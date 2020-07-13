«Человек – первое сокровище государства». Как потомственный граф в радиоразведке Красной армии служил

Николай Николаевич Каменский о войне рассказывать не любил и всячески избегал этой темы, хотя для своих трех сыновей, родившихся в 50-х, иногда что-нибудь да припоминал. Как многие в то время, после школьного выпускного он отправился в военкомат добровольно записываться на фронт, где уже воевал его отец.

Поскольку 18 лет ему ещё не исполнилось (родился в декабре 1923 г. в Тбилиси), он был направлен в школу младших командиров, отделение радиотелеграфистов. В другом подразделении этого училища в горах Кавказа проходил подготовку Булат Окуджава. Николай попал в радиоразведку.

Теперь, в год 75-летия Великой Победы, о нем рассказывает его средний сын – историк, художник, писатель Алексей Николаевич Каменский.

– Тогда электроника ещё не появилась, и радиоразведка – это был особый род войск. Там преподавали опытные морские радисты. Они использовали русское изобретение – пеленг, идею которого предложил и разработал адмирал Макаров во время Русско-японской войны. Это битва лучей. Радиоизлучающий источник определяется, так как он пульсирует. А поскольку радисты, как и командующие, находятся при штабах, – то выявляется местоположение вражеских сил. Кроме того, радистов узнавали «по почерку», поэтому знали, к какому штабу радист принадлежит и кому передает. Поэтому становилось точно известно, где какой штаб находится, приближен ли он к линии фронта или нет. В итоге разведка получала карту звуковых линий и отслеживала перемещение штабов противника. Отец имел абсолютный слух и легко разбирался в мире звуков.

Их дивизион на грузовиках пересекал линию фронта, вел пеленг, радиоохоту за радистами противника и т.п., а после приходилось стремительно уходить, так как у немцев были созданы специальные моторизованные части, цель которых – перехват наших групп, проникавших в их секретную информацию. Оперативное реагирование у немцев было хорошо налажено. Мотоциклисты с автоматами перемещались быстро, сразу же подключалась артиллерия, иногда поднимали даже авиацию. Отец вспоминал, как грузовик уже ехал, а он бегом догонял, едва успевая схватиться за борт, и благодаря невероятному прыжку оказывался в кузове. Группа называлась – Отдельный радиоразведывательный дивизион Ставки Верховного Главнокомандования. В их функции входила радиоразведка и радиовойна, в том числе глушение радиостанций противника (что мешало передаче приказов).

Это кажется невероятным, но они не имели права предъявлять документы вообще никому, так как немецкие диверсанты, бывало, переодевались в смершевцев и действовали с нашей стороны фронта. Засекреченный дивизион нигде не был дислоцирован, не подчинялся ни армиям, ни фронтам, а сведения докладывал только в Ставку.

Кстати говоря, дивизион сыграл решающую роль в переходе Румынии на сторону союзников, в результате чего Гитлер утратил нефтяное месторождение в Плоешти в 1944 году.

В боях за Кенигсберг отец получил тяжелое ранение, когда на штурм подняли всех: и штабных, и радистов, поскольку город представлял собой старинную крепость, неприступную. Стены – метровой толщины, каменные дзоты, подземные ходы (под землей были коммуникации, вплоть до железнодорожных).

Одновременно на фронте был и отец Николая Николаевича, мой дед Николай Сергеевич Каменский (1898 –1952), правда, они ни разу не встретились.

Окончив в юности Пажеский корпус, он сражался на Первой мировой войне, а во время Великой Отечественной участвовал в обороне Кавказа. Знал 19 языков. Служил в военной разведке. О своем происхождении всегда – до войны, во время и после – в анкетах указывал: граф.

После войны преподавал в институте военных переводчиков, писал учебники, выполнял работу по формированию кадров офицеров военной разведки. Последнее звание – подполковник ГРУ.

Когда грянула война, бабушке, Людмиле Серафимовне, было под 40. Воспитанная дедом – генерал-лейтенантом от артиллерии В.Л. Халютиным, участником Первой мировой, – она считала, что все дворяне должны воевать. Однако оказалось, что женщин такого возраста на фронт не брали. Тогда она окончила курсы подготовки (стрельба, прыжки с парашютом), получила значок «Ворошиловский стрелок» и все время писала просьбы в инстанции. Наконец, в 1943 году её взяли военным переводчиком на Северный фронт, в Мурманск, Архангельск, куда приходили английские конвои с поставками по ленд-лизу, и нужны были специалисты. Трудно представить, но там она вполне могла встретиться с Андреем Андреевичем Романовым, внуком сестры Николая II Ксении Александровны, прибывшим в Мурманск в составе британского конвоя на крейсере «Шеффилд», где служил матросом. Родившись в Лондоне в 1923 году (как и Николай Николаевич), он тоже пошел воевать против Гитлера. И так получилось, что первым из Романовых после революции ступил на русскую землю. Сейчас он художник, живет в США.

На Нюрнбергском процессе бабушка была переводчиком у заместителя председателя Верховного Суда Советского Союза генерал-майора юстиции И.Т. Никитченко. Видела Геринга, Йодля, слышала речь Гесса, которая засекречена по сию пору.

В мирное время преподавала в Институте иностранных языков, где приобрела известность не только высокой квалификацией, но и своими воспоминаниями о войне.

Говоря о прадеде, следует отметить, что хотя на фронте он не был, но свою лепту в Победу внёс. Сергей Николаевич Каменский (1868 – 1951), граф, участник Русско-японской и Первой мировой, генерал-лейтенант. После революции в Гражданской войне не участвовал, из России никуда не уехал. Преподавал в Военной академии, дважды арестовывался, трижды высылался. Именно бывшие императорские генералы, генштабисты подготовили кадры командиров, которые привели к победе в Великой Отечественной войне. Его студентом был Ф.И. Толбухин, который стал командующим армией, фронтом, освободил больше всего иностранных столиц, занял Румынию без крови, взял Вену на месяц раньше, чем пал Берлин, кавалер ордена «Победа».

Война от всех потребовала невероятного напряжения сил, народ уходил на фронт семьями. Недаром ещё Павел I утверждал: «Человек – первое сокровище государства». Чтобы отстоять страну, поднялись все слои населения: от мальчишек до дедов – как заслуженные высокопоставленные офицеры, так и самое молодое поколение – студенты, вчерашние школьники.

Воевали все, в том числе прямые потомки династии Романовых, внуки великого князя Николая Константиновича (племянника Александра II, двоюродного брата Александра III), сосланного по ложному обвинению в Ташкент в 1881 году. Вот почему они, случайно неучтенные большевиками, в этой дали выжили.

Когда их отец вместе с Врангелем отбыл из Крыма навсегда, а мать повторно вышла замуж, это дало детям другую фамилию и отчество в порядке усыновления. Великого князя любили и почитали в Средней Азии, где на свои средства он построил ирригационную систему, занимался наукой и просветительством. Его внуки Наталья и Кирилл Андросовы вернулись в Москву. Наталья увлекалась мотоспортом и работала в аттракционе, гоняя на мотоцикле по вертикальной стенке, а во время войны за рулем полуторки доставляла хлеб на передовую и материалы для оборонительных сооружений. Кирилл ушел на фронт. Затем, во время «оттепели», Наталья стала буквально кумиром шестидесятников. Они регулярно посещали её в коммунальной полуподвальной квартире на Арбате, привлеченные её рассказами, духом старой России, посвящая ей свои сочинения (А. Вознесенский, А. Межиров, Ю. Казаков, Ю. Нагибин и др.). Подробнее об этом можно узнать из книги А.Н. Каменского «Династии во Второй мировой войне», которая выходит нынешней весной. Автор собрал обширный материал (455 страниц) о роли пяти царских династий – России, Великобритании, Болгарии, Японии, Китая, а также аристократии Франции, Италии, Испании – в войне, которая никого не миновала.

Общеизвестно, что Гитлер мобилизовал и привел к нам всю покоренную Европу, которая с ним не справилась. В результате французы держали в блокаде Ленинград, мадьяры злодействовали в Воронеже. В армии вермахта было полтора миллиона австрийцев, а также датчане, румыны, испанцы, итальянцы и др. В это верится с трудом, но Францию Гитлер занял всего за 39 дней: 10 мая 1940 года немецкие вооруженные силы начали наступление в Нидерландах и Бельгии, 14 мая вышли к французской границе, а 22 июня 1940 г. был подписан акт капитуляции Франции перед Германией.

В итоге вместо того, чтобы оборонять свои страны, европейцы явились к нам в составе гитлеровских войск и вели здесь военные действия в качестве завоевателей. А теперь, в духе нового тренда, когда происходит мощное психоинформационное воздействие, вплоть до подавления воли (например, на Украине), в Европе наперебой заговорили о том, что Россия – агрессор. Вероятно, там, где деньги становятся главным действующим лицом, формируется другая ментальность и иной уровень духовности.

Они воевали против нас, хотя до сих пор не поняли, почему Ленинград не сдавался в блокаде 872 дня, Севастополь фашисты не могли взять 250 дней, а освободили его советские войска за 5 дней, и произошло это 9 мая 1944 года.

Известны письма, дневники завоевателей с воспоминаниями о том, как они опасались русского солдата: когда в него стреляли в упор, всаживая несколько пуль, он продолжал идти на стрелявшего врага. Так поступил и старший сержант Николай Каменский, который был ранен в последние дни войны – в конце марта 1945 года. Пуля прошла в одном сантиметре от сердца, но он не упал. Сам пришел в медсанбат. А потом выжил стараниями врачей и поддержкой своего древнего рода, документальные упоминания о котором известны с 845, 898 годов. Династия, которая идет от Ратибора (Ратши) – это род бояр Киевского и Новгородского княжеств Древней Руси. Многие представители рода Каменских отметились громкими делами. Потомок Ратибора Якун (Михаил) пять раз избирался на новгородском вече посадником (1167 – 1205) и вошел в историю, в том числе сооружением крепостной стены вокруг Новгорода, неоднократно спасавшей город в эпоху междоусобных войн и избавившую княжество от нашествия Орды. Другой – Гаврила Олексич – правнук Ратибора, дружинник князя Александра Ярославича в Невской битве, погиб под Изборском (1241), считается общим предком Пушкиных и Каменских.

Имя Каменских значится в реестре войска Запорожского (1649). Известно, что представители этого рода участвовали во всех наших сражениях и войнах, включая Куликово поле и северные войны Петра.

Знаменит служивший с Румянцевым и Потемкиным, ставший фельдмаршалом Михаил Федотович Каменский, как и два его сына – генералы ХVIII века (о каждом из них Алексеем Николаевичем уже в ХХI веке написана и выпущена отдельная книга, откуда можно узнать много интересного, в том числе, как в Швейцарском походе колонна Каменского Второго взяла Чертов мост, преодолев горную реку, взобравшись по отвесной скале противоположного берега и зайдя таким образом французам в тыл). Неудивительно, что фельдмаршал получил позволение императрицы на строительство в своем имении крепости, что являлось почетной традицией только полководцев-победителей. Эта крепость, сохранившись, представляет собой сегодня необыкновенный, уникальный музей под открытым небом.

Cловно поддерживая традицию, сын Алексея Николаевича в наши дни служил в ВДВ, и тоже радистом. Именно они управляют высадкой ВДВ. Это единственная часть, у которой нет плана отхода. Их обучают и тренируют выходить по одному, индивидуально, а также системе выживания.

Его дед, радист, ветеран Великой Отечественной Николай Николаевич Каменский, раненный в область сердца, признавался потом: после такого ранения я уже ничего не боюсь. В 2004 году он выпустил книгу о своем роде «Девять веков на службе России».

Нынешним потомкам ветеранов становится все яснее, очевиднее, что не сломили нас в той кровавой войне, потому что встала вся коренная, потомственная, глубинная Россия. И сегодня надо быть достойными своих предков.

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Источник: https://nstarikov.ru/chelovek-pervoe-sokrovishhe-gosudarstva-kak-potomstvennyj-graf-v-radiorazvedke-krasnoj-armii-sluzhil-116879