Что в твоей паутине энергетических каналов отношений? Елена Ромская, Виктор Луговой и Олег Даргор
19:32. 13 июля 2020 63 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Если у человека нет смысла жизни, осуществление которого сделало бы его счастливым, он пытается добиться ощущения счастья в обход осуществлению смысла, в частности с помощью химических препаратов.