Дело отца Сергия: проблема глубже, чем кажется. Андрей Фефелов, Константин Душенов

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Потребность в социальной позиции или стремление к власти, с одной стороны, и принцип наслаждения, или, как его можно было бы назвать, стремление к наслаждению, с другой стороны, являются лишь производными от первичного, главного интереса человека — его стремления к смыслу.
Душенов прав… Оппонент просто жалобно мычит…
на хй о-бись от меня, уё