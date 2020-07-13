Главная » Видео, Политика, События

Разгромили офис! Хабаровск и провокаторы, Норникель сливает // Галопом по Европам #252

19:30. 13 июля 2020 120 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PqYhY0koW8w

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Интервью с Викторией Викторовной ПреобРАженской Основательницей «Космического Полиискусства Третьего Тысячелетия»
Виктория Преображенская - она же Мария Дэви Христос - основательница «Космического Полиискусства Третьего Тысячелетия» Вопросы задаёт Мария Егорова, корреспондент газеты «Московский комсомолец». — Известно, что все мы родом из детства. Были ли в Вашем ...
Кто убил полковника Буданова?
Кто убил полковника Буданова.mp4 Все версии громкого преступления! И также съемки с камер наружного наблюдения!Источник http://via-midgard.info/
Светлана Лада-Русь. В Москве разжигают еще один Майдан?
...подставные лидеры. Возглавить протест пытаются провокаторы самого разного толка. Например, лидер... последнего отрицал свое сотрудничество с провокатором Гуляевым. А недавно выяснилось,... Неожиданно для всех в качестве провокаторов, по нашему мнению, выступили ...
Почему я отношусь к Левашову как к Геббельсу?
... Романовых, которая в 1775 году разгромила войска Славяно-Арийской Империи (Великой...
Растения тоже общаются. Николай Левашов
Растения могут общаться(!) Они такие же живые существа как и мы, наделенные определённым уровнем сознания и органами чувств. Они так же как и мы чувствуют боль и не хотят умирать. Растения не только живые, они могут мыслить, и хотя у них нет глаз, у них ...
Я помню, как развалили мою страну...
фото:intaldom.ru Кто выжил во время перестройки.....Мои 13 лет пришлись на 1991 год. Вся шваль, которая сейчас критикует Путина, была у власти. Я не помню ничего, что они хорошего сделали. Я помню, как развалили мою страну, я помню, как люди годами не ...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 4685 4397
    KT 13 июля 2020 в 20:48

    Приехал Трутнев(фамилия просто песня,очень подходит к должности)провёл ЗАКРЫТОЕ совещание и в рядах протестующих появились провокаторы.(чисто совпадение)))
    И Норникель старается как может.Малацы.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)