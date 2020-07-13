Выборы в Польше
23:23. 13 июля 2020 79 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
В Польше завершились президентские выборы.
Победил националист Дуда с небольшим перевесом 51 на 49%.
Курс на упоротую русофобию и следование в фарватере у Вашингтонской политики в отношении РФ будет сохранен.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6016773.html
как будто второй кандидат был предпочтительнее для России ,это в принципе невозможно уже в ближайшие 50 лет по всей Гейропе в т.ч и в Хохляндии (Шарий ,которого усердно готовят кумовья -это подстава для всех,навроде Пищика,Прилепы ,только еще и русофоба европиизированного )и теперь РБ уже.