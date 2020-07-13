Сводки от ополчения Новороссии 13 июля 2020
- 21:31 Украинские диверсанты подорвались на минах под Горловкой — экстренное заявление Армии ДНР (ФОТО).
- 15:39 Стали известны подробности о потерях ВСУ: сводка с Донбасса.
- 14:50 ВСУ сообщили о потерях на Донбассе.
- 03:00 Коронавирус и самоподрывы косят ряды ВСУ: Сводка с Донбасса (ВИДЕО).
Украинские диверсанты подорвались на минах под Горловкой — экстренное заявление Армии ДНР (ФОТО)
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления официального представителя Управления Народной милиции ДНР.
Враг не оставляет попыток дестабилизировать обстановку на Донбассе.
Сегодня нашими наблюдателями, с использованием оптических средств разведки, было зафиксировано передвижение ДРГ из шести боевиков 137 батальона 35 бригады в направлении позиций НМ в районе н. п. Зайцево (южное).
Наши защитники, соблюдая режим прекращения огня, продолжали наблюдение за коварными действиями врага. При движении группы вблизи позиций противника зафиксировано срабатывание двух мин.
По полученным данным, в результате подрывов двое бойцов ВСУ получили ранения, еще один погиб на месте.
После данного инцидента украинские боевики открыли огонь в направлении н. п. Зайцево, подняв в воздух БПЛА «Фантом» для корректировки огня.
Благодаря умелым и слаженным действиям военнослужащих подразделений ПВО и расчетов РЭБ станции «Тритон-М1 украинский беспилотник был сбит, что заставило оккупантов прекратить обстрел.
По запросу СЦКК с украинской стороны нами были предоставлены гарантии безопасности для эвакуации тела украинского военнослужащего. Но до настоящего времени украинская сторона не предприняла никаких действий для эвакуации погибшего диверсанта, а только увеличила обстрелы на данном направлении.
Мы в очередной раз убеждаемся в безразличии к личному составу командования морской пехоты ВСУ, которое не раз бросало умирать своих бойцов на передовой.
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Стали известны подробности о потерях ВСУ: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Олега Никитина.
По данным наблюдателей СЦКК ДНР, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины три раза нарушили режим прекращения огня.
На горловском направлении боевики 35-й бригады по приказу преступника Паласа вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по району поселка шахты им. Гагарина г. Горловки.
На донецком направлении боевики 57-й бригады по приказу военного преступника Мишанчука обстреляли из 82-мм миномётов н. п. Спартак и район Донецкого аэропорта, выпустив в течение часа 22 мины.
В результате адекватных действий подразделений НМ ДНР из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения огневая активность врага своевременно была подавлена.
Материалы по фактам террористических актов со стороны ВСУ переданы представителям международных организаций, находящимся в Республике, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовным делам, возбужденным в отношении преступных действий командиров бригад Паласа и Мишанчука.
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Украинские вооружённые формирования продолжают создавать угрозу безопасности жизни и здоровью местному населению, а также ограничивать работу представителей международных организаций.
12 июля нашими наблюдателями зафиксирована установка группой инженерного обеспечения 2-го батальона 24-й бригады минно-взрывных заграждений, в том числе с применением противопехотных мин (ПОМ-2), на южной окраине н. п. Новолуганское.
При этом стоит отметить, что боевики оборудовали дополнительный блокпост на выезде из населенного пункта, перекрыв дорогу шипами.
Данные факты в очередной раз подтверждают целенаправленное нарушение украинской стороной норм международного права, а также попытки сокрытия своих преступлений от наблюдателей Миссии ОБСЕ и общественности.
В настоящее время боевики продолжили минирование территории в 5 километрах к юго-западу от н. п. Новолуганское.
Сегодня в данном районе, ориентировочно в 8:00 утра, зафиксирован подрыв украинского сапера. По предварительным данным, боевик получил тяжелые осколочные ранения.
Нами уставлены личности пострадавших горе-вояк 42-го батальона 57-й бригады ВСУ.
Как мы сообщали ранее, при дооборудовании позиций в районе н. п. Опытное в результате несоблюдения требований безопасности в ходе применения окопных зарядов трое украинских боевиков получили ранения различной степени тяжести и были эвакуированы на МТ-ЛБ.
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Стало известно, что один из них, рядовой Гордиенко В.Н., от полученных ранений скончался, двое — сержант Рисай Д.А. и младший сержант Подогуц Ю.А. — продолжают находиться в тяжелом состоянии в военном госпитале г. Часов Яр.
В ходе ротации подразделений 10-й бригады нами зафиксированы очередные случаи хищения военного имущества.
Так, при погрузке оружия и боеприпасов 10-й бригады для перевозки в ППД на железнодорожной станции Хлебодаровка отмечена недостача: 5 шт. ПТУР, 52 шт. 120-мм мин, 75 шт. противопехотных мин (ПОМ-2), 6 радиостанций Harris и трех приборов ночного видения AN/PVS-14 американского производства.
В ходе начатого разбирательства по фактам недостачи выявлено незаконное списание 4 ед. автомобилей КрАЗ. Из объяснений начальника автомобильной службы 10-й бригады автомобили были уничтожены огнем в ходе лесного пожара в районе н. п. Широкино 11 июля.
Более того, проводимая замена подразделений 10-й бригады на подразделения 36-й бригады морской пехоты отразилась и на гражданском населении.
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По информации от местных жителей н. п. Хлебодаровка, украинские военнослужащие передвигаясь на бронемашине (БРМД) с бортовым номером 832 и совершили наезд на столб линии электропередач.
В результате ДТП по вине боевиков 8 горно-штурмового батальона 10 бригады ВСУ южная окраина города была обесточена, более 350 абонентов остались без электроснабжения.
В связи с этим жители обратились к председателю администрации города Хлебодаровка В. Халявко с требованием запретить передвижение военной техники ВСУ по дорогам общего пользования и восстановить электричество.
Продолжающаяся конфронтация командного состава трех батальонов из 35 и 54 бригад коснулась и самих комбригов.
Установлено, что для выяснения обстоятельств конфликта, причиной которого стал отказ командира 18 батальона 35 бригады майора Килафлы открывать огонь по Горловке, в штаб 503 батальона для беседы с майором Сухаревским прибыл командир 35 бригады полковник Палас.
В ходе доклада Сухаревский обвинил командира 18 батальона Килафлы в неспособности вести боевые действия в связи с нахождением подчинённого личного состава в состоянии наркотического опьянения.
В результате комбриг Палас, в связи с полученной информацией о поступлении в батальон очередной партии наркотиков, спланировал внезапный визит к боевикам 18 батальона в район н. п. Новгородское.
Кроме этого, замешанный в конфликте 46 батальон «Донбасс» 54 бригады, который также агрессивно настроен по отношению к соседнему 18 батальону, взят на личный контроль командиром 54 бригады Майстренко. По его указанию, с целью предупреждения силовой конфронтации с соседним батальоном 35 бригады усилено патрулирование пятью группами сотрудников службы правопорядка позиций и расположения в зоне ответственности 46 батальона.
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ВСУ сообщили о потерях на Донбассе
Пресс-центр штаба «операции объединенных сил» сообщает о новых потерях на Донбассе, по традиции списывая их на мифические «российские вооруженные формирования».
«13 июля вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня. Враг открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил неподалеку от Славного. К большому сожалению, в результате обстрела противника Украина потеряла одного мужественного защитника», — говорится в сообщении украинских карателей.
Еще один «ВСУшник» погиб в районе н. п. Зайцево: подорвался на «неизвестном взрывном устройстве во время выполнения боевого задания и получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью».
Кроме того, за минувшие сутки пятеро украинских военных получили ранения, ещё один — боевые травмы.
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Коронавирус и самоподрывы косят ряды ВСУ: Сводка с Донбасса (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ не зафиксировано.
Вооружённые формирования Украины продолжают использовать условия перемирия для размещения военной техники в населенных пунктах на подконтрольной территории.
По данным нашей разведки, в зоне ответственности 2 батальона 30 бригады ВСУ в н. п. Новозвановка отмечено размещение трех БМП-2, которые свободно перемещаются по населенному пункту, разрушая гусеничной техникой дороги общего пользования и создавая аварийные ситуации.
Так, 11 июля военнослужащие батальона совершили наезд на автобусную остановку по ул. Советской. В тот момент транспорт до н. п. Попасная ожидали трое местных жителей пенсионного возраста. Благодаря устойчивости железобетонной конструкции жертв удалось избежать. Добравшись до пункта назначения, пенсионеры написали жалобу в Попаснянский районный совет.
По совету сотрудников администрации, жители поселка начали сбор подписей для коллективного обращения к главе «Луганской областной военно-гражданской администрации» Гайдаю с жалобой на бесчинства военнослужащих и требованием запрета перемещения и размещения бронетехники ВСУ в населенных пунктах.
Недовольство местных жителей в связи с нарушением их прав со стороны ВСУ нарастает в н. п. Славянск, где во время вчерашнего визита послов Польши, Латвии, Словакии и Эстонии местные жители попытались сообщить корреспондентам телеканалов «Украина-24» и ICTV, сопровождающих делегацию, о противоправных действиях бойцов 81 аэромобильной бригады ВСУ, терроризирующих местное население.
Офицер отдела специальных действий 74 Центра ИПсО ВСУ Лещук запретил украинским журналистам общаться с населением, однако позже местные жители сумели поговорить с послом Латвийской республики Юрисом Пойкансом в присутствии корреспондента французского агентства «Франц Пресс».
Командир 74 Центра ИПсО Сергиенко после доклада Лещука распорядился предпринять все необходимые меры с целью недопущения публикации дискредитирующих сведений на страницах иностранного издательства.
Сам Сергиенко опасается очередного дисциплинарного воздействия со стороны командования из-за некомпетентности своих подчиненных и публикации в социальной сети «ВКонтакте» видеозаписей военнослужащих 14 бригады ВСУ, подметающих лужи на Ровенском полигоне во время проведения боевого слаживания перед убытием в зону «ООС».
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После совещания Зеленского с членами правительства и руководством ведомств, привлеченных к борьбе с коронавирусной инфекцией, Центры ИПсО ВСУ получили указания на представление предложений по стабилизации информационной обстановки в связи со второй волной эпидемии на Украине.
Внезапный кризис отмечен в Харьковской области, где в областной клинической инфекционной больнице не хватает мест для размещения инфицированных, а младшему медицинскому персоналу приходится работать в три смены и вести до 20 пациентов одновременно, что нарушает нормы трудового законодательства и исключает всяческую возможность оказания качественной и своевременной медицинской помощи.
Заслуженный врач Украины, хирург Харьковского военного госпиталя Виктор Беленький связывает внезапную эпидемию в регионе с прибытием в конце июня американских вирусологов в Центральную реферативную лабораторию для испытания новой вакцины, о чем он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
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Подразделения ВСУ в зоне «ООС» продолжают ежедневно нести небоевые потери.
Так, средствами видеонаблюдения в районе н. п. Новотошковское нами зафиксировано проведение инженерных работ военнослужащими 2 батальона 93 бригады ВСУ.
Из материалов предварительного разбирательства стало известно, что в связи с отсутствием окопных зарядов старший солдат Тагоненко, проявляя смекалку, применил мины калибра 82 мм для разрыхления каменистой почвы.
Расположив в углублении снаряд капсюлем вверх, Тагоненко вместе со старшим сержантом Горбачем, бросая глыбы камней, пытались привести их в действие, чем спровоцировали детонацию заряда.
В результате таких действий оба военнослужащих получили осколочные ранения и госпитализированы в военно-медицинской госпиталь н. п. Северодонецк.
Командованием бригады предпринимаются меры по учету наличия мин на передовых позициях, запрету их использования не по назначению.
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