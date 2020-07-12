Трамп впервые появился перед камерами в маске (ФОТО, ВИДЕО)

Президент США Дональд Трамп впервые появился перед камерами в маске — это случилось во время посещения военно-медицинского центра им. Уолтера Рида.

Ранее американский президент средствами индивидуальной защиты пренебрегал.

Трамп для посещения госпиталя, где лежат американские военные, получившие ранения в ходе боевых действий, выбрал маску темно-синего цвета с золотой президентской печатью.

«Я думаю, это замечательно — носить маску. Я никогда не был против масок. Но всему свое время и место», — заявил он.

За последние сутки в Соединенных Штатах было подтверждено 67 149 случаев заражения коронавирусом, это рекордный показатель с начала пандемии.

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