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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 14 июля 2020

10:48. 14 июля 2020 64 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

МОЛНИЯ: атакована колонна армий России и Турции (+ВИДЕО)

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МОЛНИЯ: атакована колонна армий России и Турции (+ВИДЕО) | Русская весна

Сирийская террористическая группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» вновь готовила нападение на российско-турецкую колонну в САР.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

Во время очередного совместного российско-турецкого патрулирования трассы М4 в сирийской провинции Идлиб произошёл взрыв.

Согласно поступившей информации от источника в силовом ведомстве САР, боевики «Хайат Тахрир аш-Шам»* установили на маршруте патрулирования военной колонны СВУ.

Подрыв произошёл между турецкой и российской бронемашинами в районе населенного пункта Урма в 13 км южнее Идлиба. Пострадавших в результате диверсии нет. Официально, на момент публикации, ни одна из террористических группировок на себя ответственность не взяла.

Несмотря на подписанный меморандум между Россией и Турцией, крупнейшая исламистская протурецкая группировка в сирийском Идлибе «Хайат Тахрир аш-Шам» еще 7 марта объявила, что не собирается выполнять условия сделки Путина с Эрдоганом и будет предпринимать попытки для срыва перемирия. Также боевиков не раз уличали и в том, что они использовали в качестве «живого щита» мирных жителей, в том числе женщин и детей.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В Сирии схвачены боевики, которые охотились на российские объекты: рассказ от первого лица

В Сирии схвачены боевики, которые охотились на российские объекты: рассказ от первого лица | Русская весна

Трое боевиков из группировки «Магавир ас-Саура», которых задержали и доставили в сирийский город Тадмор близ Пальмиры, сообщили, что им ставили задачу собирать информацию о российских объектах.

«Мы числимся в организации „Магавир ас-Саура“. Наша группа состояла из восьми человек: семи бойцов и одного проводника, который занимается контрабандой и перевозит личный состав и наркотики. Мы отправились на мотоциклах на выполнение задания и попали на минное поле», — рассказал журналистам один из задержанных боевиков Джасем аль-Али.

По его словам, подорвавшись на мине, погибли несколько человек.

«Мы заблудились и не знали, куда идти, потому что проводник погиб, и начали искать выход, продолжили движение. Потом попали в плен, и сирийские войска вывезли нас сюда», — добавил он.

Боевик отметил, что задачей вооруженной группы был сбор информации. «Нас отправили на выполнение задания в провинцию Ракка, в город Эль-Мансура… Мы должны были добыть сведения о российских, иранских и сирийских объектах», — отметил задержанный боевик, пояснив, что группа ехала из населенного пункта Эт-Танф.

На выполнение задания, по словам задержанных, они получили от кураторов несколько тысяч долларов. «На выполнение задания мы получили тысячи долларов, но все деньги были у командира группы Язана. Он подорвался на мине, и мы потеряли все», — сообщил журналистам второй задержанный Абдалла аль-Мишуат.

Задержанные признаются, что до участия в незаконных формированиях некоторые из них работали на гражданских профессиях. В частности, третий задержанный Мухаммед Таешмеллан сообщил, что был пекарем в лагере беженцев Эр-Рукбан, а затем примкнул к боевикам.

«Потом работать в хлебопекарне в Эр-Рукбане стало невозможно, и я решил перейти в пекарню „Магавир ас-Сауры“. Я трудился у них в пекарне, ежемесячная зарплата была 400 долларов. Потом у меня возникли конфликты, и меня решили отправить на опорный пункт как рядового», — рассказал он.

Сейчас все трое находятся в заключении в расположении сирийских войск в городе Тадмор. После задержания сирийские военные нашли у них автоматы, гранаты, большое количество боеприпасов, а также деньги и наркотики. Сирийские спецслужбы проверят их показания и попытаются установить их причастность к другим незаконным операциям.

Кроме того, задержанный близ города Тадмор под Пальмирой боевик из группировки «Магавир ас-Саура» сообщил, что проходил подготовку под надзором американских инструкторов.

«Нас учили обращаться со всеми видами оружия американские инструкторы. Все оружие было американского производства. Я видел американских инструкторов, они приходят на тренировки, но сами занятия проводят сирийцы. Американцы издалека наблюдают, проверяют и оценивают ход подготовки. Тренировки были сложные, они шли по два-три часа, не меньше», — сказал журналистам задержанный Абдалла аль-Мишуат.

По его словам, боевиков готовили с использованием американского оружия, но на задание участники банды отправились с российскими автоматами.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В Сирию вошли 8000 единиц военной техники: враг готовит мощный удар (ФОТО)

В Сирию вошли 8000 единиц военной техники: враг готовит мощный удар (ФОТО) | Русская весна

Турецкая армия развернула тренировочный лагерь на базе наблюдательного поста в районе города Саракиб.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

В лагере идёт активная подготовка боевиков из группировок так называемой сирийской вооруженной оппозиции. 

Как стало известно, в настоящее время подготовку проходят более 500 боевиков для возможного возобновления боевых действий с правительственными войсками Сирии.

Подготовкой бандитских подразделений занимаются турецкие инструкторы.

За последний месяц неоднократно отмечались перегруппировки как своих сил, так и поддерживаемых ими боевиков. 

В феврале текущего года уже был обнаружен один турецкий лагерь подготовки боевиков, в котором террористов учили обращаться с химическими реактивами. По мнению военных специалистов армии САР, в местной полевой лаборатории можно производить и боевые отравляющие вещества, такие как фосген и хлор.

Информацию о том, что Турция постепенно превращает Идлиб в зону подготовки террористов, подтверждает курдское информационное агентство Firat.

По сообщению издания, на стороне вооружённых формирований, поддерживающих Правительство национального согласия в Ливии, сражаются уже свыше 10 тыс. наёмников, переправленных с начала года из Сирии.

В настоящее время по меньшей мере 3 400 боевиков из группировок сирийской вооружённой оппозиции проходят сейчас подготовку в тренировочных лагерях на территории Турции.

Согласно информации, полученной от Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, после Февральского перемирия в Идлиб прибыло более 7 935 турецких грузовиков и военной техники, а также около 11 000 солдат.

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На фото: подготовка боевиков в зоне деэскалации Идлиб, июль 2020 г.

В Сирию вошли 8000 единиц военной техники: враг готовит мощный удар (ФОТО) | Русская весна
В Сирию вошли 8000 единиц военной техники: враг готовит мощный удар (ФОТО) | Русская весна
В Сирию вошли 8000 единиц военной техники: враг готовит мощный удар (ФОТО) | Русская весна
В Сирию вошли 8000 единиц военной техники: враг готовит мощный удар (ФОТО) | Русская весна
В Сирию вошли 8000 единиц военной техники: враг готовит мощный удар (ФОТО) | Русская весна
В Сирию вошли 8000 единиц военной техники: враг готовит мощный удар (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: главное, компиляция

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