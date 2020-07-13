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Союзное государство провалилось? Что происходит между РБ и РФ. Сергей Кандыбович

09:45. 13 июля 2020 117 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=nYh8XuEHjCQ

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 4535 3047
    чужой 13 июля 2020 в 10:19

    Спасибо Кандыбович Львович, за прекрасно сформированное из того что вслух говорит народ.
    Но на самом деле думают люди по другому.

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