Сводки от ополчения Новороссии 13 июля 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Олега Никитина.

По данным наблюдателей СЦКК ДНР, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины три раза нарушили режим прекращения огня.

На горловском направлении боевики 35-й бригады по приказу преступника Паласа вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по району поселка шахты им. Гагарина г. Горловки.

На донецком направлении боевики 57-й бригады по приказу военного преступника Мишанчука обстреляли из 82-мм миномётов н. п. Спартак и район Донецкого аэропорта, выпустив в течение часа 22 мины.

В результате адекватных действий подразделений НМ ДНР из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения огневая активность врага своевременно была подавлена.

Материалы по фактам террористических актов со стороны ВСУ переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении преступных действий командиров бригад Паласа и Мишанчука.

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Украинские вооружённые формирования продолжают создавать угрозу безопасности жизни и здоровью местному населению, а также ограничивать работу представителей международных организаций.

12 июля нашими наблюдателями зафиксирована установка группой инженерного обеспечения 2-го батальона 24-й бригады минно-взрывных заграждений, в том числе с применением противопехотных мин (ПОМ-2), на южной окраине н. п. Новолуганское.

При этом стоит отметить, что боевики оборудовали дополнительный блокпост на выезде из населенного пункта, перекрыв дорогу шипами.

Данные факты в очередной раз подтверждают целенаправленное нарушение украинской стороной норм международного права, а также попытки сокрытия своих преступлений от наблюдателей Миссии ОБСЕ и общественности.

В настоящее время боевики продолжили минирование территории в 5 километрах к юго-западу от н. п. Новолуганское.

Сегодня в данном районе, ориентировочно в 8:00 утра, зафиксирован подрыв украинского сапера. По предварительным данным, боевик получил тяжелые осколочные ранения.

Нами уставлены личности пострадавших горе-вояк 42-го батальона 57-й бригады ВСУ.

Как мы сообщали ранее, при дооборудовании позиций в районе н. п. Опытное в результате несоблюдения требований безопасности в ходе применения окопных зарядов трое украинских боевиков получили ранения различной степени тяжести и были эвакуированы на МТ-ЛБ.

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Стало известно, что один из них, рядовой Гордиенко В.Н., от полученных ранений скончался, двое — сержант Рисай Д.А. и младший сержант Подогуц Ю.А. — продолжают находиться в тяжелом состоянии в военном госпитале г. Часов Яр.

В ходе ротации подразделений 10-й бригады нами зафиксированы очередные случаи хищения военного имущества.

Так, при погрузке оружия и боеприпасов 10-й бригады для перевозки в ППД на железнодорожной станции Хлебодаровка отмечена недостача: 5 шт. ПТУР, 52 шт. 120-мм мин, 75 шт. противопехотных мин (ПОМ-2), 6 радиостанций Harris и трех приборов ночного видения AN/PVS-14 американского производства.

В ходе начатого разбирательства по фактам недостачи выявлено незаконное списание 4 ед. автомобилей КрАЗ. Из объяснений начальника автомобильной службы 10-й бригады автомобили были уничтожены огнем в ходе лесного пожара в районе н. п. Широкино 11 июля.

Более того, проводимая замена подразделений 10-й бригады на подразделения 36-й бригады морской пехоты отразилась и на гражданском населении.

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По информации от местных жителей н. п. Хлебодаровка, украинские военнослужащие передвигаясь на бронемашине (БРМД) с бортовым номером 832 и совершили наезд на столб линии электропередач.

В результате ДТП по вине боевиков 8 горно-штурмового батальона 10 бригады ВСУ южная окраина города была обесточена, более 350 абонентов остались без электроснабжения.

В связи с этим жители обратились к председателю администрации города Хлебодаровка В. Халявко с требованием запретить передвижение военной техники ВСУ по дорогам общего пользования и восстановить электричество.

Продолжающаяся конфронтация командного состава трех батальонов из 35 и 54 бригад коснулась и самих комбригов.

Установлено, что для выяснения обстоятельств конфликта, причиной которого стал отказ командира 18 батальона 35 бригады майора Килафлы открывать огонь по Горловке, в штаб 503 батальона для беседы с майором Сухаревским прибыл командир 35 бригады полковник Палас.

В ходе доклада Сухаревский обвинил командира 18 батальона Килафлы в неспособности вести боевые действия в связи с нахождением подчинённого личного состава в состоянии наркотического опьянения.

В результате комбриг Палас, в связи с полученной информацией о поступлении в батальон очередной партии наркотиков, спланировал внезапный визит к боевикам 18 батальона в район н. п. Новгородское.

Кроме этого, замешанный в конфликте 46 батальон «Донбасс» 54 бригады, который также агрессивно настроен по отношению к соседнему 18 батальону, взят на личный контроль командиром 54 бригады Майстренко. По его указанию, с целью предупреждения силовой конфронтации с соседним батальоном 35 бригады усилено патрулирование пятью группами сотрудников службы правопорядка позиций и расположения в зоне ответственности 46 батальона.

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