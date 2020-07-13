Выборы в Польше

В Польше завершились президентские выборы.Победил националист Дуда с небольшим перевесом 51 на 49%.Курс на упоротую русофобию и следование в фарватере у Вашингтонской политики в отношении РФ будет сохранен.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6016773.html