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Лекция №30. Средства технической разведки. ЧАСТЬ 1

15:35. 12 июля 2020 109 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Какие существуют средства технической разведки? В чём специфика турецких беспилотников? Какие бывают виды разведывательных летательных аппаратов? Какие правила работы с военными биноклями? В каком состоянии вооружённые силы РФ?

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Источник: https://youtu.be/VOlhsFZIj44

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