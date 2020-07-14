Сводки от ополчения Новороссии 14 июля 2020
- 09:23 «Вчера был тяжёлый на потери день», — смятение в штабе ВСУ на Донбассе (ФОТО).
- 03:00 Второй фронт для ВСУ: на Донбасс прибыли боевики «Правого сектора».
- 00:02 Враг нанёс удар по ДНР и получил жёсткий ответ — экстренное заявление.
- Вчера 23:00 «Жабье наступление»: ВСУ пытаются отрезать кусок ЛНР.
«Вчера был тяжёлый на потери день», — смятение в штабе ВСУ на Донбассе (ФОТО)
В Штабе карательной операции на Донбассе сообщают о потерях и «эскалации на фронте».
Командование оккупационных сил жалуется, что по их позициям на линии соприкосновения с ЛДНР были нанесены удары 18 раз.
Кроме того, сообщается о трёх уничтоженных «защитниках», одном раненом и одном, получившем «боевую травму».
Имя одного из отправленных к Бандере раскрывает автор Telegram-канала «Черговий ООС» (дежурный по ООС — прим. РВ):
«Вчера был тяжелый на потери день. Всего у нас 3 погибших и 2 раненых. На данный момент установлена личность только одного погибшего — солдат Чумаченко Евгений Александрович, 79-я ОДШБр».
Он также уточняет, что такое количество потерь — это якобы результат попадания эвакуационной группы в засаду в районе Зайцево (в окрестностях Горловки). Группа якобы выдвинулась на помощь атакованному опорному пункту ВСУ.
Однако зная «одвичну лыцарскую» манеру «ВСУшников» бросать тела боевых товарищей на поле боя и бежать, в эту версию верится слабо.
«Тела погибших, скорее всего, сейчас захвачены противником», — добавляет «Черговий».
Опять же: с большой долей вероятности тела были брошены и в скором времени мы увидим попытки Народной милиции вернуть их, а потом и саму передачу где-нибудь на нейтралке.
Вчера «Русская Весна» рассказывала о «жабьем наступлении» оккупантов, которые тихой сапой пытаются отрезать кусок территории ЛНР.
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Второй фронт для ВСУ: на Донбасс прибыли боевики «Правого сектора»
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ не зафиксировано.
В зоне «ООС» продолжают отмечаться пожары, происходящие по вине военнослужащих ВСУ. Несмотря на утрату военного имущества и ущерб, причиненный экологии региона, командование «ООС» не предпринимает профилактических мер предупреждения новых возгораний.
Так, на полигоне 93-й бригады ВСУ в районе н. п. Боровеньки военнослужащие 2-го батальона в период проведения ночных стрельб использовали трассирующие патроны.
В результате возгорания травы и ветра огонь распространился за пределы полигона и уничтожил поле с пшеницей на площади пять гектаров, принадлежащее местному крестьянскому фермерскому хозяйству «Деметра».
К утру возгорание удалось ликвидировать силами личного состава соединения. Во время тушения пожара пять военнослужащих получили ожоги различной степени тяжести и один получил тяжелую травму ноги вследствие попадания в капкан.
Директор сельскохозяйственного предприятия Дунаевский обратился с жалобой к заместителю Кременского района Познякову с просьбой решить вопрос о возмещении ущерба в досудебном порядке. Будучи бывшим военным, Позняков оперативно организовал взаимодействие с командующим ОТГ «Север» Шандаром.
По достигнутой договоренности командиру 93-й бригады Брыжинскому предстоит возместить ущерб, причиненный местному сельхозпроизводителю, в размере семидесяти пяти тысяч гривен.
В связи с инцидентом командованием ОТГ «Север» отданы указания командирам подчиненных соединений и частей на ограничение использования боеприпасов с трассирующими, бронебойно-зажигательными и зажигательными пулями.
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В подразделениях 30-й бригады отмечается нежелание военнослужащих продлевать контракты, в связи с чем ожидается снижение уровня укомплектованности, который в настоящий момент не превышает 60 процентов.
Отказы военнослужащих от заключения очередных контрактов связаны с прибытием в конце июня в подразделения бригады семидесяти двух добровольцев националистической организации «Правый сектор»*, проходивших ранее службу в «АТО». Несмотря на малочисленность националистов, в стремлении установить свои порядки праворадикалы подвергают личный состав бригады давлению и унижению.
Солдат заставляют разговаривать исключительно на украинском языке, преследуют по национальному признаку, а также под предлогом исключения утечки служебной информации изымают сотовые телефоны для продажи другим военнослужащим.
В связи с этим в период с 1 по 12 июля сорок три военнослужащих бригады написали рапорта на увольнение из рядов ВСУ по собственному желанию. С военнослужащими, изъявившими желание уволиться, проводят работу психологи.
Командир бригады Гараз обратился к командующему Шандару с предложением перераспределения добровольцев «Правого сектора» между соединениями ОТГ «Север».
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В подразделениях ОТГ «Север» отмечается всплеск кишечных инфекций среди военнослужащих, связанный с низким уровнем тылового обеспечения.
Так, в подразделениях 24-й бригады ВСУ за период с 8 по 11 июля за медицинской помощью в связи с отравлением обратились более тридцати солдат, а в 30-й бригаде — свыше сорока пяти.
Командир 3-го батальона 24-й бригады Поступальский запретил прием питьевой воды от продовольственной службы бригады и доложил свои предложения командиру бригады об обеспечении подразделений водой с использованием личных скважин и колодцев местного населения в районе н. п. Троицкое.
Командир бригады Гудзь поставил задачу заместителю командира по тылу в течение двух дней организовать бесперебойное обеспечение водой личного состава, а комендантской службе пресечь недовольство местного населения.
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*Запрещенная в РФ экстремистская организация
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Враг нанёс удар по ДНР и получил жёсткий ответ — экстренное заявление
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления официального представителя Управления Народной милиции ДНР.
Украинские оккупанты вновь открыли огонь по территории нашей Республики.
Боевики 10-й бригады по приказу военного преступника Зубанича открыли огонь по району н. п. Коминтерново с применением 120-мм миномета. В момент обстрела жители находились в своих домах.
В результате подлой стрельбы была повреждена ЛЭП, населенный пункт остался без энергоснабжения. Дополнительная информация о разрушениях и пострадавших среди мирного населения уточняется.
Адекватными действиями подразделений НМ ДНР огневая активность противника была подавлена. Противник понес потери: по предварительной информации, двое боевиков погибшими и один раненый.
Украинские каратели в очередной раз показали полное безразличие к мирному населению Донбасса, демонстрируя свое стремление к миру миномётным огнём по населённому пункту, при этом игнорируя нормы Женевской конвенции и гуманитарного права.
Все материалы по результатам преступных действий будут переданы в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовному делу в отношении военного преступника Зубанича.
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«Жабье наступление»: ВСУ пытаются отрезать кусок ЛНР
ВСУ начали захват «серой зоны» в ЛНР, применяя уже проверенную ими тактику «жабьих прыжков». При этом луганские военные не отвечают на действия оккупантов. Об этом сообщают военные корреспонденты Максим Фадеев и Сергей Белоус в своем Telegram-канале Realdoc.
Бесславные попытки ВСУ зимой оттяпать кусок «нейтральной зоны» возле Березовского под шумок нормандского «разведения войск», несмотря на временный успех, в итоге провалились.
Теперь с начала июля украинские вояки начали захват серой зоны ближе к поселку Донецкий — с целью создания новых устойчивых позиций в районе станции Сифонная. И уже по обыкновению, данный процесс сопровождается массированными артиллерийскими ударами по позициям НМ ЛНР, но прилетает и по окраинам прифронтовых поселков — например, по домам мирных жителей в Голубовке и Березовском.
Пока ВСУ пытаются сровнять с землей укрепления республиканской армии, используя 120-мм минометы и 122-мм гаубицы, а также БМП-2, последним остается в силе приказ «не поддаваться на провокации, огонь не открывать».
Вчера украинские «воины света» настолько разошлись, что выпустили более сотни снарядов еще более солидного калибра 152 мм — снаряды ложились уже возле Кировска и даже Стаханова, чего уже давно не было. Повреждены две линии электропередач. Видимо, ВСУ надеются, что их «прикроют» начавшиеся работы по оборудованию нового КПВВ «Золотое».
Мирные жители в шоке и негодуют, что СЦКК ЛНР на полном серьезе уже который день рапортует: «Со стороны ВФУ обстрелов не зафиксировано».
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