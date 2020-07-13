Новости Украины и Новороссии 13 июля 2020
- 06:00 Дело МН17: Нидерланды отказались ждать итогов расследования и решили взвалить всю вину на Россию.
- 01:20 Вас продолжают загонять в стойло.
- 00:00 Открытый терроризм: Нацисты напали на сторонников Шария в Харькове, есть пострадавшие (ВИДЕО).
- Вчера 23:30 Это Украина: На Херсонщине работники ночных клубов перекрыли мост (ФОТО).
Дело МН17: Нидерланды отказались ждать итогов расследования и решили взвалить всю вину на Россию
Специалисты, расследующие дело крушения малайзийского «Боинга», совершавшего рейс МН17, решили любой ценой переложить всю ответственность на Россию и очернить репутацию Кремля. Москву хотят сделать козлом отпущения в этой запутанной истории.
На днях официальный Амстердам, так сказать, проявил жест доброй воли. Голландский кабинет министров заявил о намерении подать иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Так они якобы решили поддержать родственников жертв трагедии.
Правительство Нидерландов отказалось дожидаться итогов расследования и решило взвалить всю вину на Россию.
Также стало известно, что Амстердам рассматривает инициативу подключить к суду по делу о крушении «Боинга» еще несколько стран, граждане которых летели злосчастным рейсом МН17.
По сообщениям посла Украины в Нидерландах Всеволода Ченцова, к делу планируют подключить членов Союза Суверенных Государств (ССГ). Он также сообщил, что решение об участии Киева к делу будет приниматься в Международном суде ООН.
Подав в ЕСПЧ иск против России, нидерландские специалисты продемонстрировали собственную некомпетентность.
Во-первых, эта инстанция не занимается судебными слушаниями между государствами. Во-вторых, Амстердам подтвердил, что «гаагское шоу» провалилось, а правительство и прокуратура зашли в тупик.
России в данном случае вряд ли следует реагировать на очередную провокацию Киева и западных русофобов. Необходимо дождаться окончания расследования и тогда уже оценивать ситуацию.
Нужно настаивать на том, чтобы в деле крушения МН17 рассматривали все имеющиеся доказательства, а не только те, которые выгодны Киеву и их защитникам.
Не раз появлялись подтверждения информации о том, что официальный Киев совершил преступление, чтобы угодить своим кураторам за рубежом.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Вас продолжают загонять в стойло
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Открытый терроризм: Нацисты напали на сторонников Шария в Харькове, есть пострадавшие (ВИДЕО)
Три человека пострадали в ходе столкновений между боевиками «Нацкорпуса» и сторонниками «Партии Шария» в Харькове. Об этом сообщает полиция Харьковской области.
«12 июля в 15:52 в Шевченковское отделение полиции поступило сообщение о конфликте между гражданами по улице Аральской. По адресу полицейские обнаружили разрисованный забор домовладения и двух пострадавших мужчин с телесными повреждениями, которые были доставлены в больницу», — говорится в сообщении.
Следователи отделения открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет.
В то же время на странице «Национального корпуса» сообщается, что члены организации провели акцию под домом семейства Кацуб, которых они обвиняют в поддержке «Партии Шария».
«Мы пришли к представителям пророссийской „Партии Шария”, в их логово, где они сейчас здесь, в зеленке, мужчины убежали, а женщины остались…» — говорит на видео главарь харьковской ячейки «Нацкорпуса» Константин Немичев.
Женщин, судя по видео, националисты облили зеленкой.
Участники акции нарисовали на воротах петуха, написали «Шарий», на заборе изобразили российский флаг, написали «Кацуба + Шарий = Россия» и зажгли файеры.
Как стало известно, в результате столкновений трое человек оказались в харьковской больнице неотложной помощи. У одного из пострадавших — ожог глаз, у двух других — повреждения от травматического оружия.
Инцидент прокомментировал Анатолий Шарий:
«Террористическая организация “Нацкорпус” под прикрытием Национальной полиции совершила нападение на дом главы штаба “Партии Шария” в Харькове.
Нападение произошло с использованием огнестрельного оружия, ранено два человека.
Официальные представители террористической организации “Нацкорпус” взяли на себя ответственность за нападение.
Напомню — террористическая организация “Нацкорпус” три недели назад совершила попытку убийства Никиты Роженко там же, в Харькове.
После этого там же, в Харькове, совершен ряд нападений на людей.
Ни одного задержания полиция не произвела.
Все нападения курируются Офисом Президента, вот уже с месяц террористическая организация “Нацкорпус” — личная гвардия Зеленского.
Несмотря на открытый терроризм, угрозы, попытки убийства и нападения, СБУ и МВД не задерживают руководство террористической организации.
Зеленский, от раненых Вам привет. И скоро привет придет оттуда, откуда не ждете. Предводители террористов обычно заканчивают на скамье подсудимых».
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Это Украина: На Херсонщине работники ночных клубов перекрыли мост (ФОТО)
На Херсонщине работники ночных клубов и рестораторы перекрывали Антоновский мост через Днепр из-за ограничений работы развлекательных заведений до 23 часов.
Об этом сообщила начальница отдела коммуникации главка Нацполиции в Херсонской области Татьяна Пшонь.
«В течение часа пять раз перекрывали движение транспорта — частично пропускали транспорт, затем снова осуществляли непрерывное движение по пешеходному переходу, затем снова пропускали транспорт. Участие в акции принимали около 80 лиц — предпринимателей, которые не согласны с ограничением работы после 23 часов», — сказала чиновница.
Глава облгосадминистрации Юрий Гусев сообщил, что встретился с представителями ночных клубов и заведений питания Херсонской области, а до этого общался с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко.
«Переслал господину министру свое обращение в адрес премьер-министра Украины, которое мы направили в Кабинет министров Украины еще в пятницу. Александр Ткаченко пообещал этот вопрос поднять завтра с самого утра на правительственном совещании под председательством Дениса Шмыгаля. Ждем соответствующее решение Кабинета министров», — сказал глава ОГА.
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