Бои на границе Армении и Азербайджана

Официально признанные потери Азербайджана в результате обстрелов и боестолкновений на границе с армянскими военными.1. Генерал-майор Гашимов Полад Исраил оглы (заместитель министра обороны Азербайджана)2. Полковник Ильгар Мирзаев3. Майор Ахмедов Намиг Хаджан оглы4. Майор Новрузов Анар Гулверди оглы5. Прапорщик Яшар Васиф оглу Бабаев6. Солдат сверхсрочник Эльчин Ариф оглу МустафазадеМин.обороны Азербайджана претендует на 100 убитых армянских военных и уничтоженную военную технику.Армянские источники заявляют о 12-23 убитых азербайджанских военных с начала боевых действийКроме того, со стороны Азербайджана погиб один гражданский, а со стороны Армении двое полицейских.Из подтвержденных армянских потерь:1. Майор Гаруш Амбарцумян2. Капитан Сос Элбакян3. Младший сержант Смбат Габриелян4. Младший сержант Гриша МатевосянСбитый азербайджанский БПЛА израильского производства.Обстрелы продолжились и сегодня. На дипломатическом уровне стороны обмениваются угрожающей риторикой и взаимными обвинениями на тему того, кто все это начал и кто, кому и сколько должен.Стоит отметить, что Турция официально заявила о готовности вмешаться в конфликт на стороне Азербайджана. В Карабахе вербуют добровольцев для отправки в зону боев.Развитие событий в этом направлении вполне может разрушить выгодный РФ статус-кво на Кавказе, в особенности если купировать развитие конфликта не получится. На текущий момент Москва призывает стороны к прекращению огня и переговорам.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6018809.html