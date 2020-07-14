Амурский бунт, Потанин и штраф, Хотите деноминацию? // Галопом по Европам #253
20:23. 14 июля 2020 121 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Экзистенциальная фрустрация и распространяющееся всё шире ощущение бессмысленности поддерживают (подчеркиваем: не у животных, а у человека, на человеческом уровне!) агрессивность, если вообще не являются её причиной.