Беспорядки в США, дискуссия К.Жукова и П.Бадырова

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Владимир Иванович Трунин рассматривает два вопроса - о ситуации на Украине и о так называемой пятой колонне в России. Это рассказ очень квалифицированного производственника, эрудированного человека, фронтовика-ветерана. В силу своего возраста, и ...
Путин приказал создать «Общероссийский народный фронт» из «Единой России» и примкнувшей к ней и пока необозначенной коалиции из «других политических партий, профсоюзных организаций, женских, ветеранских, в том числе и ветеранов Великой Отечественной войны...
Ситуация на Донбассе на утро 17 августа. Луганская Народная Республика.1. Если севернее Луганска фронт уже довольно продолжительное время остается стабильным по ломанной линии от Лутугино до границы с РФ, то на юго-западных и южных подступах к Луганску ...
Негров пора увозить обратно в Африку – в их привычное место обитания… За счёт потомков тех, кто рулил ранее работорговлей… И белые тут ни при чём… Если этого не сделать, то дальше будет ещё хуже…
Троих , самых мощных, доставь в Сочи к 17.09 – как раз парни посмотрят Ф-1 на автодроме, да и у Хохла навязчивая идея с ними встретиться. (Размер имеет значение.)