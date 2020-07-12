И.Г.Фарбен: Экономика нацистов

Достаточно добротный документальный фильм посвященный роли немецкого крупного капитала в создании Гитлера и НСДАП, а также о тех гешефтах, которые немецкий частный бизнес получил от агрессий Третьего Рейха, концентрационных лагерей и геноцида на оккупированных нацистами территориях. Авторы проделали достаточно большую работу, подняв значительный массив отечественных и зарубежных источников, в том числе материалы Нюрнбергского процесса. Фильм достаточно ясно показывает, что нацисты являлись не вещью в себе, а производной от политики немецкого крупного капитала, хотя справедливости ради стоит отметить, что не только немецкого – британский и американский крупный капитал также сыграл немаловажную роль в приходе нацистов к власти.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/6013528.html