УДК “Боном Ричард” горит уже 2-й день

Пожар на УДК "Боном Ричард" продолжается уже 2-й день.Страшно представить, что было бы, если бы "Адмирал Кузнецов" горел два дня подряд.Ну а так, обычное дело.Внутренняя система пожаротушения вышла из строя еще в начале пожара, а предпринимаемые меры пока не дали возможности ликвидировать очаги возгорания. Пожар тушат вертолетами, пожарными командами с пирсами и пожарными судами военно-морской базы Сан-Диего.На момент начала пожара на корабле было более 1 млн. галлонов авиационного топлива до которых огонь пока не добрался. Пожарные достаточно уверенно говорят, что смогут недопустить возгорания топлива, которое может повлечь за собой масштабную деструкцию корпуса корабля. Сейчас в отсеки между резервуарами с горючим и горящими отсеками, усиленно закачивают воду.Пока что огонь добрался до надстройки, а также до одной из мачт корабля, которая частично обомилась.Онлайн-трансляция тушения пожара. Сейчас пожар в надстройке локализован.Высказываются серьезные опасения, что последствия такого масштабного пожара будут фатальны для корабля. Стоимость одного такого УДК с учетом модернизаций, оценивается порядка 900-950 млн. долларов.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6017223.html