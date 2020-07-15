Новости Украины и Новороссии 15 июля 2020

В воскресенье, 12 июля, в Донецке состоялась торжественная церемония вручения дипломов первым выпускникам Донецкого высшего общевойскового командного училища (ДонВОКУ).

Поздравить молодых офицеров прибыл и Глава ДНР. Торжественная обстановка, поздравления, взволнованные родные по краям плаца, выпускники в парадной форме, трепещущие на степном донбасском ветру флаги — всё это праздник.

«Сегодня день, к которому мы так долго шли, пять лет мы ждали этого выпуска. Сейчас очень волновался, переживал, поэтому из сегодняшнего построения запомнились только команды. Я теперь направлюсь служить в Народную милицию Луганской Народной Республики, там тоже очень нужны офицеры», — цитирует ДАН одного из выпускников, теперь уже лейтенанта Михаила Гончарова.

Одним словом — торжественный и знаменательный день, который, кроме прочего, означает, что Республика готовит кадры для будущего.

Но не прошло и суток, как с территории, от которой Донбасс шесть лет назад попытался уйти и отбиться силой оружия, раздался отвратительный вой — за головы выпускников объявили денежные вознаграждения.

Что самое отвратительное — инициаторами стали те, кто любит «неньку» из прекрасного канадского или европейского далёка.

Транслирует эти влажные фантазии диаспорян на своей странице в соцсети так называемый волонтёр «АТО» Роман Доник, которого не раз обвиняли в краже средств и который отметился призывами к «гражданской войне после победы». Войне, разумеется, с Донбассом, после победы над ним же.

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