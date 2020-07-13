Разгромили офис! Хабаровск и провокаторы, Норникель сливает // Галопом по Европам #252

Виктория Преображенская - она же Мария Дэви Христос - основательница «Космического Полиискусства Третьего Тысячелетия» Вопросы задаёт Мария Егорова, корреспондент газеты «Московский комсомолец». — Известно, что все мы родом из детства. Были ли в Вашем ...
...подставные лидеры. Возглавить протест пытаются провокаторы самого разного толка. Например, лидер... последнего отрицал свое сотрудничество с провокатором Гуляевым. А недавно выяснилось,... Неожиданно для всех в качестве провокаторов, по нашему мнению, выступили ...
Растения могут общаться(!) Они такие же живые существа как и мы, наделенные определённым уровнем сознания и органами чувств. Они так же как и мы чувствуют боль и не хотят умирать. Растения не только живые, они могут мыслить, и хотя у них нет глаз, у них ...
фото:intaldom.ru Кто выжил во время перестройки.....Мои 13 лет пришлись на 1991 год. Вся шваль, которая сейчас критикует Путина, была у власти. Я не помню ничего, что они хорошего сделали. Я помню, как развалили мою страну, я помню, как люди годами не ...
Приехал Трутнев(фамилия просто песня,очень подходит к должности)провёл ЗАКРЫТОЕ совещание и в рядах протестующих появились провокаторы.(чисто совпадение)))
И Норникель старается как может.Малацы.