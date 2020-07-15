Новости Украины и Новороссии 15 июля 2020
- 09:20 Украинская диаспора объявила вознаграждение за головы лейтенантов-выпускников Донецкого командного училища (ФОТО, ВИДЕО).
- 08:07 Тимошенко заявила, что Украину отдают “международным спекулянтам”.
- Вчера 23:35 В МВФ рассказали, что требуют от Зеленского.
- Вчера 23:05 Привет Зеленскому от агента Кремля из Британии.
Украинская диаспора объявила вознаграждение за головы лейтенантов-выпускников Донецкого командного училища (ФОТО, ВИДЕО)
В воскресенье, 12 июля, в Донецке состоялась торжественная церемония вручения дипломов первым выпускникам Донецкого высшего общевойскового командного училища (ДонВОКУ).
Поздравить молодых офицеров прибыл и Глава ДНР. Торжественная обстановка, поздравления, взволнованные родные по краям плаца, выпускники в парадной форме, трепещущие на степном донбасском ветру флаги — всё это праздник.
«Сегодня день, к которому мы так долго шли, пять лет мы ждали этого выпуска. Сейчас очень волновался, переживал, поэтому из сегодняшнего построения запомнились только команды. Я теперь направлюсь служить в Народную милицию Луганской Народной Республики, там тоже очень нужны офицеры», — цитирует ДАН одного из выпускников, теперь уже лейтенанта Михаила Гончарова.
Одним словом — торжественный и знаменательный день, который, кроме прочего, означает, что Республика готовит кадры для будущего.
Но не прошло и суток, как с территории, от которой Донбасс шесть лет назад попытался уйти и отбиться силой оружия, раздался отвратительный вой — за головы выпускников объявили денежные вознаграждения.
Что самое отвратительное — инициаторами стали те, кто любит «неньку» из прекрасного канадского или европейского далёка.
Транслирует эти влажные фантазии диаспорян на своей странице в соцсети так называемый волонтёр «АТО» Роман Доник, которого не раз обвиняли в краже средств и который отметился призывами к «гражданской войне после победы». Войне, разумеется, с Донбассом, после победы над ним же.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Тимошенко заявила, что Украину отдают “международным спекулянтам”
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
В МВФ рассказали, что требуют от Зеленского
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева призвала президента Владимира Зеленского сохранить независимость НБУ. Об этом говорится в заявлении Георгиевой по результатам переговоров с Зеленским, которые состоялись во вторник, 14 июля.
«Реформа НБУ и ее результаты за последние пять лет являются историей полного успеха для Украины. Независимый центральный банк помогает макроэкономической стабильности, поддерживает доверие инвесторов и защищает финансовую систему», — отметила глава МВФ.
Она подчеркнула, что это «важнейшие предпосылки для инвестиций и роста».
По словам Георгиевой, заслуживающая доверия политика НБУ способствовала стабилизации экономики Украины.
Она добавила, что успешное очищение финансового сектора страны, «разрушенного мошенничеством», также было достигнуто благодаря действиям Национального банка.
«Сохранение независимости НБУ отвечает интересам Украины, и это также является требованием текущей программы, которую поддерживает МВФ. Я призвала Президента Зеленского придерживаться обоснованной денежно-кредитной и финансовой политики», — заявила директор-распорядитель МВФ, отметив, что они являются ключевыми для усиления инвестиций, а также инклюзивного роста.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Привет Зеленскому от агента Кремля из Британии
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