Союзное государство провалилось? Что происходит между РБ и РФ. Сергей Кандыбович

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Если и существуют случаи, когда выбранная работа не приносит человеку удовлетворения, то виноват сам человек, а не работа. Работа сама по себе не делает человека нужным и незаменимым; она лишь предоставляет ему возможность стать таковым.
Спасибо Кандыбович Львович, за прекрасно сформированное из того что вслух говорит народ.
Но на самом деле думают люди по другому.