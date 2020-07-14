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Беспорядки в США, дискуссия К.Жукова и П.Бадырова

19:21. 14 июля 2020 132 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tyb5ZZpvaiY

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 31543 27401
    Вячеслав 14 июля 2020 в 22:00

    Негров пора увозить обратно в Африку – в их привычное место обитания… За счёт потомков тех, кто рулил ранее работорговлей… И белые тут ни при чём… Если этого не сделать, то дальше будет ещё хуже…

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