной нервной системы, причём условия формирования — это не только внешние по отношению к организму факторы, но и такие внутренние факторы, как тип обмена веществ в организме, который в свою очередь зависит от общественных отношений.



Отношения между людьми рождают определённую культуру как форму адаптации к окружающему миру. Важно понимать, какую культуру может породить тот или иной тип отношений, и содействовать её развитию.

Задача состоит в том, чтобы сформировать человека, обладающего потребностью в сверхдоминанте, потребностью к волевым усилиям. Выход за границу ареала должен быть необходимым фактором на пути реализации этих высших потребностей в интересах не только самого человечества, но и в интересах развития космоса.

Человек не должен допустить выход в космос индивидов и субъектов с их паразитарными качествами.

Предотвратить это можно только воспитанием личности. Достигнуть этого можно и нужно только путём формирования системы воспитания, направленной на поощрение поисковой активности и предметной деятельности, усиления этих качеств, на взращивание способности длительное время совершать максимальные усилия, формируя волевую доминанту у мальчиков.

Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд, ибо эта система уже существует в человеческой истории — достаточно обратиться к традициям, оставленным нам в наследие нашими предками.Человек не имеет права пускать ситуацию на самотёк, ибо он несёт ответственность за свой вид.



Он обязан позаботиться о том, чтобы человечество вышло из тупика идиоадаптации, сделав стратегию развития необратимой.

Это будет социальный ароморфоз.

ОСВАИВАТЬ КОСМОС ДОЛЖНА ЛИЧНОСТЬ.

Вечному паразиту не место во Вселенной.



О.А. Чагин

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