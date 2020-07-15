Неурожайный 1891-92 год в Нижегородской губернии. Часть 1
12:39. 15 июля 2020 61 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Вот и обнаружился полный сет этого очень известного альбома работы Дмитриева. Рукописи не горят, фотографии не пропадают…
Лукояновский уезд
01. Народная столовая в городе Лукоянове
02. Народная столовая в заштатном городе Починках Лукояновского уезда
03. Раздача крестьянам благотворительного хлеба в заштатном городе Починках Лукояновского уезда
04. Село Протасово Лукояновского уезда. Изба крестьянина Лысанова
05. Раздача хлеба детям священником Модератовым в селе Протасове Лукояновского уезда
06. Изба крестьянина Тугаева в селе Протасове Лукояновского уезда
07. Семья крестьянина Тугаева в селе Протасове Лукояновского уезда, больная тифом
08. Село Протасово Лукояновского уезда. Семья крестьянина Мисанова, больная тифом
09. Больница в селе Новой Слободе (имение князя Кочубея) Лукояновского уезда
10. Тифозная больница в селе Новой Слободе Лукояновского уезда. Внутренний вид
11. Село Наруксово Лукояновского уезда. Семья крестьянина Горинова, больная тифом
12. Крестьянка Синицына и её пятидневный ребёнок, больные тифом, в селе Наруксове Лукояновского уезда
13. Семья крестьянина Арбузова, больная тифом, в деревне Мерлиновке Лукояновского уезда
14. Санитарный персонал в Лукояновском уезде
15. Гуляев Г.Н., священник села Василева-Майдана Лукояновского уезда
16. Народная столовая в деревне Пралевке Лукояновского уезда
17. Село Пермеево Лукояновского уезда
Княгининский уезд
18. Раздача продовольственного хлеба в ссуду крестьянам в городе Княгинине
19. Раздача крестьянам в ссуду семян в заштатном городе Пьянском Перевозе Княгининского уезда
20. Деревня Выселки Княгининского уезда
21. Народная столовая в селе Большом Мурашкине Княгининского уезда
22. Раздача крестьянам в ссуду хлеба в деревне Урге Княгининского уезда
Макарьевский уезд
23. Производство общественных работ в Макарьевском уезде. Сортировка разработанного леса
24. Общественные работы в Макарьевском уезде. Погрузка разработанного леса в баржи
25. Общественные работы в Макарьевском уезде. Сплав плотов по реке Керженцу
26. Производство общественных работ в Макарьевском уезде. Сплав плотов по реке Керженцу
27. Село Лысково Макарьевского уезда. Разгрузка баржи с продовольственным хлебом