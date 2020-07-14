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Бои на границе Армении и Азербайджана

17:38. 14 июля 2020 191 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


Официально признанные потери Азербайджана в результате обстрелов и боестолкновений на границе с армянскими военными.

1. Генерал-майор Гашимов Полад Исраил оглы (заместитель министра обороны Азербайджана)
2. Полковник Ильгар Мирзаев
3. Майор Ахмедов Намиг Хаджан оглы
4. Майор Новрузов Анар Гулверди оглы
5. Прапорщик Яшар Васиф оглу Бабаев
6. Солдат сверхсрочник Эльчин Ариф оглу Мустафазаде

Мин.обороны Азербайджана претендует на 100 убитых армянских военных и уничтоженную военную технику.
Армянские источники заявляют о 12-23 убитых азербайджанских военных с начала боевых действий
Кроме того, со стороны Азербайджана погиб один гражданский, а со стороны Армении двое полицейских.

Из подтвержденных армянских потерь:

1. Майор Гаруш Амбарцумян
2. Капитан Сос Элбакян
3. Младший сержант Смбат Габриелян
4. Младший сержант Гриша Матевосян


Сбитый азербайджанский БПЛА израильского производства.



Обстрелы продолжились и сегодня. На дипломатическом уровне стороны обмениваются угрожающей риторикой и взаимными обвинениями на тему того, кто все это начал и кто, кому и сколько должен.

Видео с азербайджанской стороны.





Видео с армянской стороны.





Стоит отметить, что Турция официально заявила о готовности вмешаться в конфликт на стороне Азербайджана. В Карабахе вербуют добровольцев для отправки в зону боев.
Развитие событий в этом направлении вполне может разрушить выгодный РФ статус-кво на Кавказе, в особенности если купировать развитие конфликта не получится. На текущий момент Москва призывает стороны к прекращению огня и переговорам.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6018809.html

Метки: азербайджан, армения, Видео, кавказ, потери

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