“Демократия денежного мешка. Прямой эфир”. Е.Ю.Спицын на радио Аврора (Полная версия)
14:08. 12 июля 2020 67 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Насколько соблазнительны популярные разговоры о самоосуществлении и самореализации человека! Как будто человек предназначен лишь для того, чтобы удовлетворять свои собственные потребности или же себя самого. Поскольку самоосуществление и самореализация вообще важны для человеческого бытия, они достижимы лишь как результат, но не как интенция.