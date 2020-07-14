Сводки от ополчения Новороссии 14 июля 2020

В Штабе карательной операции на Донбассе сообщают о потерях и «эскалации на фронте».

Командование оккупационных сил жалуется, что по их позициям на линии соприкосновения с ЛДНР были нанесены удары 18 раз.

Кроме того, сообщается о трёх уничтоженных «защитниках», одном раненом и одном, получившем «боевую травму».

Имя одного из отправленных к Бандере раскрывает автор Telegram-канала «Черговий ООС» (дежурный по ООС — прим. РВ):

«Вчера был тяжелый на потери день. Всего у нас 3 погибших и 2 раненых. На данный момент установлена личность только одного погибшего — солдат Чумаченко Евгений Александрович, 79-я ОДШБр».

Он также уточняет, что такое количество потерь — это якобы результат попадания эвакуационной группы в засаду в районе Зайцево (в окрестностях Горловки). Группа якобы выдвинулась на помощь атакованному опорному пункту ВСУ.

Однако зная «одвичну лыцарскую» манеру «ВСУшников» бросать тела боевых товарищей на поле боя и бежать, в эту версию верится слабо.

«Тела погибших, скорее всего, сейчас захвачены противником», — добавляет «Черговий».

Опять же: с большой долей вероятности тела были брошены и в скором времени мы увидим попытки Народной милиции вернуть их, а потом и саму передачу где-нибудь на нейтралке.

Вчера «Русская Весна» рассказывала о «жабьем наступлении» оккупантов, которые тихой сапой пытаются отрезать кусок территории ЛНР.

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