Заря «Востока». Как рождалась победная космическая программа СССР

Для большинства жителей Земли космическая программа «Восток» началась 12 апреля 1961 года, когда мир узнал о триумфальном полете Юрия Гагарина. Вслед за гагаринским стартом последовали ещё пять, каждый из которых только повышал авторитет советской науки и техники.

СП ставит задачу

В действительности все началось на несколько лет раньше. В 1957 году Сергей Королев, занимавшийся созданием ракеты, способной доставить ядерную боеголовку в США, создал в своем ОКБ отдел под руководством Михаила Тихонравова. Изначально тихонравовскому отделу предписывалось заняться разработкой искусственного спутника Земли.

В течение нескольких месяцев задача была решена — 4 октября 1957 года легендарная королевская Р-7, она же просто «семерка», доставила на орбиту ПС-1, он же «простейший спутник-1». Сотрудники отдела Тихонравова ликовали, но СП, как звали Королева подчиненные, поставил новую задачу — проработать вопрос создания пилотируемого корабля-спутника.

В ОКБ работало много молодых специалистов, но даже они тогда считали полет человека в космос научной фантастикой. Генеральный конструктор, однако, был неумолим — проблемы необходимо разрешать, а не объявлять из непреодолимыми.

К работе были подключены специалисты Академии Наук, медики, проводившие тесты на перегрузки. От всех них требовался ответ на вопрос — существует ли теоретическая возможность вывода человека на орбиту.

15 сентября 1958 года Королев утвердил специальный отчет о проведенных исследованиях, который заканчивался выводом — и с точки зрения техники, и с точки зрения медицины задача осуществления полета человека в космическое пространство выполнима.

Разные модификации

Королев был человеком решительным, пробивным и уверенным в себе. К весне 1959 года его подчиненные уже отправляли в производство чертежи на корпус корабля, а решения, узаконивающего эту «партизанскую» деятельность, в Москве принято ещё не было.

Секретное постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР было утверждено только 22 мая 1959 года. Причем речь шла не о полете человека в космос, а создании экспериментального корабля-спутника, который мог бы быть использован для полета человека.

Но Королев уже работал по теме «Восток» с вполне конкретной задачей. Хотя она была значительно шире, чем многим представляется. Например, тот «Восток», на котором предстояло лететь Гагарину, имел заводской индекс 3КА. А были ещё 1К — это модификация «Востока» для отработки систем, а также 2К — аппарат, представлявший из себя фоторазведывательный спутник.

В декабре 1959 года Королев получил от правительства новое постановление, в котором уже четко формулировалась задача осуществления полета человека в космос. Благодаря ему в января 1960 года был сформирован первый отряд советских космонавтов.

Гибель любимицы Королева помогла спасти жизни космонавтов

15 мая 1960 года с космодрома Байконур был запущен аппарат, которому иностранные журналисты дали наименование «Спутник-4». В действительности это был тот самый «Восток-1К», предназначенный для отработки технических вопросов. Помимо всего прочего отрабатывали и связь — с борта аппарата передавали телеметрию и записанные голосовые сообщения. Впоследствии из-за них пойдут разговоры о том, что «русские неудачно запустили космонавта, и тот погиб на орбите».

Первый запуск «Востока» завершился нештатно — из-за ошибки в системе ориентации корабль вместо спуска ушел на более высокую орбиту. Но Королев считал запуск успешным, поскольку главные технологические задачи были решены. СП был настолько уверен, что наиболее простейшую модификацию «Востока» больше запускать не стали, хотя изначально таких полетов планировалось два.

Второй запуск «Востока» состоялся 28 июля 1960 года. На сей раз «Восток-1К» был оснащен системой посадки, теплозащитой и даже имел на борту живых космонавтов — на орбиту отправлялись собаки Чайка и Лисичка. Через 19 секунд после старта произошло разрушение блока «Г» первой ступени, что вызвало катастрофу на 38-й секунде. Чайка и Лисичка погибли, но не напрасно — после случившегося советские конструкторы форсировали работы по созданию системы аварийного спасения, позволяющей спасать космонавтов при аварийных ситуациях как на старте, так и на всех этапах выведения корабля на орбиту. Впоследствии, уже на «Союзах», система САС при трех авариях спасет жизни шести исследователей космоса — пяти наших соотечественников и одного американца.

Погибшая Лисичка была любимицей Королева. Для него эта неудача была особенно болезненной, но СП сохранял уверенность в том, что задача будет решена.

Белку и Стрелку чествовали, Пчелку и Мушку взорвали

19 августа 1960 года стартовал очередной экспериментальный «Восток». На сей раз кабина с собаками был оборудована катапультой, с помощью которой они могли быть спасены в случае аварии. Но все обошлось. 20 августа, совершив 18 витков вокруг Земли, корабль успешно приземлился с живым экипажем. Имена первых покорителей орбиты, вернувшихся живыми, теперь хорошо всем известны — Белка и Стрелка.

К слову, полет они перенесли по-разному. Стрелка была спокойна, а вот Белке стало плохо уже после четырех витков. И хотя полет она пережила, и на Земле чувствовала себя удовлетворительно, происшедшее стало фактором, определившим продолжительность будущего первого полета человека. Медики решили — один виток, и не больше.

1 декабря 1960 года стартовал «Третий космический корабль-спутник», как официально назвали очередной экспериментальный старт «Востока». На его борту находились собаки Пчелка и Мушка, а также другие представители фауны. Суточный полет прошел нормально, но тормозная двигательная установка (ТДУ) сработала нештатно. Из-за слишком пологой траектории спуска возникла серьезная опасность посадки корабля за пределами СССР. На этот случай данная модификация «Востока» была оборудована системой АПО — автоматического подрыва объекта. Корабль взорвали вместе с собаками.

22 декабря 1960 года стартовал последний корабль модификации 1К. Из-за аварии третьей ступени корабль на орбиту не вышел, а спускаемый аппарат приземлился в глухом уголке Красноярского края. Поисковики добрались до места посадки 26 декабря, полные дурных предчувствий, но, вопреки всему, собаки Комета и Шутка оказались живы. На их счастье, не сработала катапульта, и они остались внутри теплой капсулы. Иначе выживший в полете хвостатый экипаж вполне мог просто замерзнуть.

Удачный полет «крестницы» Гагарина

9 марта 1961 года был запущен «Четвертый корабль-спутник». В действительности это был дебют «Востока-3КА» — модификации, предназначенной для полета человека. На орбиту летели «двое», не считая мелкой живности — манекен «Иван Иванович» и собака по кличке Чернушка. Полет продолжался один виток и завершился успешно, хотя спускаемый аппарат и приземлился с «перелетом» расчетной точки на 400 км.

25 марта 1961 года с Байконура стартовал «Пятый корабль-спутник». Этот полет был генеральной репетицией полета человека. Юрий Гагарин и Герман Титов накануне запуска побывали на старте в скафандрах, но в сам корабль не садились. Вместе с манекеном на сей раз полетела «крестница» Гагарина — собака Звездочка. Почему «крестница»? Потому что вообще-то ее звали Удачей, но накануне старта Юрий Алексеевичу предложили дать собаке новое имя. Новоявленная Звездочка оказалась верна прежнему имени — удачное завершение этого полета окончательно зажгло зеленый свет первым полетом человека.

Шесть триумфальных, семь несостоявшихся

Основная часть программы «Восток» всем хорошо известна — первый в мире полет в космос Юрия Гагарина на «Востоке-1», суточный полет Германа Титова на «Востоке-2», первый парный полет «Востока-3» Андрияна Николаева и «Востока-4» Павла Поповича, второй парный полет «Востока-5» Валерия Быковского и «Востока-6» первой женщины-космонавта Валентины Терешковой.

Кстати, рекорды двух последних так и не побиты — Быковский совершил самый длительный одиночный космический полет, а Терешкова остается единственной женщиной, летавшей в космос в одиночку, а не в составе экипажа.

Спустя десятилетия ветераны ОКБ Королева признавали, что с точки зрения современности «Восток» был крайне ненадежной системой. Тем удивительнее, что все шесть его основных полетов завершились успешно. Здесь сошлось многое — гений Королева, талант его команды, золотые руки советских инженеров и рабочих, ответственность и стойкость первых советских космонавтов.

В действительности программу «Восток» не планировали завершать после шести стартов. Была проработана программа ещё на семь запусков. На «Востоке-7» должен был быть проведен полет по высокой орбите для радиационно-биологических и прочих исследований с естественным сходом с орбиты, затем «Востоки» под номерами 8 и 9 должны были совершить парный полет по высокой орбите. В последующих полетах «Востоков» запланировали эксперименты с искусственной гравитацией и выходом в открытый космос.

Но 4 февраля 1964 года программу «Восток» закрыли. Космическая гонка с США захватила советское руководство, и от Королева требовали новых грандиозных побед, в частности полета корабля с экипажем из нескольких человек. Нового корабля у СП для этого не было, но гениальный конструктор придумал, как превратить одноместный «Восток» в трехместный «Восход». Но, как говорится, это уже совсем другая история.

Обложка: Репродукция схемы полета спутника «Восток». © / РИА Новости

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Источник: https://nstarikov.ru/zarja-vostoka-kak-rozhdalas-pobednaja-kosmicheskaja-programma-sssr-116877