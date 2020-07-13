Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 13 июля 2020

Весь мир негодует: Реджеп Тайип Эрдоган решил превратить главнейшую туристическую достопримечательность Собор Святой Софии в мечеть. 10 июля огласили решение Госсовета Турции о новом статусе культурного наследия.

Мечта Эрдогана провозгласить себя не президентом, но султаном — уже ни для кого не новость. Одни только территориальные интересы турецких властей в разных странах Ближнего Востока говорят о намерении президента вернуть «старые добрые времена Османской империи».

В то же время в ЮНЕСКО уверены, что глава Турции не имел права менять статус или облик мирового культурного памятника без согласия ООН.

Хотя, когда это Эрдогану было интересно мнение организации, к которой у самопровозглашенного султана никогда не было и толики уважения?

Сам президент Турции считает, что в столь «религиозном» вопросе для него важнее позиция граждан, а не мировых объединений. Все потому, что мнение этих горожан никак не могло не совпадать с президентским: если кто-то вдруг выступит против изменения статуса — сразу же получит клеймо предателя и прозападного шпиона.

Большинство экспертов считают, что Эрдоган не только своим решением откинул страну на шесть веков назад, но и, скорее всего, стимулировал «турецких экстремистов» устроить беспорядки.

В Турции начнутся большие волнения, если в городах захватят и другие христианские памятники, причем с молчаливого одобрения Анкары.

Казалось бы, какое России дело до страстного желания Эрдогана превратить мировой культурный памятник в мечеть? Однако здесь дело даже не в защите музея, а в попытке унизить духовное наследие православной Византийской империи.

Для каждого православного человека Святая София была великой христианской святыней.

Кроме того, Эрдоган наверняка захочет скрыть за новыми слоями штукатурки (как это уже делали несколько веков назад) древнейшие средневековые мозаики, что сильно беспокоит специалистов по сохранению древностей и историков.

Российские власти и глава РПЦ патриарх Кириллом подняли вопрос о защите христианских ценностях.

Мир ждёт, когда кто-то поставит на место самопровозглашенного султана, который успел наделать немало бед во многих странах.

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Евгения Лето, для «Русской Весны»