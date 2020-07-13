Новости Украины и Новороссии 13 июля 2020

Специалисты, расследующие дело крушения малайзийского «Боинга», совершавшего рейс МН17, решили любой ценой переложить всю ответственность на Россию и очернить репутацию Кремля. Москву хотят сделать козлом отпущения в этой запутанной истории.

На днях официальный Амстердам, так сказать, проявил жест доброй воли. Голландский кабинет министров заявил о намерении подать иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Так они якобы решили поддержать родственников жертв трагедии.

Правительство Нидерландов отказалось дожидаться итогов расследования и решило взвалить всю вину на Россию.

Также стало известно, что Амстердам рассматривает инициативу подключить к суду по делу о крушении «Боинга» еще несколько стран, граждане которых летели злосчастным рейсом МН17.

По сообщениям посла Украины в Нидерландах Всеволода Ченцова, к делу планируют подключить членов Союза Суверенных Государств (ССГ). Он также сообщил, что решение об участии Киева к делу будет приниматься в Международном суде ООН.

Подав в ЕСПЧ иск против России, нидерландские специалисты продемонстрировали собственную некомпетентность.

Во-первых, эта инстанция не занимается судебными слушаниями между государствами. Во-вторых, Амстердам подтвердил, что «гаагское шоу» провалилось, а правительство и прокуратура зашли в тупик.

России в данном случае вряд ли следует реагировать на очередную провокацию Киева и западных русофобов. Необходимо дождаться окончания расследования и тогда уже оценивать ситуацию.

Нужно настаивать на том, чтобы в деле крушения МН17 рассматривали все имеющиеся доказательства, а не только те, которые выгодны Киеву и их защитникам.

Не раз появлялись подтверждения информации о том, что официальный Киев совершил преступление, чтобы угодить своим кураторам за рубежом.

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»