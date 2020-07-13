Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 13 июля 2020
- 14:22 Турция угрожает вмешаться в конфликт Азербайджана и Армении.
- 11:17 Результаты ударов по турецким ЗРК на авиабазе Аль-Ватия.
- 04:37 Антихристианская пощёчина Эрдогана: зачем президенту Турции менять статус собора Святой Софии (ФОТО).
- Вчера 23:00 Вражеский налёт на базу ВКС РФ в Сирии: военные рассказали подробности.
Турция угрожает вмешаться в конфликт Азербайджана и Армении
Турция выразила поддержку Азербайджану в условиях обострения ситуации на границе с Арменией.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал Ереван «опомниться» и заявил о готовности Анкары оказать любую посильную помощь в защите территориальной целостности Азербайджана.
«Армения должна отдавать отчет своим действиям. Турция и турецкий народ всеми возможностями находятся рядом с Азербайджаном», — заявил Чавушоглу, комментируя для телеканала TRT Haber сообщения о боестолкновениях на азербайджано-армянской границе.
Действия армянской армии, в результате которых погибли военные Азербайджана, глава МИД Турции назвал «неприемлемыми».
«Армения пытается отвлечь внимание мировой общественности от факта оккупации азербайджанских земель и создать новые зоны напряженности.
Каким бы ни был выбор Азербайджана в вопросе урегулирования ситуации по оккупированному Нагорному Карабаху и прилегающим районам — Турция поддержит это решение», — резюмировал турецкий министр.
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Результаты ударов по турецким ЗРК на авиабазе Аль-Ватия
Появились более наглядные спутниковые снимки последствий ударов "неизвестных" самолетов по авиабазе Аль-Ватия (в западной Триполитании) 4 июля 2020-го годав ходе которых по заявлениям командования ЛНА было уничтожено 2 ЗРК "Хок" и различная техника.
Снимки сделаны 12 июля.
Снимок до удара. Красной рамкой выделена турецкая техника.
Судя по следам, как минимум 3 цели были накрыты довольно точно.
На этой фотографии можно отметить еще одно попадание.
По поводу того, кто именно бомбил, есть 3 основных версии.
1. Самолеты ЛНА с авиабазы Аль-Джуфра (там базируются Су-24 и МиГ-29). (данная версия основана на заявлениях командования ЛНА)
2. Француские "Рафали" с авиабазы в Мали. (данная версия озвучивалась ливийскими источниками)
3. Эмиратовские "Мираж 2000" с одной из египетских авиабаз (данная версия озвучивалась в турецкой официозной прессе)
В целом же, кто бы не бомбил турок, он сделал это весьма точно и для Турции это очевидно был болезненный щелчок по носу, ибо после разгрома Хафтара к югу от Триполи она уже совсем расслабилась, после чего ей объяснили по-взрослому, что ничего еще не закончилось и внешние спонсоры Хафтара не дадут Эрдогану просто так затащить Ливию в турецкую зону влияния.
Также на авиабазе отмечено:
Турецкая 155-мм САУ "Фиртина".
Тачанки у разрушенного ангара, в котором в мае был уничтожен один из эмиратовских "Панцирей".
Часть старых самолетов сгребли в кучу. Судя по тому, что показывали на авиабазе в мае, ничего из этого летать уже не будет.
Прошло уже более месяца с попыток Турции наскоком взять Сирт и авиабазу Аль-Джуфра. Несмотря на угрожающую риторику, Турция пока не предпринимает решительных действий с целью получения желаемого, ограничиваясь требованиями передать Сирт и Аль-Джуфра ПНС Ливии до начала переговоров с ЛНА и парламентом в Тобруке. Его пока что посылают с этими желаниями лесом и предлагают переговоры без предварительных условий, о которых Турция отказывается, уклоняясь от признания Каирской декларации. Ситуация в целом повисла в воздухе и должна быть так или иначе разрешена.
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Антихристианская пощёчина Эрдогана: зачем президенту Турции менять статус собора Святой Софии (ФОТО)
Весь мир негодует: Реджеп Тайип Эрдоган решил превратить главнейшую туристическую достопримечательность Собор Святой Софии в мечеть. 10 июля огласили решение Госсовета Турции о новом статусе культурного наследия.
Мечта Эрдогана провозгласить себя не президентом, но султаном — уже ни для кого не новость. Одни только территориальные интересы турецких властей в разных странах Ближнего Востока говорят о намерении президента вернуть «старые добрые времена Османской империи».
В то же время в ЮНЕСКО уверены, что глава Турции не имел права менять статус или облик мирового культурного памятника без согласия ООН.
Хотя, когда это Эрдогану было интересно мнение организации, к которой у самопровозглашенного султана никогда не было и толики уважения?
Сам президент Турции считает, что в столь «религиозном» вопросе для него важнее позиция граждан, а не мировых объединений. Все потому, что мнение этих горожан никак не могло не совпадать с президентским: если кто-то вдруг выступит против изменения статуса — сразу же получит клеймо предателя и прозападного шпиона.
Большинство экспертов считают, что Эрдоган не только своим решением откинул страну на шесть веков назад, но и, скорее всего, стимулировал «турецких экстремистов» устроить беспорядки.
В Турции начнутся большие волнения, если в городах захватят и другие христианские памятники, причем с молчаливого одобрения Анкары.
Казалось бы, какое России дело до страстного желания Эрдогана превратить мировой культурный памятник в мечеть? Однако здесь дело даже не в защите музея, а в попытке унизить духовное наследие православной Византийской империи.
Для каждого православного человека Святая София была великой христианской святыней.
Кроме того, Эрдоган наверняка захочет скрыть за новыми слоями штукатурки (как это уже делали несколько веков назад) древнейшие средневековые мозаики, что сильно беспокоит специалистов по сохранению древностей и историков.
Российские власти и глава РПЦ патриарх Кириллом подняли вопрос о защите христианских ценностях.
Мир ждёт, когда кто-то поставит на место самопровозглашенного султана, который успел наделать немало бед во многих странах.
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Евгения Лето, для «Русской Весны»
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Вражеский налёт на базу ВКС РФ в Сирии: военные рассказали подробности
Как днём со ссылкой на военный источник сообщала Русская Весна, боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников.
Вечером в воскресенье инцидент подтвердил руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
«11 июля 2020 г. около 22:30 российскими средствами противовоздушной обороны были выявлены беспилотные летательные аппараты, приближавшиеся к району расположения российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления», — заявил он на брифинге.
«Огнем российских средств ПВО уничтожено два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении на удалении 5 км от авиабазы», — отметил Щербицкий.
Поешставитель Минобороны уточнил, что пострадавших или материального ущерба нет. Авиабаза продолжает функционировать в плановом режиме.
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