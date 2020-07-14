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Бульдожья хватка мировой элиты. Что сейчас происходит в Сербии? Елена Пономарёва

09:57. 14 июля 2020 119 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YEP39rQJw10

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 4547 3051
    чужой 14 июля 2020 в 10:54

    Хорошо поставлена игривенькая речь.
    Сказала ниочем и никак.

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  • 10406 8564
    марина 14 июля 2020 в 10:59

    профессиональная славянофилка,очень женственная и обаятельная ,долго любила и пропагандировала дружбу с РБ.Просто хороший человек и женщина,не сравнить с мерзкими Тинами,Ксю,Марго,Захаровыми.

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