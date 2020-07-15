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Неурожайный 1891-92 год в Нижегородской губернии. Часть 1

12:39. 15 июля 2020 61 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


Вот и обнаружился полный сет этого очень известного альбома работы Дмитриева. Рукописи не горят, фотографии не пропадают…

Лукояновский уезд

01. Народная столовая в городе Лукоянове
01. Народная столовая в городе Лукоянове

02. Народная столовая в заштатном городе Починках Лукояновского уезда
02. Народная столовая в заштатном городе Починках Лукояновского уезда

03. Раздача крестьянам благотворительного хлеба в заштатном городе Починках Лукояновского уезда
03. Раздача крестьянам благотворительного хлеба в заштатном городе Починках Лукояновского уезда

04. Село Протасово Лукояновского уезда. Изба крестьянина Лысанова
04. Село Протасово Лукояновского уезда. Изба крестьянина Лысанова

05. Раздача хлеба детям священником Модератовым в селе Протасове Лукояновского уезда
05. Раздача хлеба детям священником Модератовым в селе Протасове Лукояновского уезда

06. Изба крестьянина Тугаева в селе Протасове Лукояновского уезда
06. Изба крестьянина Тугаева в селе Протасове Лукояновского уезда

07. Семья крестьянина Тугаева в селе Протасове Лукояновского уезда, больная тифом
07. Семья крестьянина Тугаева в селе Протасове Лукояновского уезда, больная тифом

08. Село Протасово Лукояновского уезда. Семья крестьянина Мисанова, больная тифом
08. Село Протасово Лукояновского уезда. Семья крестьянина Мисанова, больная тифом

09. Больница в селе Новой Слободе (имение князя Кочубея) Лукояновского уезда
09. Больница в селе Новой Слободе (имение князя Кочубея) Лукояновского уезда

10. Тифозная больница в селе Новой Слободе Лукояновского уезда. Внутренний вид
10. Тифозная больница в селе Новой Слободе Лукояновского уезда. Внутренний вид

11. Село Наруксово Лукояновского уезда. Семья крестьянина Горинова, больная тифом
11. Село Наруксово Лукояновского уезда. Семья крестьянина Горинова, больная тифом

12. Крестьянка Синицына и её пятидневный ребёнок, больные тифом, в селе Наруксове Лукояновского уезда
12. Крестьянка Синицына и её пятидневный ребёнок, больные тифом, в селе Наруксове Лукояновского уезда

13. Семья крестьянина Арбузова, больная тифом, в деревне Мерлиновке Лукояновского уезда
13. Семья крестьянина Арбузова, больная тифом, в деревне Мерлиновке Лукояновского уезда

14. Санитарный персонал в Лукояновском уезде
14. Санитарный персонал в Лукояновском уезде

15. Гуляев Г.Н., священник села Василева-Майдана Лукояновского уезда
15. Гуляев Г.Н., священник села Василева-Майдана Лукояновского уезда

16. Народная столовая в деревне Пралевке Лукояновского уезда
16. Народная столовая в деревне Пралевке Лукояновского уезда

17. Село Пермеево Лукояновского уезда
17. Село Пермеево Лукояновского уезда

Княгининский уезд

18. Раздача продовольственного хлеба в ссуду крестьянам в городе Княгинине
18. Раздача продовольственного хлеба в ссуду крестьянам в городе Княгинине

19. Раздача крестьянам в ссуду семян в заштатном городе Пьянском Перевозе Княгининского уезда
19. Раздача крестьянам в ссуду семян в заштатном городе Пьянском Перевозе Княгининского уезда

20. Деревня Выселки Княгининского уезда
20. Деревня Выселки Княгининского уезда

21. Народная столовая в селе Большом Мурашкине Княгининского уезда
21. Народная столовая в селе Большом Мурашкине Княгининского уезда

22. Раздача крестьянам в ссуду хлеба в деревне Урге Княгининского уезда
22. Раздача крестьянам в ссуду хлеба в деревне Урге Княгининского уезда


Макарьевский уезд

25. Производство общественных работ в Макарьевском уезде. Сортировка разработанного леса
23. Производство общественных работ в Макарьевском уезде. Сортировка разработанного леса

23. Общественные работы в Макарьевском уезде. Погрузка разработанного леса в баржи
24. Общественные работы в Макарьевском уезде. Погрузка разработанного леса в баржи

24. Общественные работы в Макарьевском уезде. Сплав плотов по реке Керженцу
25. Общественные работы в Макарьевском уезде. Сплав плотов по реке Керженцу

26. Производство общественных работ в Макарьевском уезде. Сплав плотов по реке Керженцу
26. Производство общественных работ в Макарьевском уезде. Сплав плотов по реке Керженцу

27. Село Лысково Макарьевского уезда. Разгрузка баржи с продовольственным хлебом
27. Село Лысково Макарьевского уезда. Разгрузка баржи с продовольственным хлебом

Источник: https://humus.livejournal.com/7313640.html

Метки: история, нижегородская губерния, Россия, фото

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