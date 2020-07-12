Кормление дождевых червей дома.

...сохранить урожай для зимнего кормления самих же коров. ...неразрешимой. Это приводит к кормлению скота в стойлах привозным..., которые могут смыть дождевые потоки собираются в кучи...одно катастрофическое последствие. Обильные дождевые воды весной встречают мало ...
А что, высококачественный белок в условиях второй волны коронакризиса. 100% натуральная еда.
О глистах – ни слова..
Не понял, продолжите мысль коллега.
” Піду я у садочок,- наїмся хробачків (ласк. червячков)” (почти В.Сердючка). “В Вас зародилась новая жизнь! – Доктор , но я же мужчина! – Ну, глистам, собственно , всё равно.”)
Червяк Хохла https://cs9.pikabu.ru/images/previews_comm/2019-11_5/157436756614019029.jpg
Ой, что это было?
Megascolides australis
А то я подумал в меру своей испорченности