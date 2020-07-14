Бульдожья хватка мировой элиты. Что сейчас происходит в Сербии? Елена Пономарёва
09:57. 14 июля 2020 119 просмотров 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Подобно тому как враг, увидев, что мы обратились в бегство, еще больше распаляется, так и боль, подметив, что мы боимся ее, становится ещё безжалостней. Она, однако, смягчается, если встречает противодействие. Нужно сопротивляться ей, нужно с нею бороться. Но если мы падаем духом и поддаёмся ей, мы тем самым навлекаем на себя грозящую нам гибель и ускоряем её. И как тело, напрягшись, лучше выдерживает натиск, так и наша душа.
Хорошо поставлена игривенькая речь.
Сказала ниочем и никак.
профессиональная славянофилка,очень женственная и обаятельная ,долго любила и пропагандировала дружбу с РБ.Просто хороший человек и женщина,не сравнить с мерзкими Тинами,Ксю,Марго,Захаровыми.
АГА.
Ей-бы няней деток в дет.садике воспитывать но она ПРОФЕССОР.
А потому что папа был ПОСОЛ ))
Ниочём тётка но ПЛАТЯТ ей Вам и не снилось.