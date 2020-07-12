Лекция №30. Средства технической разведки. ЧАСТЬ 1
Какие существуют средства технической разведки? В чём специфика турецких беспилотников? Какие бывают виды разведывательных летательных аппаратов? Какие правила работы с военными биноклями? В каком состоянии вооружённые силы РФ?
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Источник: https://youtu.be/VOlhsFZIj44