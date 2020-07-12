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1961 – 1977. Дин Конгер в Советском Союзе

10:00. 12 июля 2020 175 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


Нашлись ещё снимки от этого фотографа.


Туристка фотографирует на черноморском пляже


Танцовщицы в варьете «Ницца», Ялта, 1977


Человек в винном погребе на винодельне Массандра. 1975


Девушка в винном погребе, 1975


Пассажиры спят во время путешествия из Киева в Канев на борту судна на подводных крыльях


Отец и сын в первый школьный день, Одесса. 1975


Женщины ремонтируют сети в рыбном кооперативе Таллин, 1975


На пляже Балтийского моря в Юрмале.1975


Таллин. Александро-Невский собор


Красная площадь в 1961


Пешеходы входят в подземный переход у Большого театра в 1966


Студенты посещают лекцию в университете


Пассажиры метрополитена в Москве. 1975


Красные звезды венчают надгробия как военных, так и гражданских могил на Толобском кладбище


Верхоянск. Грузовик на заснеженной улице.1974


Верхоянск. Председатель горисполкома на заснеженной улице.1974


Закат на замерзшем озере Байкал у истока реки Ангара


Таксист в Листвянке. 1965


Портрет щурящегося мальчика

Источник: https://humus.livejournal.com/7308468.html

Метки: история, Россия, фото

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