Новый «1937-й» – или наведение порядка?

За время, прошедшее с момента голосования за поправки в Конституцию, новостные ленты либеральных (и не только) изданий наполнились «кричащими» заголовками.

«…Новый виток задержаний, обысков, приговоров — сразу после «триумфального», как заявили в Кремле, голосования по поправкам к Конституции». RTVi

Правда, громко кричать о том, чего, в сущности, нет – отличительная черта «независимой» прозападной прессы. «В России начались масштабные политические репрессии против оппозиции» – это заголовок от… 25 мая 2018 года. Живя в году 2020-м, любой гражданин России скажет, что за период 2018-2020 гг. никаких «масштабных политических репрессий» не было.

Так что не будем верить громким заголовкам либеральной прессы, а просто ознакомимся с фактами.

Какие события записывают в счет «нового 1937 года» российские либералы?

Событие 1

Осуждена за «оправдание терроризма» псковская журналистка Светлана Прокопьева. Она получила штраф в 500.000 рублей, хотя прокуратура просила для неё 6 лет лишения свободы.

31 октября 2018 года 17-летний анархо-коммунист Михаил Жлобицкий вошел в приемную ФСБ в Архангельске, после чего привел в действие взрывное устройство. Он погиб, ранения получили три сотрудника ФСБ. Это – то, что произошло. А совестливая Светлана Прокопьева (которая, в своё время, была региональным корреспондентом Русской службы Би-би-си в Пскове) в эфире псковского «Эха Москвы», сказала то, что суд позднее посчитал оправданием терроризма. После эфира материал Прокопьевой был опубликован на сайте «Псковская лента новостей» под заголовком «Репрессии для государства». Позднее и текст, и запись эфира будут удалены по решению Роскомнадзора. Далее местная судья назначила штраф в 150 тысяч рублей радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» по части 6 статьи 13.15 КоАП (производство либо выпуск продукции СМИ, содержащей публичные призывы к терроризму либо оправдывающей терроризм). После чего в феврале 2019 года против Светланы Прокопьевой возбудили Уголовное дело об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК).

Повторять слова Прокопьевой нет ни возможности, ни нужды, так как они в итоге получили оценку в приговоре суда, именно, как оправдание терроризма. Поэтому для понимания приведем оценку экспертов:

«Признание логичности, обоснованности террористической деятельности и терроризма осуществляется в статье посредством утверждений о целесообразности действий террориста в современных условиях политической жизни России, — к таким выводам пришли эксперты. Они считают, что Прокопьева указала на несоблюдение властями «законных прав и свобод граждан», причину теракта связала с действиями правоохранительных органов, сравнила взорвавшего себя студента с народовольцами…Террористический акт [в тексте] рассматривается как единственное возможное решение для привлечения внимания к проблемам в современной России».

Теперь, глядя на экспертизу, представьте себе, что подобные слова легко отнести вообще к любому теракту. Неважно, кто и зачем что-то взорвал – «это единственное возможное решение для привлечения внимания к проблемам в современной России». Вот взорвали бомбу в питерском метро – так просто нет другого способа привлечь внимание. Если это не оправдание терроризма, то что это такое? Я вам отвечу – это романтизация душегубства, признание убийства, как законного и допустимого метода.

За подобные материалы, открывающие ящик Пандоры терроризма – штраф это крайне мало…

Событие 2

Арестован по обвинению в «госизмене» журналист Иван Сафронов. Быстрота появления футболочек с текстом «Свободу Ивану Сафронову!» просто поражает. Тот факт, что большинство великих разведчиков и шпионов были именно журналистами (писателями) крепко забыта протестующими либералами. Сафронов не виноват – потому что он журналист! Логика просто поразительная. Рихард Зорге, работавший корреспондентом германских изданий в Японии, видимо им неизвестен. Второй факт, якобы утверждающий невиновность обвиняемого – вменяемое ему сотрудничество с чешской разведкой. Мол, смешно – какие чехи!? Разведки всех «малых» стран давно и плотно работают на ЦРУ – в этом и есть их смысл. Не каждый согласится работать с США, а вот побеседовать и помочь эстонскому, украинскому, чешскому «коллеге» психологически гораздо проще.

Событие 3

Прокуратура запросила 15 лет тюрьмы для карельского историка и правозащитника Юрия Дмитриева. Тут история совсем иная. Историку и руководителю карельского отделения «Мемориала» Юрию Дмитриеву в декабре 2016 года были предъявлены обвинения из-за того, что он фотографировал свою приемную дочь… в обнаженном виде. Девочке тогда было 5-7 лет. Эти фото хранились в компьютере правозащитника, он утверждал, что фотографировал девочку для контроля за тем, как она развивается.

Вопрос всем, у кого есть дети: кто ещё, кроме совестливого мемориальщика фотографировал своих или приемных детей голыми «для контроля, как они развиваются»? «По результатам расследования Дмитриеву было предъявлено обвинение в совершении с 2008 по 2015 годы развратных действий в отношении несовершеннолетней и изготовлении детской порнографии, а также в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия», однако в апреле 2018 года Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по статьям о развратным действиях и изготовлении детской порнографии. Он был признан виновным лишь в незаконном хранении огнестрельного оружия.

При этом в публикациях местной карельской прессы уже тогда высказывалось недоумение в таком ходе дела. Эксперт искусствовед Сергей Сергеев, сделавший экспертизу фотографий, говорил следующее:

«Поясню, что конвенция по защите прав ребенка приравнивает к детской порнографии неподобающее фото самого обнаженного ребенка. А на сделанной Дмитриевым серии фотографий его приемная, тогда 11-летняя дочь, снята в слишком откровенных позах, при которых близко видны, сами понимаете, что. И у меня нет сомнений, что это – в чистом виде порнография».

И вот Верховный суд Карелии отменил этот приговор и направил дело на новое рассмотрение. После возбуждения уголовного дела девочку забрали из семьи «правозащитника», а в июне 2018 года «в отношении Дмитриева возбудили новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери, его арестовал суд. В октябре судья Александр Мерков объединил уголовные дела Юрия Дмитриева в одно. По версии следствия, Дмитриев «совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери с 2012 по 2016 годы».

Вот суд по этому, отнюдь не политическому делу, и должен состояться в ближайшие дни.

«Любопытно, что некоторые, поддерживающие Дмитриева СМИ, намеренно забывают публиковать информацию об отмене оправдательного приговора в целом, в том числе и в части оправдания Дмитриева по обвинению в фотосъемке несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов» – говорит адвокат Игорь Перов, представляющий в суде интересы несовершеннолетней бывшей приемной дочери Дмитриева.

В качестве «вишенки на торте» заметим, что тяга к детской порнографии имеет место быть среди «полузащитников прав человека». Стоит лишь напомнить историю иконы советских диссидентов Владимира Буковского, которого лишь резкое ухудшение здоровья и дальнейшая смерть спасли от позорного приговора. 27 апреля 2015 года Королевская прокуратура Великобритании предъявила Буковскому обвинение в хранении и изготовлении (под «изготовлением» имеется в виду скачивание из Интернета в распоряжение обвиняемого) детской порнографии. В итоге в июле 2017 года процесс над Буковским был отложен в очередной раз, а в феврале 2018 года — окончательно приостановлен по состоянию здоровья Буковского. При этом — начальные обвинения с Буковского никто не снял, а потом он умер.

Событие 4

Прошли обыски у издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Этот персонаж – автор «идеи» танцевать и безобразничать в храмах, которая была реализована им и его подельницами по «группе» Пусси Райот. Он же участвовал и в «перфомансе», а вернее говоря в публичном половом акте в музее наряду с другими участницами этой «музыкальной группы». Во время чемпионата мира по футболу в России, Верзилов и его помощники выбежали на поле в полицейской форме. Короче – персонаж такой, что клейма ставить негде. Честно говоря – тюрьма по нему давно скучает. И вот у него обыски. Один ролик задержания Верзилова, где он активно бьет полицейских, у любого другого гражданина потянул бы на несколько лет.

Но сам факт всего лишь обыска и задержания подается либеральной прессой, как нечто ужасное-преужасное. На самом деле к тефлоновому Верзилову пришли полицейские, когда его «обвинили по уголовной статье за то, что он не уведомил власти об иностранном гражданстве. Поводом стало то, что у Верзилова есть канадский паспорт, — он его получил в юности. При этом сам канадский паспорт у Верзилова нашли во время обысков по «московскому делу» в 2019 году».

Событие 5

Прошли обыски в офисах «Открытой России» и «МБХ-Медиа» – структурах Ходорковского в России.

«Причиной визита следователей стало дело «ЮКОСа», заведенное ещё в 2003 году», – сообщает «Эхо Москвы». Следователи изъяли технику, включая компьютеры и планшеты. О предъявлении каких-либо обвинений после обысков не сообщалось. Что же за переполох? Зачем приходи силовики? Потому что структуры Ходорковского являются на сегодняшний день одним из источников закачивания средств «на смуту».

«В апреле 2017 года Генеральная прокуратура признала нежелательными на территории России зарегистрированную в Великобритании организацию «Открытая Россия» и общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Великобритания). По мнению ведомства, эти организации осуществляли на территории России «специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными».

Тогда в «Открытой России» пояснили, что речь идет о британских организациях, к которым российское движение не имеет отношения». РБК

Вот, собственно говоря, мы и разобрали основной перечень беспокойства среднестатистического российского либерала. Как видим, на самом деле, ничего не происходит. Власть, как и ранее, «покусывает» тех, кто хочет разрушения государства и делает это весьма мягко. Отнюдь не зубами.

P.S. В момент написания этой статьи пришли новости об аресте губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

По данному поводу считаю необходимым сказать следующее:

Фургал был выбран губернатором в 2018 году на волне протестного голосования. Его фигура, безусловно, вызывала раздражение у представителей ЕР, потерявших регион. Политика в деле Фургала присутствует. Об этом говорит жесткость его публичного задержания, что посылает участникам сентябрьских губернаторских выборов вполне конкретный сигнал: «подумайте о вашем будущем после вашей возможной победы». В 2019 году позиции Фургала и ЛДПР укрепились в области, после победы кандидата губернатора и ЛДПР на довыборах в Госдуму, где одним из проигравших был Н.Н. Платошкин. Желание снять Фургала у его конкурентов и недоброжелателей обязано опираться на факты. Просто так арестовать губернатора, без серьезнейших фактов его причастности к убийствам невозможно. Согласование по таким фигурам идет на самом высоком уровне. В.В. Жириновский оказался в сложном положении. Не защищать Фургала он не может, не потеряв репутацию ЛДПР (с которой «выдачи нет»), защищать слишком рьяно тоже не может. В случае если ВВЖ призовет депутатов своей фракции и губернаторов от ЛДПР в знак протеста уйти в отставку, он может столкнуться с массовым неповиновением ему лично. Помимо этого, вписываться за Фургала в случае обвинительного приговора последнему по тяжелейшей статье – потеря лица перед избирателями. ЛДПР вовсе не желает стать в медийном пространстве партией организаторов подобных преступлений. Казус Фургала вполне может быть использован для насущной переделки политического поля России и строительства полноценной многопартийной, а по сути, двух-трех – партийной системы, с проводом в Госдуму новых политических партий. Массовые митинги в поддержку Фургала, которые были организованы в Хабаровском крае при непосредственном участии краевой администрации и команды арестованного губернатора, не были согласованы. По сути, это был вызов Кремлю, и без ответа он точно не останется. Только ответ будет ассиметричный. Централная власть не может допустить, чтобы местные власти в любом субъекте Федерации выступали организаторами (или соорганизаторами) несогласованных (незаконных) акций протестного характера. Для самого Фургала прошедшие митинги в Хабаровске точно в плюс не пойдут. В очередной раз можно констатировать противоречивость общественного мнения. Желание наказания воров и коррупционеров точно не отменяет наказания причастных к убийствам. Люди одновременно хотят «посадок» и тут же выступают против ареста того, кто им симпатичен, действуя по логике «сажать надо кого-то там, а не у нас». Но общая «национализация элит», частью которой обязательно должно быть устранение из власти и «около власти» всех связанных с коррупцией и криминалом, элементов, не может и не должна быть точечной, избирательной.

Так, что дорогие избиратели – бойтесь реализации своих желаний…

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Источник: https://nstarikov.ru/novyj-1937-j-ili-navedenie-porjadka-116917